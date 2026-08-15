Independence Day 2026: 'दुनिया का हर कलाकार भारत में परफॉर्म करना चाहता है', कॉन्सर्ट इकोनॉमी पर बोले PM मोदी

देश आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है. आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया. अपनी स्पीच में उन्होंने देश की इकोनॉमी, एआई, इंटरनेट यूजर्स और कॉन्सर्ट इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर जोर दिया. जानते हैं कि पीएम ने अपनी स्पीच में कॉन्सर्ट इकोनॉमी को लेकर क्या कहा.

और पढ़ें

क्या बोले पीएम

लाल किसे से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कॉन्सर्ट इकोनॉमी पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत दुनियाभर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज दुनिया का हर कलाकार भारत में परफॉर्म करना चाहता है.

पीएम ने कहा कि सप्त धारा की सातवीं ताकत है भारत की सॉफ्ट पावर. आज योग ने दुनिया को भारत से जोड़ा है. हमारा आयुर्वेद, होलिस्टिक हेल्थकेयर, हस्तशिल्प, संस्कृति, फिल्में, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट— दुनिया इन्हें पहचान रही है और भारत के WAVES समिट का इंतजार कर रही है. हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं. सॉफ्ट पावर की ताकत से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का हमारे पास एक बड़ा मौका है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में अलग-अलग मंचों पर मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और क्रिएटिव इंडस्ट्री के बारे में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की बात कही है. उन्होंने फिल्मों, वीएफएक्स (VFX), एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट को वैश्विक स्तर पर देश की ताकत बनाने पर जोर दिया है.

Advertisement

इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी भारत में लाइव कॉन्सर्ट्स को लेकर ये बात कर चुके हैं. उन्होंने अहमदाबाद और मुंबई में ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले (Coldplay) के कॉन्सर्ट को लेकर कहा था कि भारत में लाइव कॉन्सर्ट्स का भारी स्कोप. यह सेक्टर भारत में तेजी से बढ़ रहा.

---- समाप्त ----