'करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा किरदार', श्रीराम बनने में डरे रणबीर कपूर, कैसे निभाया किरदार?

फिल्मों में ऐसे कई किरदार होते हैं जिसे निभाना किसी एक्टर के लिए यादगार बन जाता है. रणबीर कपूर के लिए भी भगवान श्रीराम का किरदार निभाना यादगार अनुभव रहा. फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे रणबीर का कहना है कि यह किरदार निभाना उनके लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.

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रणबीर कपूर ने अपनी भावनाओं को 'कौन बनेगा करोड़पति' के दिवाली स्पेशल एपिसोड में शेयर किया. उन्होंने बतया कि ये किरदार मिलने पर उनको सबसे पड़ी जिंता ये थी कि वो उस किरदार को सही से कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि भगवान श्रीराम के साथ करोड़ो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है. इस दौरान उन्होंने बताया कि भगवान राम की भूमिका उनके लिए सिर्फ एक एक्टिंग का अवसर नहीं रहा, बल्कि इससे उन्हें खुद को समझने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला.

भगवान राम की भूमिका निभाने से डरे रणबीर

अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत में रणबीर कपूर ने बताया कि जब उन्हें पहली बार भगवान राम का किरदार ऑफर हुआ तो उन्हें डर लग रहा था कि वह इस किरदार को न्याय दिला पाएंगे की नहीं.

रणबीर ने कहा, 'जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तब मैं जानता था कि ये सिर्फ रोल नहीं है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. मेरा पहला डर था कि क्या में इसके काबिल हूं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, प्रभु श्रीराम से करोड़ो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है.'

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आगे उन्होंने कहा, 'बहुत जल्द ये डर आभार में बदला कि मुझे इस उम्र में ये जिम्मेदारी मिली है एक अच्छा इंसान बनने का उसी दौरान में पहली बार पिता बना मेरी बेटी राहा का जन्म हुआ. मैं यहीं मनता हूं की ये भगवान की देन है कि मुझे एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला, गहराई से रामायण को समझने का मौका मिला, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला.'

रणबीर कपूर ने कहा कि भगवान श्रीराम के जैसा बनना तो संभव नहीं है लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश हर इंसान के लिए बड़ी बात होती है.

बता दें कि रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन की यह खास बातचीत कौन बनेगा करोड़पति के दिवाली स्पेशल एपिसोड में दिखाई देगी. शो का प्रसारण 29 और 30 अक्टूबर को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पर किया जाएगा.

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