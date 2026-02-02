scorecardresearch
 
'चोरी की जमीन पर कोई अवैध नहीं...' क्यों अमेरिकन एजेंसी ICE के विरोध का मंच बना Grammy Awards 2026

Grammy Awards 2026 सिर्फ म्यूजिक का मंच नहीं रहा, बल्कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ खुले विरोध का प्रतीक बन गया. टॉप आर्टिस्ट्स ने ‘ICE आउट’ के नारों और इमोशनल स्पीच के जरिए अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और ICE के एक्शंस की आलोचना की.

अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी, ICE के विरोध का मंच बना Grammy Awards 2026 (Photo: AP)
अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी, ICE के विरोध का मंच बना Grammy Awards 2026 (Photo: AP)

अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर मचा बवाल, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक अवॉर्ड शो Grammy Awards के मंच तक पहुंच गया. ग्रैमी अवॉर्ड 2026 का मंच पॉप कल्चर में राजनीति के खुले विरोध के एक ऐतिहासिक मोमेंट का गवाह बन गया. अवॉर्ड विनर्स ने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में यूएस की फेडरल एजेंसी, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) का खुलकर विरोध जताया. दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो में टॉप आर्टिस्ट्स ने ICE के खिलाफ ऐसा विरोध दर्ज कराया कि दुनिया भर में सुर्खियां बन गईं.

बिग फोर विनर्स ने खुलकर किया ICE का विरोध
ग्रैमी अवॉर्ड यानी ग्रैमीज़ को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक अवॉर्ड कहा जाता है. इस अवॉर्ड की चार कैटेगरीज को ‘बिग फोर’ में गिना जाता है— एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट.

बिली इलीश (Billie Eilish) के गाने ‘वाइल्डफ्लावर’ को सॉन्ग ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवॉर्ड दिया गया. अपनी अवॉर्ड स्पीच में बिली ने इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के एक्शन की कड़ी आलोचना की. ICE के लिए एक अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा, “चोरी की जमीन पर कोई भी (नागरिक) अवैध नहीं होता.”

प्यूर्टो रिको से आने वाले इंटरनेशनल आर्टिस्ट बैड बनी (Bad Bunny) की एल्बम Debí Tirar Más Fotos को ग्रैमी में एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया. ये पहली बार है जब ग्रैमी में किसी स्पेनिश एल्बम को ये अवॉर्ड मिला है. बनी ने अपनी स्पीच की शुरुआत ही एंटी-ICE मैसेज से की. उन्होंने कहा, “मैं ईश्वर को शुक्रिया कहने से पहले कहना चाहता हूं— ICE आउट!”

प्यूर्टो रिको के लोगों को एड्रेस करते हुए बनी ने कहा, “कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं पा सकते.” अपनी स्पीच के अंत में उन्होंने कहा, “मैं अपना अवॉर्ड उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा.”

बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवॉर्ड जीतने वाली ओलिविया डीन (Olivia Dean) के पैरेंट्स गुयाना से थे, जो यूके में आकर सेटल हुए. खुशी से भावुक हुईं ओलिविया ने अपने आंसू पोंछते हुए पहला ग्रैमी अवॉर्ड रिसीव किया. उन्होंने कहा, “मैं एक इमिग्रेंट की पोती के तौर पर यहां खड़ी हूं. मैं यहां नहीं होती… मैं बहादुरी का नतीजा हूं और मैं मानती हूं कि इमिग्रेंट्स को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए.”

केनड्रिक लैमर (Kendrick Lamar) और SZA के गाने ‘लूथर’ को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला. अफ्रीकन-अमेरिकन पैरेंट्स से जन्मे केनड्रिक ने ICE की सीधी आलोचना नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा, “हिप-हॉप हमेशा यहां रहेगा… हमारा कल्चर हमारे साथ रहेगा.”

सॉन्गराइटर ऑफ द ईयर का ग्रैमी जीतने वाली एमी एलेन (Amy Allen) ने अपने आउटफिट पर ‘ICE आउट’ लिखा पिन लगाया था और अपनी स्पीच में भी ICE के खिलाफ कड़ा बयान दिया.

बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवॉर्ड जीतने वाली ग्लोरिया एस्टेफान (Gloria Estefan) ने बैकस्टेज बातचीत में कहा, “मुझे डर लग रहा है. डिटेंशन सेंटर्स में सैकड़ों बच्चे हैं… इस दौर में मैं अपने देश को पहचान नहीं पा रही हूं.”

क्यों हो रहा है ICE का इतना विरोध?
यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप खुले तौर पर इमिग्रेंट्स का विरोध करते रहे हैं. अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने इसे पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है. उनके कार्यकाल में ICE ने अवैध आप्रवासियों पर लगाम कसने के कड़े कदम उठाए हैं, जिन्हें 'रेडिकल' बताते हुए दुनिया भर में आलोचना की जा रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2025 में ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ICE ऑपरेशन्स में 5 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया. ICE की कस्टडी में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. ‘ऑपरेशन मेट्रो सर्ज’ के दौरान ICE की कार्रवाई की दुनिया भर में आलोचना हुई.

जनवरी में ICE के फेडरल एजेंट्स ने दो नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी जिसके बाद पूरे यूएस में एंटी-ICE प्रदर्शन और हड़तालें तेज हो गईं. 'ICE आउट' इन विरोध प्रदर्शनों की से निकला नारा है. ग्रैमी अवॉर्ड 2026 में आर्टिस्टस ने भी इसी विरोध को मंच से आवाज दी है. 

