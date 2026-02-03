scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राधिका मदान संग रोमांस करेंगे अली फजल, 'लस्ट स्टोरीज 3' के टीजर ने मचाई हलचल, दिखेंगे नए स्टार्स

2026 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले शो और फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है और इसमें एक मच-अवेटेड एंथोलॉजी फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 3' भी शामिल है. इसमें नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं.

Advertisement
X
लस्ट स्टोरी 3 का टीजर आउट (Photo:x/ Netflix)
लस्ट स्टोरी 3 का टीजर आउट (Photo:x/ Netflix)

नेटफ्लिक्स इंडिया 2026 में ऑनलाइन स्ट्रीम होने वाली नई फिल्मों और सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी है. इसके साथ ही, मेकर्स ने 'लस्ट स्टोरीज 3' की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी. इस पॉपुलर एंथोलॉजी की तीसरी किस्त में 4 शॉर्ट फिल्मों को दिखाया जाएगा. अलग-अलग स्टोरी के अलग डायरेक्टर्स होंगे. जिसमें विक्रमादित्य मोटवाने, शकुन बत्रा, किरण राव , और विशाल भारद्वाज का नाम शामिल हैं.

दिलचस्प बात यह है कि हर डायेरक्टर एक अलग कहानी बताएगा जो प्यार, इच्छा, पावर डायनामिक्स और सामाजिक हायरार्की को एक नए तरीके से देखेगी. 'लस्‍ट स्‍टोरीज 3' को रॉनी स्क्रूवाला और आशी दुआ ने प्रोड्यूस किया है.

बड़े सितारों से सजी हैं चारों शॉर्ट फिल्में

सम्बंधित ख़बरें

Netflix India Upcoming Projects 2026
सनी-अक्षय-अनिल कपूर के साथ, Netflix का बड़ा ऐलान, रिलीज किया पूरा प्लान
Ranveer Singh starrer film Dhurandhar
पाकिस्तान के घर-घर में देखी जा रही धुरंधर, नेटफ्लिक्स ट्रेंड दे रहा सबूत
A R Rahman on Kapil Sharma Netflix Show
'बयान कैसे बदल दिए जाते हैं...' बोले रहमान, विवादों के बीच कपिल शर्मा शो पर पहुंचे
Dhurandhar on Netflix: ranveer singh best acting, hidden details in scenes
रणवीर सिंह ने इन 5 सीन्स में दिखाया क्यों हैं एक्टिंग के ‘धुरंधर’!
A R Rahman on Kapil Sharma Netflix Show
विवाद के बाद कपिल के शो पर पहुंचे रहमान, लता मंगेशकर की क्यों खाई कसम?

नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक क्लिप शेयर की है. जिससे इस सीजन की स्टार कास्ट का खुलासा हो गया है. विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म में राधिका आप्टे और कोंकणा सेन शर्मा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी.

वहीं, शकुन बत्रा की कहानी में अली फजल और राधिका मदान की जोड़ी देखने को मिलेगी. किरण राव ने अपनी फिल्म के लिए गुरफतेह पीरजादा और नई एक्ट्रेस सना थम्पी को चुना है. इसके अलावा, विशाल भारद्वाज एक बार फिर अदिति राव हैदरी के साथ काम कर रहे हैं. 

Advertisement

लस्ट स्टोरीज 3 में क्या होगा खास?
'लस्ट स्टोरीज 3' चार ऐसी छोटी फिल्मों का कलेक्शन है. जो इमोशनली ऑडियंस पर गहरा असर छोड़ने के लिए तैयार हैं. मेकर्स के मुताबिक, यह सीजन रिश्तों की जटिलताओं, दबी हुई इच्छाओं और मानवीय संबंधों के बीच की इंटिमेसी को गहराई से एक्सप्लोर करेगा. इस एंथोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि यह महिलाओं की सेक्‍शुअलिटी और उनकी जरूरतों पर बिना किसी हिचकिचाहट के बात करती है, जिसे दर्शकों ने पिछले दो सीजन में काफी सराहा है.

नेटफ्लिक्स इंडिया के इतिहास में 'लस्ट स्टोरीज' पहली ऐसी एंथोलॉजी सीरीज बन गई है. जिसके तीन सीजन रिलीज हो रहे हैं. इससे पहले नेटफ्लिक्स ने 'रे', 'अजीब दास्तांस' और 'अनकही कहानियां' जैसी कई एंथोलॉजी पेश की थीं, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे या तीसरे सीजन तक नहीं पहुंच पाई. इस लिहाज से 'लस्ट स्टोरीज 3' का आना मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. 

लस्ट स्टोरीज के बारे में
इस सीरीज का सफर साल 2018 में शुरू हुआ था. जब अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, करण जौहर और दिबाकर बनर्जी जैसे डायरेक्टरों ने इस बनाया था. उस वक्त कियारा आडवाणी, विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर जैसे सितारों के एक्टिंग की खूब चर्चा हुई थी. इसके बाद 2023 में दूसरा सीजन आया, जिसमें काजोल, तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा जैसे कलाकारों ने अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा. अब देखना दिलचस्प होगा कि 2026 में आने वाला यह तीसरा सीजन कितना सफल हो पाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    Advertisement