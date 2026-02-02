scorecardresearch
 
'मैं हूं अमिताभ बच्चन का पड़ोसी', कौन है वायरल हुआ ये अनजान शख्स? बालकनी से बिग बी पर रखता है नजर

अमिताभ बच्चन हर संडे अपने घर के बाहर फैंस से मिलने आते हैं. उनकी वीडियोज में हम उनके पड़ोसियों को भी देखते हैं, जो अमिताभ की तरफ हाथ जोड़े खड़े रहते हैं. अब उन पड़ोसियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुपरस्टार से कुछ कह रहे हैं.

अमिताभ बच्चन के पड़ोसी (Photo: Instagram @amitabhbachchan/Screengrab)
अमिताभ बच्चन के पड़ोसी (Photo: Instagram @amitabhbachchan/Screengrab)

बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन अपने फैंस की जान हैं. उन्हें इस देश का बच्चा-बच्चा प्यार करता है. मुंबई के जुहू स्थित उनके बंगले 'जलसा' के बाहर हर संडे हजारों की संख्या में फैंस मौजूद रहते हैं, जो एक्टर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े दिखते हैं. अमिताभ भी उन्हें दर्शन देने अपने घर के बाहर निकलते हैं. उनके संडे दर्शन के वीडियोज को सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जाता है. 

कौन हैं अमिताभ बच्चन के पड़ोसी?

अमिताभ बच्चन जब भी अपने घर 'जलसा' के बाहर फैंस को संबोधित करने आते हैं, तो हमें उनके पीछे उनके पड़ोसियों की झलक दिखती है जो अपने हाथ जोड़े इस खूबसूरत मंजर का मजा उठाते हैं. उन्हें हर हफ्ते बिग बी के स्पेशल दर्शन पाने का मौका मिलता है, जिसे देखकर फैंस भी थोड़ी जलन महसूस करते हैं. हालांकि उनके मन में ये भी सवाल रहता है कि कौन हैं वो पड़ोसी, जिनकी किस्मत इतनी जोरदार है.

तो अब अमिताभ के पड़ोसी ने अपना वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान रिवील की है. साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की है. निर्मित जेसरानी नाम के एक शख्स ने अमिताभ के संडे दर्शन वाले वीडियोज शेयर करते हुए बताया कि वो ही एक्टर के पड़ोसी हैं, जिन्हें अमिताभ कभी-कभी हाथ जोड़कर धन्यवाद भी कहते हैं. निर्मित का कहना है कि वो बेहद खुश और गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें अमिताभ के पड़ोसी बनने का मौका मिला. 

उन्होंने आगे एक्टर से पर्सनली मिलने की भी इच्छा जताई है. निर्मित ने अंत में अमिताभ को एक सच्चे लेजेंड कहकर पुकारा है. फैंस उनके इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं. उन्हें खुशी है कि बिग बी के पड़ोसी का सीक्रेट अब उनके सामने खुल चुका है. हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं, जो निर्मित से एक रूटीन सवाल पूछे बिना रह नहीं पाए. एक यूजर ने कमेंट किया है कि जया बच्चन उनके घर कभी चीनी मांगने आई हैं? दूसरे यूजर ने लिखा कि वो अमिताभ के पड़ोसी होने के बावजूद उनसे कभी नहीं मिले, ऐसा संभव हो पाना मुश्किल है. 

बात करें अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की, तो कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपने हिट गेमिंग रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन को खत्म किया है. अब एक्टर जल्द 'कल्कि 2' की शूटिंग शुरू करेंगे.

