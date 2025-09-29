'Kiss करना चाहते थे सुभाष घई', एक्ट्रेस के आरोपों पर फिल्म मेकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- डरावना है...

गंदी बात और जूली जैसी एडल्ट सीरीज कर चुकीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने हाल ही में फिल्म मेकर सुभाष घई पर गंभीर आरोप लगाए थे. नेहल का कहना था कि सुभाष ने उनके बदसलूकी करने की कोशिश की थी. उन्होंने एक्ट्रेस जबरन किस किया था. इस आरोप पर अब बिना नाम लिए सुभाष ने जवाब दिया है. एक पोस्ट शेयर कर उन्होंने जताया कि नए लोगों से मिलना डरावना है.

सुभाष घई ने दिया जवाब

सुभाष घई ने नेहल के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. अपने ऊपर लगे इल्जाम को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने साथ ही अपने करियर पर लगने वाले दाग के डर को भी जताया है.

सुभाष ने अपने घर के गार्डन की तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा कि- हालांकि, अगर कोई बच्चा आपके पास मदद के लिए आता है तो सीनियर एक्सपर्ट की ड्यूटी है कि वो उसे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने में मदद करे और उसे गाइडेंस दे. लेकिन आजकल अनजान लोगों से मिलना डरावना लगता है. वो प्रमोशन के लिए सही या गलत बयानों के साथ सोशल मीडिया पर दिखना चाहते हैं. जैसा कि मैं आजकल सुन रहा हूं, ईश्वर उनका भला करें. एक सम्मानजनक करियर बनाने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है.

इससे पहले सुभाष घई की टीम नेहल वडोलिया से हुई किसी भी तरह की मुलाकात से इनकार कर चुकी है.

नेहल ने लगाए थे गंभीर आरोप

मालूम हो कि, गलट्टा इंडिया से बातचीत में नेहल ने सुभाष घई के मैनेजर को डेट करने और उनसे हुई अभद्र मुलाकात का जिक्र किया था. नेहल ने कहा था कि, 'डेटिंग के थोड़े दिन में उसने मुझे बोला कि तुम्हें सुभाष घई के घर लेकर जा रहा हूं. तब मैं एल्कोहल कनज्यूम करती थी, तो हम एक अलग रूम में रेड वाइन पी रहे थे, जहां सभी लोग पार्टी करते थे. मेरा एक पेग गिर जाने के बाद सुभाष घई ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी बालकनी दिखाता हूं कि वहां से शहर कैसा दिखता है.'

'मैं बालकनी से बाहर देख रही हूं और वो मुझे घूर रहे हैं एकदम करीब से. फिर बोलते हैं कि तुम्हें पता है, तुम्हारी हंसी बहुत ब्यूटीफुल है. तुम बहुत कुछ कर सकती हो बॉलीवुड में. तुम्हारा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा. तुम हंसती हुए कितनी प्यारी लगती हो. तुम बहुत सेक्सी हो. तो वो ऐसी बातें करने लगे तो मुझे थोड़ा अजीब लगा. मैंने कहा कि थैंक यू सर. फिर मैं अंदर चली गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि कहीं ये कुछ कर न लें.'

'किस करना चाहते थे सुभाष घई'

नेहल ने आगे दावा किया था कि कैसे सुभाष घई ने उन्हें किस किया. वो बोलीं, 'जब मैं वॉशरूम यूज करने गई तो वहां सुभाष जी आ गए. मैं निकली ही थी तब, मुझे लगा कि उनको वॉशरूम जाना होगा. लेकिन वो सीधा आए, मैं उनके साइड से जाने की कोशिश कर रही थी. लेकिन एक प्वॉइंट ऐसा आया, कि वो मेरे बहुत क्लोज आ गए, मैं शॉक्ड थी. उनकी आंखें बंद थीं. उन्होंने मुझे लिप किस करने की कोशिश की, मैंने मुंह फेर लिया तो गाल पर किस हुई. मैं बहुत भड़क गई थी, फिर बॉयफ्रेंड पर भी गुस्सा किया और वहां से चली गई.'

