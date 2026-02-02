scorecardresearch
 
रानी मुखर्जी के कॉप अवतार ने दिखाया दम! Mardaani 3 को मिला दमदार वीकेंड, पर अभी दूर है सक्सेस

पहले वीकेंड में 17 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी ‘मर्दानी 3’ ने दिखा दिया है कि रानी मुखर्जी का कॉप अवतार अब भी दर्शकों को खींचता है. मिक्स रिव्यूज के बावजूद वर्ड ऑफ माउथ मजबूत है. अब असली सवाल वर्किंग डेज का है. अगले 4 दिन 'मर्दानी 3' की आगे की कहानी तय करेंगे.

'मर्दानी 3' का सॉलिड वीकेंड कलेक्शन, पर क्या हो पाएगी हिट? (Instagram/@Yash Raj Films)

अपने काम से हर बार बड़े पर्दे पर छा जाने वालीं रानी मुखर्जी ‘मर्दानी 3’ से फिर जनता का दिल जीत रही हैं. करीब 7 साल बाद अपने आइकॉनिक कॉप किरदार, शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में लौटीं रानी का भौकाल अभी भी कम नहीं हुआ है. शुक्रवार को रिलीज हुई ‘मर्दानी 3’ ने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ के साथ रानी का दम साबित कर दिया है.

इसे रिव्यूज तो मिक्स मिले थे, लेकिन जनता का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नजर आया. इसीलिए वीकेंड में ‘मर्दानी 3’ के खूब टिकट बिके. लेकिन वीकेंड कलेक्शन से एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है— क्या ‘मर्दानी 3’ एक बॉक्स ऑफिस हिट बन पाएगी?

‘मर्दानी 3’ का वीकेंड कलेक्शन
रानी मुखर्जी की फिल्म को पहले दिन सॉलिड शुरुआत मिली और शुक्रवार को ‘मर्दानी 3’ ने 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. लिमिटेड थिएटर्स और स्क्रीनिंग से आया ये कलेक्शन इसलिए दमदार है क्योंकि ये ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन था.

शनिवार को ‘मर्दानी 3’ को जनता के वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला और फिल्म ने 50% जंप के साथ करीब 6 करोड़ नेट कलेक्शन कर डाला. संडे को फिल्म ने एक बार फिर से थिएटर्स में दमदार भीड़ जुटाई. ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि रानी की फिल्म ने तीसरे दिन 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. यानी पहले वीकेंड में ‘मर्दानी 3’ ने 17 करोड़ से थोड़ा ज्यादा नेट कलेक्शन किया है.

‘मर्दानी 2’ से स्लो चल रही ‘मर्दानी 3’
बहुत कम प्रमोशन, लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज और सामने ‘बॉर्डर 2’ जैसी धमाकेदार फिल्म… इस हिसाब से देखें तो ‘मर्दानी 3’ वाकई बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से डटी हुई है. लेकिन फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्म ‘मर्दानी 2’ के मुकाबले ये स्लो चल रही है.

‘मर्दानी 2’ की ओपनिंग ‘मर्दानी 3’ से कम थी, लेकिन इसने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ से थोड़ा ज्यादा नेट कलेक्शन किया था. यानी वीकेंड में इसकी जंप ज्यादा तगड़ी थी.

हालांकि ‘मर्दानी 2’ के सामने कोई बड़ी फिल्म नहीं थी और ‘मर्दानी 3’ के सामने ‘बॉर्डर 2’ जैसी ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है. इसलिए नई फिल्म का कलेक्शन दमदार नजर आता है, मगर दर्शक बड़ी फिल्म की तरफ ज्यादा भागते ही हैं.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि ‘मर्दानी 3’ का बजट 35 करोड़ के आसपास है. वीकेंड में 17 करोड़ से ज्यादा आ चुके हैं. पहले हफ्ते के बाकी 4 दिन वर्किंग डेज हैं. अगर इन दिनों में फिल्म टिके रहकर 8 करोड़ तक कमा लेती है, तो पहले हफ्ते का कलेक्शन 25 करोड़ तक पहुंच जाएगा.

अगले वीकेंड ‘मर्दानी 3’ को अगर सॉलिड जंप मिला, तभी आगे की कहानी मजेदार होगी. दूसरे वीकेंड में 35 करोड़ तक पहुंचना ही ‘मर्दानी 3’ को बॉक्स ऑफिस सक्सेस बनाएगा.

‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी फैन्स में काफी पॉपुलर रही है और इन फिल्मों में रानी का काम लोगों को बहुत इंप्रेस करता है. ‘मर्दानी 3’ को लेकर जनता का रिएक्शन पॉजिटिव है, मगर ‘बॉर्डर 2’ जैसी बड़ी फिल्म का सामने होना थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा है.

47 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ ‘मर्दानी 2’ न सिर्फ इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी फिल्म है, बल्कि रानी की सबसे बड़ी सोलो कलेक्शन वाली फिल्म भी है. अब देखना है कि ‘मर्दानी 3’ क्या कमाल दिखाती है.

