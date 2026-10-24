scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Govinda Dating Komal Rani Swarnkar? 'मौका मिले तो अभी दांव लगा दूं', अफेयर पर गोविंदा के बेबाक बोल, तलाक का नहीं डर

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी में तनाव के बीच सुनीता ने तलाक का केस वापस ले लिया है. गोविंदा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अफेयर की चर्चा और परिवार से जुड़े आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

Advertisement
X
किस पर भड़के गोविंदा (Photo: Screengrab)
किस पर भड़के गोविंदा (Photo: Screengrab)

गोविंदा और सुनीता आहूजा की मैरिड लाइफ मुश्किल दौर से गुजर रही है. सुनीता अपना तलाक केस वापस ले चुकी हैं. दूसरी ओर गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णरानी के अफेयर की चर्चा है. बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' ने पत्नी से अनबन और बेटी की उम्र की एक्ट्रेस संग अफेयर पर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि गोविंदा ने क्या कहा.

अफेयर पर बोले गोविंदा
गोविंदा से पूछा गया कि हाल ही में सुनीता आहूजा ने जो डिवोर्स केस फाइल किया था. वो वापस ले लिया. ABP संग बातचीत में उन्होंने कहा कि हां कैसे नहीं वापस लेतीं. इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या सुनीता को डिवोर्स केस वापस लेने के लिए डराया-धमकाया गया, उन्होंने कहा कि नहीं. गोविंदा से कहा गया कि सुनीता का आरोप है कि आप किसी रूप के सौंदर्य में इतने व्याकुल हो गए हैं कि आपको घर-परिवार नहीं दिख रहा है. 

गोविंदा ने कहा कि मेरी चार-चार मिस यूनिवर्स टाइप की हीरोइन वो आईं बोलीं कि मस्ती करते हैं, लेकिन मैं उनसे कभी ठीक से नहीं मिला. उनसे पूछा गया कि अभी पछतावा होता है कि ठीक से क्यों नहीं मिले. गोविंदा ने कहा कि हां.... अभी मौका मिले, तो दांव लगा दूं. गोविंदा के मुताबिक, अब उन्हें वो सब करने में कोई डर नहीं है, जो वो पहले नहीं कर पाए.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Govinda (@govinda_herono1)

सम्बंधित ख़बरें

govinda on married life
'नसीब चुराने के लिए लोग स्त्री चुरा लेते हैं', गोविंदा का दर्द
आरती सिंह-गोविंदा
नाना बनेंगे गोविंदा! शादी के 2 साल बाद मां बनेंगी भांजी आरती? बिजनेसमैन पति भी राजी
Kashmera Shah defends Ssunita, questions Rani Swarnakar’s claims about Govinda
छोटी उम्र की लड़की संग गोविंदा का अफेयर? 'GF' पर भड़कीं कश्मीरा!
Govinda
गोविंदा और कोमल रानी विवाद में कूदीं राखी सावंत
Govinda, Komal Rani. Tina Ahuja
पापा गोविंदा के 'अफेयर' से परेशान हुईं बेटी टीना, गुस्साईं और...

इसी इंटरव्यू में गोविंदा ये भी कहा कि जब कोई आपका नसीब चुराना चाहता है, तो वो आपकी स्त्री चुराता है. गोविंदा ने ये भी कहा कि जो लोग घर तोड़ने की कोशिश करते हैं. उनका मन करता है कि ऐसे लोगों को जूते से मारा जाए. 

7 साल बाद होगा कमबैक
गोविंदा के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वो फिल्म रूपा से 7 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक करने जा रहे हैं. इस फिल्म में उनकी को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णरानी हैं. कोमल रानी स्वर्णरानी फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म प्रमोशन के दौरान दोनों की खास केमिस्ट्री देखने को मिली. गोविंदा और कोमल रानी हर इवेंट में साथ स्पॉट किए जा रहे हैं. इसके बाद दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Govinda Dating Komal Rani Swarnkar? 'मौका मिले तो अभी दांव लगा दूं', अफेयर पर गोविंदा के बेबाक बोल, तलाक का नहीं डर |
    भारत-चीन तनाव पर ITBP डीजी के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम, विपक्ष हमलावर |
    घर पर बन रही थी मिठाई, जश्न की तैयारी के बीच अनंत सिंह को JDU ने किया निष्कासन |
    JDU का बड़ा एक्शन, विधायक अनंत सिंह को पार्टी से क्यों निकाला बाहर? |
    चेन स्नैचिंग, चाकू से हमला और कार लूट... 15 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा सोनू चिकना |
    Kaai Cleaning Tips: घर की छत, बालकनी और गमलों में जमी काई मिनटों में होगी साफ, ये सस्ता सफेद पाउडर आएगा बड़े काम |
    ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव, ट्रंप ने दी फिर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी |
    INDIA ब्लॉक की रैली पर बीजेपी के सवाल क्या सिर्फ सियासी? देखें दंगल |
    हरिद्वार में गंगनहर बंद होते ही सूखी नदी में खजाना ढूंढने पहुंचे लोग |
    Rahul Mahajan Ex Wife: राहुल महाजन से स्वयंवर में रचाई शादी-5 साल में तलाक, भारत छोड़ विदेश में बसी एक्ट्रेस, अब है 3 बच्चों की मां
    Advertisement