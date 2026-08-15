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बंपर मेडिकल सीटें, 650 यून‍िवर्स‍िटीज, NEP.... 12 साल में एजुकेशन सेक्टर में क्या-क्या हुआ, पीएम मोदी ने बताया

80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कई बड़ें संदेश दिए. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वह युवाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं. उन्होंने मेडिकल की सीटें, नई एजुकेशन पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे युवाओं का जिक्र किया और बताया कि आखिर सरकार उनके लिए क्या कर रही है.

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पीएम मोदी ने गिनाईं शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां
पीएम मोदी ने गिनाईं शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां

80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस बार देश की 'Gen-Z' यानी युवा और छात्रों पर केंद्रित रहा. पीएम ने अपने भाषण में युवाओं के लिए AI से लेकर नई यूनिवर्सिटी के खुलने और विकसित भारत बनने में युवाओं की भागीदारी पर बात की. इस दौरान उन्होंने भारत में बढ़ती मेडिकल सीटें, विदेशी यूनिवर्सिटी समेत कई मुद्दों पर बात की.  

खुली नई 650 यूनिवर्सिटी 

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक हमारे देश में यूनिवर्सिटी की संख्या 350 से भी कम थी लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में इसकी संख्या में भी बढ़त हुई है. इस दौरान 650 यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है. हजार का आकड़ा हम छूने वाले हैं. 2014 से पहले मेडिकल की केवल 400 सीटें हुआ करती थीं लेकिन आज करीब 850  मेडिकल सीटें हैं. इस दौरान पीएम ने बताया कि भारत की धरती पर अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी आ रही हैं. 

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टेक्नोलॉजी के दिशा में भी मिलेगा युवाओं को फायदा 

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश के युवा बचपन से ही टेक्नोलॉजी के तरफ आकर्षित हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं. करीब 10 हजार से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब  बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में मन लगे.  

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स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बड़ी  उपलब्धि

युवाओं के लिए सरकार ने कई नए रास्ते खोले हैं. पीएम ने कहा कि हमने युवाओं के लिए स्टार्टअप ओपन कर दिया है. प्राइवेट स्टार्टअप में 28 साल रकी औसत उम्र के युवा पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है. आज करीब 2.50 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है.  

हो रहा है AI का विस्तार 

लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने AI का भी मुद्द उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट किया था,  AI को विस्तार तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में लाल किले से पीएम ने देश के नौजवानों के लिए कई ऐलान किए. आने वाले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का काम करेंगे ताकि देश का युवा AI की दुनिया में भी काम कर सकें. 

35 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी 

इसके साथ ही पीए मोदी ने जोर देकर कहा कि .युवाओं की स्किल निखारने के लिए कई नीतियां बनाई हैं. उन्होंने बताया कि 35 साल के लंबे समय के बाद लागू की गई नई  शिक्षा नीति ने रटने की परंपरा को खत्म कर दिया गया है और नॉलेज पर फोकस किया जा रहा है. 

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