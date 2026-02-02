scorecardresearch
 
अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग? पलाश सेन का दावा- मुझे पता है...

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने से हर किसी को झटका लगा है. मगर अब पलाश सेन ने अरिजीत के इस फैसले को लेकर बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि वो समझते हैं अरिजीत ने ऐसा क्यों किया.

अरिजीत सिंह के बारे में बोले पलाश (Photo: Instagram @arijitianworld_ , @instadhoom)
बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वो अब फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे. उनके इस फैसले से फैंस को तगड़ा झटका लगा. वहीं, कई लोग ये जानने के लिए बेताब दिखे कि आखिर करियर के पीक पर अरिजीत ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया. 

पलाश सेन ने कही ये बात

अब सिंगर, कंपोजर और एक्टर पलाश सेन ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर रिएक्ट किया है. उन्होंने अरिजीत के ये फैसला लेने की वजह भी बताई. पलाश का कहना है कि वो अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले को समझते हैं, क्योंकि वो भी उस दौर से गुजर चुके हैं. 

पलाश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी का जिक्र किया है साथ ही अरिजीत सिंह को लेकर भी अपनी राय सबके सामने रखी.

दरअसल, पलाश सेन ने साल 2002 में आई फिल्म 'फिलहाल' में काम किया था, जिसे 24 साल हो गए हैं. इस खास मौके पर उन्होंने अपनी फिल्म का पोस्टर शेयर किया और बताया कि उनकी फिल्म 24 साल पहले 2 फरवरी को रिलीज हुई थी. मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. 

फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए पलाश ने लिखा- आज से करीब 24 साल पहले एक्टर के तौर पर मेरी पहली फिल्म 'फिलहाल' रिलीज हुई थी, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. उस दौरान बहुत सारे क्रिटिक्स ने मेरे बारे में खराब लिखा था और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी मुझे ट्रोल किया था. एक फेमस मॉडल-एक्ट्रेस थीं, उन्होंने तो मुझे ये तक लेक्चर दे दिया था कि मुझे फिल्मों में काम क्यों नहीं करना चाहिए. उनके जैसे कई लोग थे जो मुझे एक्टिंग छोड़ने की सलाह दे रहे थे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'सच तो यह है कि मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी. मैंने फिल्म इसलिए की थी, क्योंकि मैं गुलजार साहब का लिखा हुआ एक गाना गाना चाहता था और उस गाने को दिग्गज अनु जी कंपोज कर रहे थे, तो यह मेरे लिए एक और सपने के सच होने जैसा था. बस इतनी सी बात थी. मुझे वाकई नहीं पता था कि मुझे एक 'खतरे' के तौर पर क्यों देखा गया. मैं सिर्फ मजे करने और अपना काम पूरी ईमानदारी से करने आया था.

अरिजीत के बारे में क्या बोले पलाश?

पलाश ने आगे अरिजीत के बारे में लिखा- सच तो यह है कि मैं जानता हूं कि क्यों मेरे भाई अरिजीत प्लेबैक छोड़ रहे हैं. मैं बहुत पहले उसी जगह पर था और मैंने अपना खुद का रास्ता चुना था...वही रास्ता, जिस पर मुझे लगता है कि अब अरिजीत भी चलेंगे. 

अरिजीत सिंह की बात करें तो वो उन चुनिंदा सिंगर्स में से एक हैं, जिनकी रुहानी आवाज सीधा दिल को छू लेती है. अरिजीत ने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं. उनके गाने लोग लूप में सुनते हैं. जिनमें अगर तुम साथ हो, हमदर्द, हमारी अधूरी कहानी, तुम ही हो समेत कई गाने शामिल हैं. 

---- समाप्त ----
