scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नाना पाटेकर के निधन पर इमोशनल हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर, बोले- पीढ़ियों...

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को निधन हो गया. उनके निधन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल ने सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि दी.

Advertisement
X
died at the age of 75 after suffering chest pain at his residence in Goa on Thursday
died at the age of 75 after suffering chest pain at his residence in Goa on Thursday

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. 8 अक्टूबर को आई उनके निधन की खबर ने हर किसी स्तब्ध कर दिया है. नाना वो कलाकार थे, जिनके सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में चाहने वाले थे. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल ने भी नाना के निधन पर शोक जताया है. 

उमर ने सोशल मीडिया पर पाटेकर की तस्वीर के साथ एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. आइए जानते हैं कि क्रिकेटर ने नाना के लिए क्या कहा.

इमोशनल हुए उमर
उमर अकमल ने सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर को श्रद्धाजंलि देते हुए उनकी एक तस्वीर शेयर. तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- उनका काम खत्म हो गया, लेकिन उनका असर पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा. सर, आपकी कमी खलेगी. कैप्शन के साथ उन्होंने रोने वाली इमोजी भी बनाई.

सम्बंधित ख़बरें

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
'तारक मेहता...' शो में नाना पाटेकर को दिया ट्रिब्यूट, फैंस हैरान
Nana patekar atul kasbekar
'मौत के लिए तैयार थे नाना, इकट्ठी की थी लकड़ियां', देखकर शॉक्ड था दोस्त
Nana Patekar's last rites to take place at his farmhouse.
नाना पाटेकर का अंतिम सफर: ‘नानाची वाड़ी’ में रखा पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
Devendra Fadnavis Nana patekar
CM फडणवीस ने खुद उठाया नाना पाटेकर का कॉफिन, भावुक दिखा माहौल, दी अंतिम श्रद्धांजलि
एक्टिंग ऐसी कि जीवंत हो उठता था हर किरदार, देखें नाना पाटेकर पर विशेष

पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाना को श्रद्धाजंलि देना इस बात की गवाही दे रहा है कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी थी. फिल्मी सितारे हों, नेता हों या क्रिकेटर वो हर किसी के दिल में बसते थे. उन्होंने अभिनय से सिर्फ हिंदुस्तानियों नहीं, पाकिस्तानियों का भी दिल जीत लिया था. इसलिए उनका जाना दुनियाभर के लोगों के लिए एक लॉस है. 

Advertisement

पुणे में हुआ अंतिम संस्कार 
नाना पाटेकर का निधन गुरुवार को गोवा में उनके निवास पर कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ. उन्हें बेहोश पाए जाने के बाद मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक सीपीआर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. इसके बाद उन्हें सुबह करीब 5:20 बजे मृत घोषित किया गया. 

नाना पाटेकर की पार्थिव देह गुरुवार शाम पुणे लाया गया और खड़कवासला के पास डोंजे स्थित उनके फार्महाउस पर पहुंचाया गया. मराठी रंगमंच और हिंदी-मराठी सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उसी फार्महाउस पर अंतिम विदाई दी गई. अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्यों और कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अभिनेता जैकी श्रॉफ सहित कई लोग डोंजे पहुंचे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी. बड़ी संख्या में प्रशंसक भी इस विदाई समारोह में शामिल हुए. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vish Yog 2026: विष योग 3 राशियों के लिए खतरनाक, आज से बिगड़ सकता है बजट, रहें सावधान! |
    नाना पाटेकर के निधन पर इमोशनल हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर, बोले- पीढ़ियों... |
    पाकिस्तान को 15 'टुकड़ों' में बांटने की तैयारी, आसिम मुनीर के प्रस्ताव का हो रहा विरोध |
    दिल्ली, यूपी, बिहार से दक्षिण भारत तक... कहीं झमाझम बारिश तो कहीं तेज आंधी, 15 राज्यों के लिए IMD का अलर्ट |
    दिवाली से पहले योगी कैबिनेट की बैठक, मुफ्त गैस सिलेंडर के साथ 25 से ज्यादा प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी |
    Easiest Way To Boil And Peel Eggs: अंडे उबालने-छीलने का सबसे आसान तरीका, लगेंगे सिर्फ 13 मिनट! जानें ट्रिक |
    अमेरिका से शांति प्रस्ताव पर सस्पेंस बरकरार, अराघची बोले 'अगले कुछ दिनों में देंगे जवाब' |
    टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए इस क्रिकेटर ने चली नई चाल, अब विकेटकीपिंग से बदलेगी किस्मत! |
    Flipkart सेल सभी के लिए शुरू, iPhone से AC तक, मिल रही कमाल की डील |
    Gen Z के ऑफिस में बॉस अब ‘सर’ नहीं, नाम से क्यों बुलाए जाते हैं?
    Advertisement