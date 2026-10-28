'जाहिलों जैसी बात है...मैं कव्वालियां नहीं लिखता', क्यों भड़क गए मनोज मुंतशिर? रहमान पर कसा तंज

रामायण पार्ट 1 के गानों को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली रही हैं. फिल्म के गाने ए.आर. रहमान और हांस जिमर ने तैयार किए हैं. शुरुआत में कई लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन बाद में उनकी तारीफ भी होने लगी. इस बीच 2023 में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष के गीतकार और संवाद लेखक ने रामायण के गानों की अपनी फिल्म से तुलना पर प्रतिक्रिया दी है. आदिपुरुष की आलोचकों ने खूब आलोचना की थी और दर्शकों ने इसे नापसंद किया था. यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफिस फ्लॉप बन गई थी.

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मनोज मुंताशिर ने क्या कहा

मनोज मुंतशिर ने X पर एक ऐसी खबर पर सख्त बयान दिया, जिसमें मंगल रंग गाने की आलोचना को लेकर कहा गया था कि लोगों को आदिपुरुष के स्टंट याद आ रहे हैं. मनोज ने कहा- मनोज मुंतशिर-स्टाइल स्टंट? देश के खुद को सबसे बेहतरीन बताने वाले न्यूज चैनल ने जाहिलों जैसी बात कह दी है.

उन्होंने आगे कहा- भाई, काश मेरा स्टंट रामायण के गानों में दोहराया जाता. आदिपुरुष बहुत बुरी फिल्म थी. संवाद और भी बुरे थे, लेकिन गाने. देश का हर बच्चा उन्हें गाता है. कभी श्री अयोध्या जाइए, वहां हर गली में आदिपुरुष के ही गाने बजते सुनाई देंगे.

उन्होंने कहा कि आदिपुरुष के लिए बनाए गए गानों में भक्ति की कोई कमी नहीं थी. वो लिखते हैं- मैंने जो गलती की, उसके लिए मैंने रामभक्तों से अनगिनत बार माफी मांगी है और माफी भी मिली, लेकिन गानों को चुनौती मत दीजिए. उनमें भक्ति, समर्पण या काव्य की कोई कमी नहीं थी. मैंने राम जी के लिए बच्चों वाली कविताएं नहीं लिखीं, न ही कव्वालियां. आगे के लोग समझदार हैं. वो जानते हैं कि कौन किस लायक है. जय श्री राम.

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आदिपुरुष की बात करें, तो फिल्म प्रभास ने भगवान राम, कृति सेनन ने सीता और सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया था. फिल्म का संगीत अजय-अतुल ने तैयार किया था. फिल्म को ₹550 करोड़ के विशाल बजट से बनाया गया था, लेकिन शानदार शुरुआत के बाद ये फ्लॉप हो गई.





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