scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना की शादी टूटने पर इस एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- वजह चाहे जो भी हो...

एक्टर नंदिश संधू ने पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की टल गई शादी के बारे में बात की. इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर भी खुलकर अपनी राय रखी.

Advertisement
X
पलाश-स्मृति पर बोले नंदीश संधू (Photo: @nandishsandhu/social media)
पलाश-स्मृति पर बोले नंदीश संधू (Photo: @nandishsandhu/social media)

पलाश मुच्छल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पिछले साल नवंबर में अचानक शादी कैंसिल होने की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था. अब इस पूरे मामले पर पलाश के करीबी दोस्त और एक्टर नंदीश संधू ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

नंदीश ने न केवल शादी रुकने की असली वजह पर बात की, बल्कि इस टूटते रिश्ते पर अपना दुख भी जाहिर किया है. उनका कहना है कि जो कुछ भी पब्लिक में सामने आया, उसे देखकर उन्हें काफी बुरा लगा क्योंकि उन्होंने इस कपल को बेहद करीब से देखा था.

क्या कहा एक्टर नंदीश ने?
missmalini को दिए इंटरव्यू के दौरान जब नंदीश से इस विवाद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही नपे-तुले अंदाज में अपनी बात रखी. नंदीश ने साफ कहा कि वह किसी भी तरह की अटकलों को बढ़ावा नहीं देना चाहते. उन्होंने जोर देकर कहा, 'अभी इस बारे में कुछ ना कहना ही बेहतर है. बेहतर होगा कि पलाश खुद अपनी तरफ से इस पर सफाई दें.'

शादी की तैयारियों का जिक्र करते हुए नंदीश ने बताया कि वह खुद इस शादी में शामिल होने वाले थे. उन्होंने कहा, 'मैं शादी के लिए जाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर चीजें बदल गईं. मुझे बाद में पता चला कि अब यह शादी नहीं हो रही है.' नंदीश के मुताबिक, शुरुआत में जो खबर उन्हें और बाकी सभी को मिली थी, वह स्मृति मंधाना के परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी थी. बताया गया था कि स्मृति के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वह अस्पताल में भर्ती हैं, इसी वजह से शादी को टाल दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

People react easily to rumours: Palaash responds after Smriti calls off wedding
स्मृति मंधाना के दोस्त ने लगाए चीटिंग के आरोप, अब पलाश ने डिलीट की क्रिकेटर संग फोटोज
Palash Muchhal files 10 crore defamation suit against Vidnyan Mane
पलाश ने चीटिंग-फ्रॉड के आरोपों को बताया झूठा, एक्टर पर ठोका मानहानि का केस
Palash Muchhal cheated on smriti mandhana
पलाश पर लगा दूसरी महिला संग बिस्तर पर पकड़े जाने का आरोप, वकील बोले- सबूत है?
Palash Muchchal, Sunny Deol
Film Wrap: पलाश मुच्छल के खिलाफ एक्टर का बड़ा दावा, 'बॉर्डर 2' में छाए सनी देओल
Palash Muchhal cheated on Smriti Mandhana
'लड़की संग बेड पर पकड़े गए थे पलाश, स्मृति की टीम ने पीटा', एक्टर का खुलासा!
Advertisement

दोनों के बीच प्यार काफी गहरा था- नंदीश
नंदीश ने बताया कि शादी टलने की शुरुआती वजह तो मेडिकल इमरजेंसी थी, लेकिन बाद में उन्हें भी मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के जरिए ही पता चला कि मामला कुछ और गहरा है. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जिस तरह से यह पूरी स्थिति पब्लिक में आई, वह देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. एक दोस्त के नाते उनके लिए यह देखना काफी पीड़ादायक था कि सालों पुराना रिश्ता इस तरह सुर्खियों में आ गया है.

रिश्ते के बारे में बात करते हुए नंदीश काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने बताया कि पलाश और स्मृति पिछले 5-6 सालों से एक-दूसरे के साथ थे और उनके बीच बहुत गहरा प्यार था. नंदीश ने कहा, 'वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन शादी नहीं हुई. मैंने उन्हें पिछले कई सालों से साथ देखा है, वे एक बहुत ही प्यारा और अच्छा कपल थे.'

इस बीच, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर आए दिन बात होती रहती है. पलाश मुच्छल ने अब अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से स्मृति मंधाना की सारी फोटोज हटा दी हैं. स्मृति ने भी पलाश से जुड़ी यादें अपने फीड से पहले ही डिलीट कर दी थीं. इतना ही नहीं, स्मृति की एक दोस्त द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पलाश ने सोशल मीडिया पर उन्हें अनफॉलो भी कर दिया है. वहीं पलाश या स्मृति में से किसी ने भी अब तक इस विवाद पर कोई डिटेल में ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement