scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा किरदार', श्रीराम बनने में डरे रणबीर कपूर, कैसे निभाया किरदार?

रणबीर कपूर के लिए भी भगवान श्रीराम का किरदार निभाना यादगार अनुभव रहा. कौन बनेगा करोड़पति शो में रणबीर कपूर ने बताया कि जब उन्हें पहली बार भगवान राम का किरदार ऑफर हुआ तो उन्हें डर लग रहा कि वह इस किरदार को अच्छे से कर पाएंगे की नहीं. उन्होंने अमिताभ के सामने अपने किरदार से जुड़ी बातें शेयर की.

Advertisement
X
श्रीराम का किरदार निभाने से डर रहे थे रणबीर (Photo: Social Media)
श्रीराम का किरदार निभाने से डर रहे थे रणबीर (Photo: Social Media)

फिल्मों में ऐसे कई किरदार होते हैं जिसे निभाना किसी एक्टर के लिए यादगार बन जाता है. रणबीर कपूर के लिए भी भगवान श्रीराम का किरदार निभाना यादगार अनुभव रहा. फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे रणबीर का कहना है कि यह किरदार निभाना उनके लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. 

रणबीर कपूर ने अपनी भावनाओं को 'कौन बनेगा करोड़पति' के दिवाली स्पेशल एपिसोड में शेयर किया. उन्होंने बतया कि ये किरदार मिलने पर उनको सबसे पड़ी जिंता ये थी कि वो उस किरदार को सही से कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि भगवान श्रीराम के साथ करोड़ो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है. इस दौरान उन्होंने बताया कि भगवान राम की भूमिका उनके लिए सिर्फ एक एक्टिंग का अवसर नहीं रहा, बल्कि इससे उन्हें खुद को समझने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला.

भगवान राम की भूमिका निभाने से डरे रणबीर

सम्बंधित ख़बरें

TV Actor Rajiv Kumar playing raja janak in Ramayana
रणबीर कपूर की रामायण में राजा जनक बने ये टीवी एक्टर, यामी गौतम की आर्टिकल 370 में भी कर चुका है काम
Ramayana Mangal Rang Song
सीता- स्वयंवर से वनवास तक, रामायण के नए गाने में दिखी झलक, राम-सिया पर टिकी निगाहें
Ramayana Advance Booking
महंगी टिकट के बावजूद कमा रही रामायण, 10 दिन पहले शोज हुए हाउसफुल
Ramayana Mangal Rang song
Review: मंगल रंग गाने में राम-सिया का पवित्र प्रेम, शानदार विजुअल
Ramayan
Review: 'राम' बनकर छाए रणबीर कपूर, इमोशनल कर गई 'रामायण'

अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत में रणबीर कपूर ने बताया कि जब उन्हें पहली बार भगवान राम का किरदार ऑफर हुआ तो उन्हें डर लग रहा था कि वह इस किरदार को न्याय दिला पाएंगे की नहीं. 

रणबीर ने कहा, 'जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तब मैं जानता था कि ये सिर्फ रोल नहीं है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. मेरा पहला डर था कि क्या में इसके काबिल हूं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, प्रभु श्रीराम से करोड़ो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है.'

Advertisement

आगे उन्होंने कहा, 'बहुत जल्द ये डर आभार में बदला कि मुझे इस उम्र में ये जिम्मेदारी मिली है एक अच्छा इंसान बनने का उसी दौरान में पहली बार पिता बना मेरी बेटी राहा का जन्म हुआ. मैं यहीं मनता हूं की ये भगवान की देन है कि मुझे एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला, गहराई से रामायण को समझने का मौका मिला, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला.'

रणबीर कपूर ने कहा कि भगवान श्रीराम के जैसा बनना तो संभव नहीं है लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश हर इंसान के लिए बड़ी बात होती है.

बता दें कि रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन की यह खास बातचीत कौन बनेगा करोड़पति के दिवाली स्पेशल एपिसोड में दिखाई देगी. शो का प्रसारण 29 और 30 अक्टूबर को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टीवी पर किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सुल्तानपुर कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को क्यों किया बरी? जानें 49 पेज के फैसले की बड़ी बातें |
    'करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा किरदार', श्रीराम बनने में डरे रणबीर कपूर, कैसे निभाया किरदार? |
    खड़गे की PM मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी का विश्लेषण, देखें ब्लैक एंड व्हाइट में |
    इजरायल में कल चुनाव, नेतन्याहू को तनाव... क्या वोटिंग में टर्निंग पॉइंट बनेंगी ये तीन घटनाएं |
    तेलंगाना में अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायक ने खोला मोर्चा, दी भूख हड़ताल की चेतावनी, जानें क्या है वजह |
    कोटपूतली: टोल देने पर विवाद, 5-6 गाड़ियों में पहुंचे युवकों ने टोल प्लाजा पर मचाया उत्पात |
    Optical Illusion: तस्वीर में छिपा हैं 6 गलतियां, 10 सेकंड में खोज लीं तो मान जाएंगे आपकी नजर! |
    मदरसे में टॉयलेट के टूटे दरवाजे और गंदगी देख भड़का बाल आयोग, 26 बच्चे रेस्क्यू, ग्वालियर में बाल आयोग का एक्शन |
    How to Get Rid of Ants: न चिपकेगा और न होगा खराब, चीनी-गुड़ के डिब्बे में डाल दें ये एक चीज, चींटियां भागेंगी कोसों दूर, पंकज भदौरिया ने बताया |
    पीएम मोदी के पिता के अपमान से कांग्रेस को फायदा होगा? देखें खबरदार
    Advertisement