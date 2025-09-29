scorecardresearch
 

Film Wrap: ऐश्वर्या राय ने घटाया वजन, चहल ने दिया था धनश्री को धोखा?

सोमवार के दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से कई हैरानी वाली न्यूज लेकर आया. सबसे पहले एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का एक वीडियो वायरल रहा जिसमें उनका वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है. इसके अलावा धनश्री वर्मा ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से जुड़ा शॉकिंग दावा किया.

ऐश्वर्या राय, युजवेंद्र चहल, धनश्री
हर रोज की तरह आज भी एंटरटेनमेंट की दुनिया से रोचक खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं. सोमवार का दिन बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से कुछ हैरान करने वाले मुद्दे लेकर आया. मिस वर्ल्ड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का पैरिस से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका चौंकाने वाला लवेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन दिखा.

वीडियो में उन्हें देखकर एक फैन रोती भी नजर आई. इसके अलावा 'राइज एंड फॉल' शो में धनश्री वर्मा ने कुब्रा सैट को बताया कि उनके एक्स हसबैंड क्रिकेटर युजवेंद्र चहल शादी के दो महीनों बाद उन्हें धोखा देने लगे थे. एक्ट्रेस ने खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था.

दुल्हन बनेगी 28 साल की एक्ट्रेस, मेहंदी में लिखवाया सास-ससुर का नाम, इमोशनल हुआ दूल्हा

अविका गौर पति पत्नी और पंगा शो पर मंगेतर मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लेंगी. इससे पहले उनकी मेहंदी की रस्म हुई जहां एक्ट्रेस ने अपने होने वाले सास-ससुर का नाम हाथ में लिखवाया.

सलमान के सामने जाह्नवी ने रिश्ता किया कंफर्म, दबंग खान बोले- उसमें कोई कमी तो नहीं?

बिग बॉस वीकेंड का वार पर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने अपना रिश्ता कंफर्म किया. इस दौरान सलमान एक्ट्रेस से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगे.

धनश्री के लिए पवन सिंह ने खुलवाई साड़ी की दुकान, भेजी बिंदी, मनीषा रानी ने दिया मैसेज

मनीषा रानी ने राइज एंड फॉल शो में आने के बाद धनश्री को बताया कि पावर स्टार पवन सिंह ने बाहर उनके लिए साड़ी की दुकान खोली है. वो उनके लिए खास साड़ी और बिंदी भेजने वाले हैं.

4000 करोड़ में बन रही 'रामायणम्', कहां से हुई फंडिंग? प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा बोले- पता नहीं

'रामायणम्' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया है कि उनके पास 4000 करोड़ की फिल्म बनाने का पैसा कहां से आ रहा है, ये उन्हें नहीं पता. लेकिन फिल्म इस समय बिना रुकावट बन रही है.

'Kiss करना चाहते थे सुभाष घई', एक्ट्रेस के आरोपों पर फिल्म मेकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- डरावना है...

एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने सुभाष घई पर हैरेस करने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद खूब बवाल मचा. अब फिल्म मेकर ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए अपना डर बयां किया.

