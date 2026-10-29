पाकिस्तानियों पर चढ़ा रामायण का बुखार! कराची के मंदिर में लगे पोस्टर, देखने को बेताब आवाम

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का इंतजार सिर्फ भारत में ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस मेगा बजट फिल्म को लेकर कराची से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. वीडियो में कराची के कुछ हिंदू फिल्म की रिलीज को लेकर खुशी जताते और रणबीर कपूर, साई पल्लवी व नितेश तिवारी को शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं.

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फिल्म के लिए लोगों का उत्साह यहीं नहीं रुका. वीडियो में कुछ लोग कराची के एक मंदिर में ‘रामायण’ का पोस्टर लगाते भी दिखाई देते हैं. वे उम्मीद जताते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करे और ऑस्कर अवॉर्ड तक पहुंचे. सोशल मीडिया पर सामने आया यह वीडियो दिखाता है कि फिल्म को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है. हालांकि, वीडियो में नजर आ रहे लोगों की प्रतिक्रिया को पूरे पाकिस्तान की राय नहीं माना जा सकता.

रणबीर-साई की ‘रामायण’ को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता के किरदार में दिखाई देंगी. वहीं, यश फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे भारतीय सिनेमा की बड़ी परियोजनाओं में गिना जा रहा है.

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फिल्म की भव्यता, स्टारकास्ट और पौराणिक कहानी को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच काफी चर्चा है. अब कराची से सामने आए इस वीडियो ने फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है. खास बात यह है कि वीडियो में लोग फिल्म की सफलता के साथ-साथ उसे ऑस्कर मिलने की उम्मीद भी जता रहे हैं.

क्या पाकिस्तान में रिलीज होगी ‘रामायण’?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के दर्शक भी सिनेमाघरों में ‘रामायण’ देख पाएंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव के चलते दोनों देशों के बीच फिल्मों के कारोबार पर असर पड़ा है. भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में रिलीज को लेकर स्थिति भी इसी तनाव से प्रभावित रही है.

ऐसे में फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि ‘रामायण’ को पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जाएगा या नहीं. कराची में फिल्म को लेकर उत्साह दिखने के बावजूद वहां इसकी थिएट्रिकल रिलीज की कोई पुष्टि सामने नहीं आई है. अगर फिल्म को वहां रिलीज की अनुमति मिलती है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी सिनेमाघरों में इसे कैसी प्रतिक्रिया मिलती है.

इससे पहले भी पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को लेकर दिलचस्प खबरें सामने आती रही हैं. इसी साल रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के कथित पायरेटेड वर्जन की पाकिस्तान में लोकप्रियता और उसके लाखों डाउनलोड होने की खबरें चर्चा में थीं. हालांकि, पायरेसी के जरिए फिल्म देखे जाने और आधिकारिक सिनेमाघरों में रिलीज होने में बड़ा फर्क है.

कब रिलीज होगी रणबीर कपूर की ‘रामायण’?

‘रामायण’ को दो हिस्सों में रिलीज करने की योजना है. फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आने वाला है. वहीं, दूसरे पार्ट को अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज करने की बात कही गई थी. हालांकि, इसकी रिलीज को 2028 तक टाले जाने की खबरें भी सामने आई हैं. दूसरे पार्ट की अंतिम रिलीज तारीख को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा.

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‘रामायण’ के शुरुआती रिव्यू ने बढ़ाई उम्मीदें

फिल्म को लेकर चर्चा उस वक्त और तेज हो गई, जब 27 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के लॉस एंजिलिस में ‘रामायण पार्ट 1’ की स्क्रीनिंग होने की खबर सामने आई. शुरुआती प्रतिक्रियाओं को सकारात्मक बताया जा रहा है और फिल्म देखने वालों की ओर से रणबीर कपूर तथा यश की अदाकारी की तारीफ किए जाने की बात कही गई है.

हालांकि, ये शुरुआती प्रतिक्रियाएं हैं और फिल्म की असली परीक्षा सिनेमाघरों में रिलीज के बाद ही होगी. दर्शकों की प्रतिक्रिया, कहानी, विजुअल इफेक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन से ही पता चलेगा कि फिल्म उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.

फिलहाल ‘रामायण’ को लेकर भारत में तो जबरदस्त उत्सुकता है ही, कराची से आए इस वीडियो ने भी फिल्म को चर्चा में ला दिया है. अब सभी की नजरें 5 नवंबर 2026 पर टिकी हैं, जब रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की यह बहुप्रतीक्षित फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

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