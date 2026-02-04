Film Wrap: वड़ा पाव गर्ल के आरोपों पर भड़का पति, फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर विवाद

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें—एक ओर जहां अस्सी के ट्रेलर की काफी चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडत का टाइटल विवादों में घिर गया है.

