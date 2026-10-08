scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Nana Patekar Funeral: पुणे के फार्महाउस में होगा नाना का अंतिम संस्कार, पूरी होगी आखिरी इच्छा, मिलेगा राजकीय सम्मान

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति और खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

Advertisement
X
कहां होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार? (Photo: Social Media)
कहां होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार? (Photo: Social Media)

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे. 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. नाना के निधन से बॉलीवुड, राजनीति और खेल जगत में मातम पसरा हुआ है. हर कोई निधन से हैरान और स्तब्ध है. नाना पाटेकर के निधन से आहत सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने बड़ा ऐलान किया है. 

आशीष शेलार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने अभिनेता नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया है. ये सम्मान उनके मराठी रंगमंच, मराठी और हिंदी सिनेमा में दिए गए योगदान को देखते हुए दिया जा रहा है. 

कहां होगा अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार पुणे स्थित उनके फार्म में किया जाएगा. उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Nana Patekar Passes Away
एक्टर ही नहीं किसान भी थे नाना पाटेकर, खेती की कमाई कर देते थे दान!
Shikhar Dhawan,Nana Patekar
नाना के निधन से टूटा इस क्रिकेटर का दिल, हर्षा भोगले बोले- दुख भरा दिन
Nana Patekar
खेत में किसान, मंच पर कलाकार... नाना पाटेकर का किसानों से था दिल का रिश्ता
nana-patekar-krantiveer-blood-scene-viral-after-death
‘बता ये किसका खून है...’, नाना के जाने के बाद ‘क्रांतिवीर’ का वो सीन फिर वायरल
nana patekar death
नाना के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, अक्षय बोले- यादें...

नाना को अचानक क्या हुआ
गुरुवार सुबह फिल्म इंडस्ट्री से चौंका देने वाली खबर सामने आई है. दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है. नाना के बेटे मल्हार पाटेकर ने पिता के निधन की पुष्टि की है. जानकारी के मुताबिक, नाना पाटेकर को सुबह 5.20 बजे गोवा के मणिपाल अस्पताल की मेडिकल टीम ने मृत घोषित किया. उन्हें सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद मेडिकल टीम को उनके फ्लैट पर भेजा गया. वहां पहुंचने पर वो बेहोश मिले.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Udit Tiwari (@udit_tiwari_)

नाना ने ‘परिंदा’, ‘तिरंगा’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘वेलकम’, ‘अपहरण’ और ‘राजनीति’ जैसी फिल्मों में भी काम कर सबके दिलों पर राज किया. विलेन से लेकर कॉमेडी और सीरियस किरदारों तक, उन्होंने कई तरह के रोल निभाए.

एक्टर के साथ-साथ नाना पाटेकर ने डायरेक्टर और राइटर के तौर पर भी काम किया. फिल्म ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ (1991) से उन्होंने निर्देशन में कदम रखा. अभिनय के अलावा वो किसानों से भी जुड़े हुए थे. नाना ने हमेशा किसानों को लेकर खुलकर बोला है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    खेत में किसान, मंच पर कलाकार... नाना पाटेकर का किसानों से था दिल का रिश्ता |
    प्रीति जिंटा की टीम में मची हलचल... IPL 2027 से पहले रिकी पोंटिंग के 2 करीबी हुए बाहर! |
    Nana Patekar Death: एक्टर ही नहीं... बड़े किसान भी थे नाना पाटेकर, 27 एकड़ में खेती की कमाई करते थे दान! |
    Shani Margi 2026: शनि होंगे मार्गी, 6 राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ |
    Nana Patekar के निधन पर दिग्गजों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि |
    'केरलम-तमिलनाडु में सत्ता में आए तब EC सही था?', चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवालों पर भड़के नितिन नवीन |
    ‘बता ये किसका खून है...’, नाना के जाने के बाद ‘क्रांतिवीर’ का वो सीन फिर वायरल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Nana Patekar Death Celebs Reaction: नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, अक्षय कुमार बोले- यकीन नहीं हो रहा |
    राहुल-प्रियंका पर FIR, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की के आरोप
    Advertisement