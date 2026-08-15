Independence Day 2026: पेट्रोल-डीजल... डिफेंस से इकोनॉमी तक, PM मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के अपने संकल्प की बात की. उन्होंने कहा कि आज भारत ने दृढ़ संकल्प एक बहुत बड़ा सपना देखा है, जो नई ऊंचाइयों को छूने का है. जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे. 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है. अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पेट्रोल-डीजल से लेकर डिफेंस सेक्टर और बढ़ती इकोनॉमी को लेकर कई बड़ी बातें कहीं.

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पहली बड़ी बात: सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि आज इंडियन इकोनॉमी 'Fragile Five' से सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी है. PM Modi ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट से बाहर निकलते हुए अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है.

दूसरी बड़ी बात: विकसित भारत का लक्ष्य

PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेंगे. विकसित भारत का लक्ष्य, पिछले 12 वर्षों में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है. सदी का एक-चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक-चौथाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है. उन्होंने हमारी दिशा तय हो चुकी है और हमें उसे प्राप्त करके रहना है. इसे पाने के लिए हमें काम की रफ्तार बदलनी होगी. जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए, वो काम हमें अगले 5-7 साल में करने हैं.

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तीसरी बड़ी बात: दूसरों पर निर्भर नहीं रहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में तीसरी बड़ी बात कही कि भारत को अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि आत्मनिर्भर बनना है. दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिलता है लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता. इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए हैं, इनमें तीन शुरू हो गए, जबकि 7-8 साल में और प्लांट शुरू होंगे. प्रधानमंत्री के मुताबिक, आज की डिजिटल वर्ल्ड में हम चिप का महत्व समझते हैं. इसके बिना दुनिया थम जाएगी. अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद करनी है इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं.

चौथी बड़ी बात: डिफेंस समेत तमाम सेक्टर में बढ़ता भारत

PM Narendra Modi ने लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में आगे कहा कि बीते डिफेंस सेक्टर में भारत के कदम लगातार बढ़े हैं. इन 12 सालों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा, खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, इतना ही नहीं आधुनिक युग को लेकर भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया.

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पांचवीं बड़ी बात: तो चुनौतियों का सामना कैसे करते?

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बड़ी बात का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज दुनिया अपने पास जो कुछ भी मौजूद है, उसे वेपनाइज्ड किया जा रहा है. फिर बात चाहे पेट्रोल-डीजल की हो, खाद की हो या फिर दवाईयां की. यही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज्ड किया जा रहा है. ऐसे समय अगर भारत आत्मनिर्भर के मंत्र के साथ आगे न बढ़ा होता और 10 साल सही दिशा में काम न किया होता, तो हम ऐसी चुनौतियों का मजबूती से सामना कैसे कर पाते.

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