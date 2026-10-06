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'अभिजीत दिपके, केजरीवाल की कठपुतली', बयान पर जावेद अख्तर ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच

जाने-माने पटकथा लेखक और राज्यसभा के पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने सोमवार को X पर सोशल मीडिया पर फैल रहे उस संदेश का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) की आलोचना की है.

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जावेद अख्तर का पोस्ट वायरल (Photo: ITGD)
जावेद अख्तर का पोस्ट वायरल (Photo: ITGD)

जाने-माने पटकथा लेखक और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने सोमवार को X पर सोशल मीडिया पर फैल रहे एक मैसेज का खंडन किया. इस मैसेज में दावा किया गया था कि उन्होंने 'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) की आलोचना की है और इसके संस्थापक अभिजीत दिपके पर निशाना साधा है.

अख्तर ने इस कथित बयान को 'पूरी तरह से फर्जी' बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी है कि अभिजीत दिपके और CJP के आलोचक उनके नाम का इस्तेमाल करके अपने दावों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं.

जावेद अख्तर ने दिया जवाब
जावेद अख्तर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'मैं, जावेद अख्तर, सभी को बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर चल रहा यह फर्जी मैसेज कि मैंने CJP की आलोचना की है और अभिजीत दिपके को बुरा-भला कहा है, पूरी तरह से झूठा है.'

पोस्ट में अख्तर के हवाले से बातें कही गईं
उनका यह स्पष्टीकरण तब आया जब सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुईं. इन पोस्ट में दावा किया गया था कि अख्तर ने कहा है कि अभिजीत दिपके दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'कठपुतली' हैं और CJP बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चला रहा है.

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X यूजर अभिषेक कुमार की एक पोस्ट में दावा किया गया कि अख्तर ने दिपके और CJP की 'पोल खोल दी' है. अख्तर के नाम से की गई इस पोस्ट में आरोप लगाया गया कि CJP ने शुरुआत में तो NEET पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में चुनाव आयोग, SIR और बांग्लादेशी मुसलमानों से जुड़े मामले उठाने लगी.

अख्तर ने साफ तौर पर इन बातों से इनकार किया
हालांकि, अख्तर ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है. उन्होंने सवाल उठाया कि दिपके और CJP का विरोध करने वालों को उनसे विश्वसनीयता उधार लेने की क्या जरूरत है. उन्होंने आगे कहा, 'क्या ऐसी हालत हो गई है??? दुखद है.'
 

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