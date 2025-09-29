4000 करोड़ में बन रही 'रामायणम्', कहां से हुई फंडिंग? प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा बोले- पता नहीं

रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायणम्' जबसे अनाउंस हुई है, तभी से इसका इंतजार हर कोई कर रहा है. करीब 4000 करोड़ रुपये में बन रहा ये मेगा-प्रोजेक्ट, हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है. इसका खुलासा खुद प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा पहले ही कर चुके हैं. अब उन्होंने फिल्म के लिए पैसा जुटाने पर हैरानी वाली बात कह डाली है.

कैसे 'रामायणम्' के लिए 4000 करोड़ रुपये जुटा रहे नमित मल्होत्रा?

नमित मल्होत्रा ने गेम चेंजर्स यूट्यूब चैनल पर 'रामायणम्' प्रोजेक्ट को लेकर कई सारी बातें की. उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया इसकी गवाह बन सके. इसके लिए वो 4000 करोड़ रुपये तक खर्च करने को तैयार हैं. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो इतने पैसे कहां से जुटा रहे हैं, तो इसपर नमित मल्होत्रा ने कहा, 'हमारी फिल्म का पहला पार्ट लगभग खत्म हो चुका है.'

'जब हमें फिल्म शुरू करनी थी और इतना बड़ा हमारा विजन था, तब एक्टर्स और सभी लोगों ने हमसे पूछा था कि सर पैसा है? ये फिल्म बन जाएगी? कैसे होगा, कहां से हो पाएगा? मैंने अभी पूरी पिक्चर बना दी है और एक पैसा बाहर से नहीं लिया गया है. ना बैंक से लोन लिया, ना ही किसी से फंड कराया. ये पैसे कैसे आए? कैसे फिल्म बनी? जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास पैसा कहां से आया? मैं उनसे कहता हूं कि मुझे नहीं पता.'

कैसे 'रामायणम्' ने डाली नमित मल्होत्रा की जिंदगी में नई जान?

नमित मल्होत्रा आगे बताते हैं कि 'रामायणम्' उनकी जिंदगी में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे. नमित ने कहा, 'ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट या बिजनेस प्रपोजिशन नहीं है. मुझसे लोग पूछते हैं कि सर इसका फाइनल बजट क्या होने वाला है? मैं कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम, मैं वो सबकुछ रोज नहीं देखता हूं. मैं सिर्फ ये देखता हूं कि क्या हम एक सही प्रोजेक्ट बना रहे हैं या नहीं. कोई कसर नहीं रहनी चाहिए.'

नमित बताते हैं कि महामारी और हॉलीवुड स्ट्राइक्स के बावजूद, उन्होंने अपने काम को संभाले रखा. लेकिन आज उस सबके बावजूद 'रामायणम्' एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो उनके काम में नई जान लेकर आया है. प्रोड्यूसर ने कहा, 'मेरे 30 सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद, मैं ये नहीं बता सकता कि ये फिल्म कैसे बन रही है. मुझे लोग कहते हैं कि इतना बड़ा बजट है, नुकसान हो सकता है. मैं कहता हूं कि होने दो. महामारी और स्ट्राइक के वक्त भी हुआ था, नुकसान होते रहते हैं.'

बात करें 'रामायणम्' की, तो ये दो पार्ट्स में रिलीज होगी जिसका पहला पार्ट साल 2026 और दूसरा साल 2027 में रिलीज होगा. इसमें रणबीर कपूर 'राम' और यश 'रावण' की भूमिका निभाएंगे. उनके अलावा साई पल्लवी 'सीता', सनी देओल 'हनुमान' और रवि दुबे 'लक्ष्मण' की भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं.

