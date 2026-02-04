scorecardresearch
 
'मेरे वकील पहुंच रहे हैं...' कॉमेडियन को ट्रंप की चेतावनी, एपस्टीन आइलैंड जोक पड़ेगा भारी?

ग्रैमी 2026 के मंच से किया गया एक जोक अब ग्लोबल पॉलिटिकल बवाल बन चुका है. ट्रेवर नोआ की कॉमेडी पर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा है और वो मानहानि केस की धमकी देने लगे हैं. ट्रंप ने ट्रेवर को साफ कह दिया है कि वो केस के लिए तैयार रहें.

ट्रंप ने एपस्टीन आइलैंड पर जोक करने के लिए कॉमेडियन को दी मुकदमे की धमकी (Photo: PTI; Instagram/@grammys)
ट्रंप ने एपस्टीन आइलैंड पर जोक करने के लिए कॉमेडियन को दी मुकदमे की धमकी (Photo: PTI; Instagram/@grammys)

यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जोक करना कॉमेडियन ट्रेवर नोआ को बहुत भारी पड़ने वाला है. हाल ही में ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 होस्ट करते हुए ट्रेवर ने ट्रंप पर एक जोक किया था. ट्रेवर के इस जोक ने एक ही लाइन में ट्रंप और एपस्टीन आइलैंड का ज़िक्र किया, जिस पर अवॉर्ड शो में मौजूद कई सेलेब्स का मुंह ही खुला रह गया था. अब ट्रंप ने इस पर बहुत भड़कने वाले अंदाज़ में जवाब दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेवर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोंकने की बात कही और ग्रैमी अवॉर्ड्स को भी निशाने पर लिया. दुनिया के सबसे सम्मानित म्यूजिक अवॉर्ड्स कहे जाने वाले ग्रैमी अवॉर्ड्स को ट्रंप ने “सबसे बुरा” और “कूड़े का ढेर” कह डाला.

‘मैं एपस्टीन आइलैंड नहीं गया था’
ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, “ग्रैमी अवॉर्ड्स सबसे घटिया हैं, देखने लायक नहीं हैं! सीबीएस (टीवी चैनल) लकी है कि अब उन्हें अपने टेलीकास्ट में ये कूड़े का ढेर नहीं दिखाना पड़ता. वो होस्ट, ट्रेवर नोआ, चाहे जो कोई भी हो, वो ‘लो रेटिंग्स एकेडमी अवॉर्ड्स’ होस्ट करने वाले जिमी किमेल जितना ही बुरा है. नोआ ने मेरे बारे में गलत कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन ने एपस्टीन आइलैंड पर वक्त बिताया है. गलत!! मैं बिल के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं कभी एपस्टीन आइलैंड पर नहीं गया, उसके आसपास भी नहीं.”

कॉमेडियन ट्रेवर नोआ के जोक को “अपमानजनक” बताते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके इस आरोप से पहले “फेक न्यूज़ मीडिया” ने भी कभी उन पर ऐसा आरोप नहीं लगाया है.

नोआ को “टोटल लूज़र” बताते हुए ट्रंप ने आगे लिखा, “उसे अपने फैक्ट्स सही कर लेने चाहिए और जल्दी.” ट्रंप ने धमकाते हुए लिखा कि वो “तुच्छ, टैलेंटलेस, घटिया” नोआ पर “ढेर सारे डॉलर्स” के लिए मानहानि का मुकदमा ठोंकने वाले हैं. ट्रंप ने अपनी बात ये कहते हुए खत्म की— “तैयार हो जाओ नोआ, तुम्हारे साथ मुझे बहुत मज़ा आने वाला है.”

ट्रेवर नोआ ने डोनाल्ड ट्रंप पर किया था ये जोक 
लगातार 6 ग्रैमी टेलीकास्ट होस्ट करने वाले कॉमेडियन ट्रेवर नोआ, इवेंट की शुरुआत से ही ट्रंप पर बार-बार जोक कर रहे थे. एक जोक में उन्होंने कहा कि हर आर्टिस्ट को ‘सॉन्ग ऑफ द ईयर’ अवॉर्ड का उतना ही इंतज़ार रहता है, जितना राष्ट्रपति ट्रंप को ग्रीनलैंड का है! इसके बाद तो वो यहां तक कह गए कि ट्रंप को किसी और आइलैंड की इच्छा होने का बहुत सेंस बनता है, क्योंकि “एपस्टीन आइलैंड तो जा चुका है, इसलिए उन्हें क्लिंटन के साथ वक्त बिताने के लिए एक और आइलैंड की ज़रूरत होगी!”

ट्रेवर के इस जोक पर ऑडियंस में बहुत लोगों के मुंह हैरानी से खुले रह गए थे. मगर अपने इस जोक का फॉलो-अप करते हुए ट्रेवर ने कहा, “मैंने कहा था ये मेरा आख़िरी साल है (ग्रैमी होस्ट करने का). अब इस बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते!” अब देखना है कि ट्रंप सिर्फ ट्रेवर को धमकी दे रहे हैं या सच में वो मानहानि का केस ठोंकने वाले हैं. नज़रें इस बात पर भी रहेंगी कि ट्रंप की पोस्ट पर ट्रेवर क्या जवाब देते हैं.

