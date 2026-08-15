कहीं केक लूटा, कहीं बोतलें चलीं... पाकिस्तान में यूं मना यौम-ए-आजादी, वीडियो वायरल

कल पाकिस्तान अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस यानी यौम-ए-आजादी मना रहा था. लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वहां के सेलिब्रेशन और जश्न की ऐसी तस्वीरें सामने आईं कि वहीं के लोग जश्न-ए-आजादी नहीं, जश्न-ए-जहालत कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के जश्न के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां लोग जबरदस्त हंगामा करते नजर आ रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की भी एक गरिमा होती है, लेकिन इन वीडियो में वह भी नजर नहीं आ रही. आइए, कुछ ऐसे ही वीडियो देखते हैं.

और पढ़ें

इंस्टा पर कई पाकिस्तानी यूजर्स ने केक काटने का एक वीडियो शेयर किया है. अब्दुल्ला नवाब नाम के यूजर ने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद. बताया जा रहा है कि यह वीडियो लाहौर का है. दरअसल, पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के झंडे की थीम वाले केक काटने की परंपरा देखी गई है.

केक लूटने की होड़!

दरअसल, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई बड़े शहरों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े-बड़े केक काटे गए. लाहौर के मशहूर लिबर्टी मार्केट में भी हरे-सफेद झंडे की थीम पर बना एक विशाल केक काटा गया, लेकिन केक कटते ही जो नजारा दिखा, उसने इसे वायरल कर दिया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि केक काटने से पहले ही वहां भारी भीड़ जमा थी. जैसे ही केक कटा, लोग एक-दूसरे को धक्का देते हुए केक के टुकड़े लूटने के लिए टूट पड़े.

Advertisement

एक दूसरे के ऊपर बोतलें

इसके अलावा पेशावर से भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि आजादी के जश्न के दौरान वहां दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया और लोग एक-दूसरे पर बोतलें फेंकते नजर आए.

कुछ मामलों में लाहौर वर्सेज पेशावर की बहस भी देखने को मिली. कुछ लोगों ने कहा कि लाहौर के लोग ज्यादा डिसीप्लिन में रहते हैं, जबकि पेशावर में ऐसा होता है. वहीं, पेशावर के लोग भी केक काटने का वीडियो शेयर करते हुए लाहौर पर सवाल उठाते नजर आए.

एक और वीडियो देखिए जहां पाकिस्तानी हंगामा देख सकते हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स का तंज

इन वीडियोज के वायरल होते ही यूजर्स ने जमकर कमेंट्स की झड़ी लगा दी. कुछ ने कहा कि पाकिस्तान के लोग सच में आजाद हैं, कानून और डिसीप्लिन सबसे पीछे हैं. वहीं, एक पाकिस्तानी यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, "अच्छा-भला ब्रिटिश राज चल रहा था, फिर वो चले गए और ये हो गया मुल्क का हाल."

कुछ यूजर्स ने इन घटनाओं को सिविक सेंस की कमी बताया, तो किसी ने इसे पाकिस्तान की डगमगाती आर्थिक हालत से जोड़कर देखा. कुछ यूजर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर पर भी तंज कसे.

---- समाप्त ----