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कियारा आडवाणी की प्रेग्नेंसी की खबर सुन इमोशनल हुए यश, एक्ट्रेस ने ऐसे दी खुशखबरी, वीडियो वायरल

कियारा आडवाणी की दूसरी प्रेग्नेंसी के अनाउंसमेंट के बीच, उनका एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि 'टॉक्सिक' के को-स्टार यश और डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने उनकी प्रेग्नेंसी पर कैसा रिएक्शन दिया था.

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कियारा के लिए इमोशनल यश (Photo: Instagram/kiaraaliaadvani)
कियारा के लिए इमोशनल यश (Photo: Instagram/kiaraaliaadvani)

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने बुधवार, 7 अक्टूबर को अपने पति और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की. इस घोषणा के बीच, कियारा का एक पुराना वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें वह बता रही हैं कि उनकी फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' के को-स्टार यश ने उनकी प्रेग्नेंसी की खबर पर कैसा रिएक्शन दिया था.

चेन्नई में टॉक्सिक फिल्म एक इवेंट के दौरान दर्शकों से बात करते हुए, कियारा ने बताया कि यश और फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास उनके परिवार के बाहर वे पहले लोग थे, जिन्हें उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था. उन्होंने याद किया कि दोनों ने इस खबर पर कैसा रिएक्शन दिया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्म के प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स या शेड्यूल की चिंताओं को उस खास पर्सनल पल पर हावी नहीं होने दिया.

कियारा आडवाणी ने क्या कहा?
कियारा ने याद करते हुए कहा, 'उस पल में, आपने यह नहीं सोचा कि हम फिल्म कैसे पूरी करेंगे, लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, या ऐसी कोई और बात. आप दोनों (गीतू मोहनदास-यश) की आंखों में आंसू थे और आप मुस्कुरा रहे थे, आपने मुझे बधाई दी और कहा, 'कियारा, अब हम अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिताने वाले हैं.'

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कियारा ने कहा कि उनके रिएक्शन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और दिखाया कि वे अपने प्रोफेशनल रोल से हटकर असल में कैसे इंसान हैं. उन्हें याद है कि उन्हें सेट पर आने, सहज महसूस करने और जो कुछ भी वे खाना चाहती थीं, वह खाने के लिए इनकरेज किया गया था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कियारा ने कहा, 'किसी को मेरे लिए इतना खुश देखकर मेरा दिल भर आया. मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी.' उन्होंने आगे कहा कि यश और गीतू ने उन्हें महसूस कराया कि वे उस दौर में कुछ भी कर सकती हैं.

यश की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'आप जैसे इंसान हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया.'

दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की
इस कपल ने बुधवार, 7 अक्टूबर को एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट में खुशी और आभार व्यक्त करते हुए यह अच्छी खबर शेयर की. कियारा और सिद्धार्थ ने पोस्ट में लिखा, 'एक बार फिर सबसे बड़े तोहफे से नवाजे गए हैं. हमारे दिल प्यार और आभार से भरे हुए हैं.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस घोषणा में सिद्धार्थ और उनकी बेटी साराया की एक प्यारी सी तस्वीर थी, जिसमें वे हाथ से बुने हुए बच्चों के जूतों की एक नई जोड़ी पकड़े हुए थे. यह तस्वीर कपल की पहली प्रेग्नेंसी की घोषणा जैसी ही लग रही थी, जिसमें भी बच्चों के छोटे जूते दिखाए गए थे.

कियारा और सिद्धार्थ 2025 में अपने पहले बच्चे, एक बेटी के माता-पिता बने. उनकी बेटी साराया मल्होत्रा ​​का जन्म 15 जुलाई 2025 को मुंबई में हुआ था.

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