Ranabaali Trailer Review: विजय देवरकोंडा का रौद्र रूप, अंग्रेजों का जुल्म, कई सीन देख बंद करनी पड़ेंगी आंखें

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'रणबाली' 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. राहुल सांकृतियन से डायरेक्शन में बनी यह एक्शन फिल्म आजादी से पहले के भारत की पृष्ठभूमि में एक बहादुर योद्धा की कहानी दिखाती है. रिलीज से पहले, मेकर्स ने फिल्म से जुड़ा ट्रेलर बीते दिन जारी कर दिया है.

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3 मिनट 56 सेकंड लंबे इस ट्रेलर में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है, जहां लोग ब्रिटिश जालिम हुकूमत के तहत पीड़ित हैं. जब गरीब लोग अकाल से जूझ रहे होते हैं, तो देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त एक योद्धा अपने लोगों को बचाने का बीड़ा उठाता है और तमाम मुश्किलों के बावजूद एक जबरदस्त लड़ाई की तैयारी करता है.

रणबाली का ट्रेलर रिव्यू

ट्रेलर में कहानी का बड़ा दायरा साफ दिखता है, और प्रोडक्शन वैल्यू व विजुअल्स कहानी के अनुरूप हैं. हालांकि, एडिटिंग में कोई खास हाई पॉइंट नहीं है, और कभी-कभी कुछ घिसे-पिटे तरीके भी नजर आते हैं. इसके अलावा, 'एक ही' रक्षक (मसीहा) का कॉन्सेप्ट और आध्यात्मिक जागृति का संकेत कुछ हद तक घिसा-पिटा लगता है.

ट्रेलर देखकर ये पता चलता है कि फिल्म जरूरत से ज्यादा ड्रामैटिक लगती है. हाल ही में नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' में भी ऐसा ही देखा गया था, जो बहुत शोर-शराबे वाली थी और उसमें कोई गहराई नहीं थी. 'रणबाली' के ट्रेलर में भारतीयों की अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से हत्या होते हुए भी दिखाया गया है. जो थोड़े विचलित भी करते हैं. लेकिन, ऐसा लगता है कि दर्शकों में भावनाएं जगाने के लिए यह जबरदस्ती किया गया है. जब हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ चौंकाने के लिए किया जाता है, तो उसका असर कम हो जाता है और वह दर्शकों में वैसी भावनाएं नहीं जगा पाती जैसी उम्मीद की जाती है. हाल के सालों में कई फिल्मों में इसी तरह हिंसा का इस्तेमाल किया गया है, और अब तो यह दर्शकों को असंवेदनशील बनाने की हद तक पहुंच गया है.

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हालांकि, फाइनल कट या रिलीज होने तक पहले कहानी और किरदारों के विकास का गहराई से विश्लेषण करना जल्दबाजी होगी.

रश्मिका-विजय का दिखेगा रोमांस

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री दिखाएंगे, और उनके फैन्स को फिल्म के एक्शन के साथ रोमांस का मेल पसंद आने की उम्मीद है. साथ ही, 'द ममी' के एक्टर अर्नोल्ड वोस्लो मुख्य विलेन की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि वह फिल्म के असली विलेन वाले किरदार को कितनी प्रभावी ढंग से निभाते हैं.



यहां देखिए फिल्म का ट्रेलर

'रणबाली' 19वीं सदी के दक्षिण भारत पर आधारित है और एक निडर योद्धा की कहानी है जो अपने लोगों को भूख और शोषण से पीड़ित देखने के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक दमन के खिलाफ आवाज उठाता है. अपनी पत्नी जयाम्मा के साथ मिलकर, रणबाली बेरहम ब्रिटिश कमिश्नर सर थियोडोर हेक्टर के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध का नेतृत्व करता है; वह अपनी कम्युनिटी की रक्षा के लिए औपनिवेशिक अनाज की सप्लाई पर छापे मारता है और गुरिल्ला हमले करता है.

विजय और रश्मिका का वर्क फ्रंट

विजय देवरकोंडा 'राउडी जनार्दन' में भी नजर आएंगे, जो रवि किरण कोला द्वारा निर्देशित एक एक्शन ड्रामा है और जिसमें कीर्ति सुरेश भी उनके साथ हैं. शुरुआत में यह फिल्म दिसंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई नया अपडेट नहीं आया है.

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एक्टर ने 'हाय नन्ना' के डायरेक्टर शौर्युव के साथ भी एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है. फिलहाल 'VDxShouryuv' नाम वाली यह फिल्म एक रोमांटिक-एक्शन फिल्म बताई जा रही है, जिसके गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक हेशम अब्दुल वहाब ने तैयार किए हैं.

वहीं, रश्मिका मंदाना रविंद्र पुल्ले के डायरेक्शन में बन रही एक्शन फिल्म 'म्यसा' (Mysaa) में मुख्य भूमिका निभाएंगी. यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है. ऐसी भी चर्चा है कि वह अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'राका' (Raaka) का हिस्सा होंगी, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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