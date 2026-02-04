scorecardresearch
 
'तुझे मैंने बनाया है' वड़ा पाव गर्ल के आरोपों पर भड़का पति, कहा- अपने पर आ गया तो...

चंद्रिका दीक्षित ने पति युगम गेरा पर धोखा देने का आरोप लगाया है. युगम ने एक वीडियो के जरिए चंद्रिका के आरोपों पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन ये भी कहा कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है.

मुश्किल में वड़ा पाव गर्ल की शादी. (Credit: Instagram/JioCinema)
वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल-पुथल चल रही है. चंद्रिका ने पति युगम गेरा पर धोखा देने का आरोप लगाया है. उन्होंने मिस्ट्री गर्ल संग पति की तस्वीरें और चैट भी रिवील की हैं. अब युगम ने इंस्टाग्राम एक वीडियो शेयर कर पत्नी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. जानते हैं कि पूरे विवाद पर युगम का क्या कहना है. 

पत्नी के आरोपों पर बोले युगम 
वड़ा पाव गर्ल के पति युगम गेरा उर्फ यश दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसका कैप्शन था, तुझे मैंने बनाया है याद रख. उन्होंने माना कि उनसे गलती हो गई, लेकिन ये बात उतनी बड़ी नहीं है, जितनी चंद्रिका ने बना दी. उन्होंने कहा कि उनके पास भी सबूत हैं. युगम ने कहा कि अगर मैं अपनी पर आ गया, तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वड़ा पाव बेचकर फेमस हुआ था कपल 
ये कपल पहले वड़ा पाव स्टॉल से फेमस हुआ था. कपल को लेकर तमाम कॉन्ट्रोवर्सी भी हुईं, जैसे स्टॉल हटवाना और पुलिस से झगड़ा. चंद्रिका तो पब्लिक में एक्टिव रहती हैं, लेकिन युगम कम ही बोलते देखे जाते हैं. वो व्लॉग बनाते हैं और अपनी फैट टू फिट जर्नी शेयर करते हैं. 

क्या है पति-पत्नी का पंगा 
चंद्रिका ने पति पर चीटिंग का आरोप लगाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर रोते हुए अपना दर्द बयां किया. चंद्रिका ने बताया कि वो 2 महीने से चुप थीं. सब अकेले बर्दाशत कर रही थीं. पर अब अति होने पर उन्होंने दुनिया के सामने सच लाने का फैसला किया. युगम का कहना है कि चंद्रिका से झगड़ा इसलिए हुआ, क्योंकि वो जिम में टाइम स्पेंड कर रहे थे. इसके बाद वो बाइक राइड पर चले गए, जिससे चंद्रिका को नेगलेक्ट फील हुआ. 

चंद्रिका सच्ची हैं या युगम, ये सिर्फ वही बता सकतें हैं. लोग वही सच समझेंगे, जो उन्हें दिखाया जाएगा. चंद्रिका को फैंस ने बिग बॉस ओटीटी 2 में देखा था. वो शो नहीं जीत पाईं. लेकिन इससे उन्हें खूब लाइमलाइट मिली थी. एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं.

---- समाप्त ----
