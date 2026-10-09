scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नाना पाटेकर की आखिरी 5 फिल्में, बड़े पर्दे पर दिखेगी एक्टिंग की विरासत, इमोशनल हुए फैंस

नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे. पर उनकी कई फिल्में हैं जो रिलीज होने को हैं. नाना की इन फिल्मों के सिनेमाघरों में दस्तक देने का फैंस इंतजार कर रहे हैं.

Advertisement
X
नाना पाटेकर की अपकमिंग मूवी कौन सी हैं? (Photo: ITGD)
नाना पाटेकर की अपकमिंग मूवी कौन सी हैं? (Photo: ITGD)

बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में शामिल नाना पाटेकर के निधन ने इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है. नाना अपने पीछे शानदार एक्टिंग को विरासत के तौर पर छोड़कर गए हैं. नाना 75 साल के थे. पूरी तरह फिट थे और फिल्मों में काम कर रहे थे. अफसोस वो अपनी इन फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज होते हुए नहीं देख पाएं.

लेकिन फैंस अपने फेवरेट एक्टर को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे, क्योंकि नाना की एक नहीं बल्कि 5 फिल्में रिलीज के लिए कतार में लगी हैं. सबसे खास बात ये है कि नाना की ये फिल्में अलग-अलग जॉनर की हैं. लिस्ट में हॉरर-कॉमेडी, बायोपिक, क्राइम थ्रिलर और रोमांटिक कॉमेडी मूवीज शामिल हैं.

शक्ति शालिनी
नाना पाटेकर की अपकमिंग फिल्मों में 'शक्ति शालिनी' की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. ये मूवी मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है. अनीत पड्डा और विशाल जेठवा भी लीड रोल में हैं. ये एक साधारण महिला शक्ति की कहानी है, जो बदला लेने आई आत्मा शालिनी को प्रोटेक्ट करती है. निर्देशक के मुताबिक, नाना फिल्म का फाइनल कट देखना चाहते थे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.

सम्बंधित ख़बरें

Nana Patekar
नाना पाटेकर के निधन पर शोक में डूबा ये पाक क्रिकेटर
Nana Patekar, Tanushree Dutta and the #MeToo controversy that followed
'मरते-मरते भी मुझे परेशान कर गया', नाना के लिए बोलीं तनुश्री
Nana Patekar Gen Z tribute
'कंट्रोल उदय...'! Gen Z के असली मीम किंग थे नाना पाटेकर!
Nana Patekar, Malhar Patekar
सूर्यास्त के बाद क्यों हुआ नाना का अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
Actor Nana Patekar laid to rest in Pune
नाना पाटेकर का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, विदाई देने पहुंचे कई दिग्गज
Advertisement

ईठा
नाना पाटेकर को श्रद्धा कपूर स्टारर मूवी ईठा में भी देखा जाएगा. लक्ष्मण उतेकर ने महाराष्ट्र की मशहूर लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी से प्रेरित इस फिल्म को बनाया है. फिल्म में नाना के रोल में जानकारी अभी सामने नहीं आई है. मूवी इसी साल 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी.

कुकू की कुंडली
नाना पाटेकर की अपकमिंग फिल्म में 'कुकू की कुंडली' भी शामिल है. शरण शर्मा के निर्देशन में बनी रोमांटिक कॉमेडी में भुवन बाम और वामिका गब्बी लीड रोल में हैं. इसकी रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है.

द कन्फेशन ऑफ मैरी
क्राइम ड्रामा मूवी 'द कन्फेशन ऑफ मैरी' में नाना फादर बेनेडिक्ट नाम के कैथोलिक पादरी के रोल में दिखेंगे. इसका निर्देशन अनंत नारायण महादेवन ने किया है. इसकी कहानी केरल में 1966 में हुए Madatharuvi हत्याकांड से इंस्पायर्ड है. जहां पादरी पर महिला की हत्या के आरोप लगे थे. फिल्म में आदिल हुसैन, आशीष विद्यार्थी, गौतम रोडे, जॉय सेनगुप्ता और नेहा महाजन भी नजर आएंगे.

वेदांता
राजेश्वर पांडे के डायरेक्शन में बन रही फिल्म वेदांता में नाना पाटेकर के अलावा विक्रांत मैसी, संदीपा धर और मुकेश तिवारी भी नजर आएंगे. अभी मूवी की कहानी और इसकी रिलीज डेट पर जानकारी सामने नहीं आई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले ट्रेनें रद्द, इटारसी में 15 गिरफ्तार तो अलवर में देर रात पहुंची पुलिस |
    नाना पाटेकर की आखिरी 5 फिल्में, बड़े पर्दे पर दिखेगी एक्टिंग की विरासत, इमोशनल हुए फैंस |
    बस की खिड़की से कूदा, पुलिस देखती रह गई! इटावा जेल ले जाते वक्त कैसे फरार हुआ नदीम उर्फ बुलेट? |
    सीएम योगी कैबिनेट की बैठक में 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा |
    डबल मर्डर से दहला लखनऊ, होमगार्ड ने किया पत्नी और बेटी का कत्ल, डाटा केबल से घोंटा गला |
    भारत से भिड़ने के लिए पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान, अब्बास अफरीदी बने कप्तान |
    दो घटनाएं... जिन्होंने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को बदल दिया और भारत के भी |
    क्यों घाटे का सौदा है फॉल सीलिंग... कुछ साल बाद बार-बार आएगा खर्चा |
    85 मेंडिकल कॉलेज, 13,600 सीटें... CM योगी ने बताया UP की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुआ कितना बदलाव |
    Potato Peel Uses at Home: आलू काटकर छिलके फेंक देते हैं? इकट्ठा कर ऐसे करें यूज, चेहरा चमकाने से लेकर घर की इन चीजों में आएगा खूब काम
    Advertisement