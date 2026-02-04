scorecardresearch
 
दिल दहला देगी 'अस्सी' की कहानी, इंसाफ के इंतजार में तापसी पन्नू, ट्रेलर हुआ रिलीज

फिल्म अस्सी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. जिसमें तापसी पन्नू गैंगरेप सर्वाइवर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ने वाली एक वकील का रोल निभा रही हैं. यह फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म अस्सी का ट्रेलर रिलीज (Photo: YT/T-Series)
डायरेक्टर  अनुभव सिन्हा अपनी फिल्मों के जरिए समाज के उन बातों को दिखाना पसंद करते हैं, जिन्हें लोग अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'ASSI' भी कुछ ऐसी ही कड़वी हकीकत लेकर आ रही है. जबरदस्त मोशन पोस्टर से चर्चा बटोरने के बाद, अब मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है. 

अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी यह इन्वेस्टिगेटिव कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में तापसी पन्नू के लीड रोल में है. जिसे एक पावर-पैक्ड कलाकारों की टीम का साथ मिला है. तापसी के साथ, फिल्म में कानी कुसरुति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब हैं, और नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा भी दिखाई देंगे

ट्रेलर में क्या दिखाया गया?
फिल्म का ट्रेलर एक बेहद गंभीर और सधे हुए नोट पर शुरू होता है. इसमें तापसी पन्नू एक ऐसी वकील के अवतार में हैं, जो कहती हैं, 'अपराध वाले दिन देशभर में 80 रेप कंपलेंट हुई थीं, जिनमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है.' इसके बाद दिखाया जाता है कि एक महिला को एक कार से किडनैप कर लिया जाता है. बाद में उस महिला का गैंगरेप करके उसको रेलवे पटरियों के पास छोड़ दिया जाता है. इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कार्ट रूम ड्रामा शुरू होता है.

अनुभव सिन्हा ने क्या कहा?
ट्रेलर पर बात करते हुए डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कहा, 'मेरे लिए, मेरी फिल्म को कहानी के मूल तक पहुंचना चाहिए. ASSI के साथ, ऐसा लगा कि यह ठीक उसी जगह पर जोर से लगी जहां इसे लगना चाहिए था. उस असर ने मुझे यह फिल्म बनाने पर मजबूर किया. कहानी रोज़ाना की खबरों और उन सच्चाइयों से ली गई है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करना चुनते हैं. ऐसी कहानी बताने के लिए, तापसी स्वाभाविक हैं, आप बस उन्हें वहां ले जाते हैं और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं और भूषण कुमार के ASSI जैसी फिल्म को सपोर्ट करने से, हम जानते हैं कि हम सही जगह पर निशाना लगा रहे हैं.'

तापसी पन्नू ने क्या कहा?
ट्रेलर लॉन्च पर तापसी पन्नू ने कहा, 'मुझे लगा कि इन कहानियों को एक साथ लाने और लोगों के सामने रखने का समय आ गया है ताकि हम खुद को याद दिला सकें कि हम रोजाना अपराध की खबरों के तौर पर जो पढ़ते हैं, उसे कभी भी सामान्य नहीं मानना ​​चाहिए. ये घटनाएं चिंताजनक हैं, ये हमारे आस-पास हो रही हैं, और ऐसा लगता है कि ये बढ़ रही हैं. कभी-कभी यह सिर्फ अपराध के बारे में नहीं होता, बल्कि इस बारे में भी होता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार इसे रोकने के लिए कितना कम करते हैं. जब हमने इसे दो घंटे की कहानी का रूप दिया, तो एक कलाकार के तौर पर यह मेरे लिए बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि यह आपको उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं.'

कब रिलीज होगी फिल्म अस्सी?
गुलशन कुमार और टी-सीरीज के प्रोडक्शन में बनी अस्सी फिल्म को डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ने किया है. यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. देखना दिलचस्प होगा कि 'मुल्क' और 'थप्पड़' फिल्म के बाद तापसी और अनुभव की जोड़ी इस फिल्म के साथ क्या कमाल करती है.

