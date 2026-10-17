scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादी को हुए 27 साल, दुल्हन के जोड़े में सजीं माधुरी दीक्षित, रोमांटिक होकर पति बोले- तुम मेरी फेवरेट

माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने आज अपनी शादी की 27वीं सालगिरह मना रहे हैं. इस खास मौके पर डॉ. नेने ने सोशल मीडिया पर अनदेखी तस्वीरें शेयर कर लेडी लव माधुरी पर जमकर प्यार लुटाया है.

Advertisement
X
माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने की शादी को हुए 27 साल (Photo: Screenrab)
माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने की शादी को हुए 27 साल (Photo: Screenrab)

बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित सालों से फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं. वो हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. करियर के पीक पर माधुरी ने 17 अक्टूबर 1999 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी रचाई थी. माधुरी और डॉ. श्रीराम नेने आज अपनी 27वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं.

माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने की वेडिंग एनिवर्सरी

शादी की सालगिरह के खास मौके पर डॉक्टर श्रीराम नेने ने अपनी लेडी लव माधुरी के लिए एक खास लविंग पोस्ट शेयर की है. वीडियो पोस्ट में डॉक्टर श्रीराम नेने ने माधुरी संग अपनी शादी की झलक फैंस को दिखाई है. माधुरी साड़ी पहने दिखाई दीं. उन्होंने सिर पर फूलों का सहरा बांधा हुआ है. गले में फूलों की वरमाला भी पहनी हुई है. वहीं, डॉ. श्रीराम नेने कुर्ते पायजामे में दूल्हा बने हुए दिखाई दिए. वो भी सिर पर सहरा बांधे और गले में वरमाला पहने हुए नजर आ रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Yami Gautam
'धुरंधर 2'में कैमियो के लिए फीस पर यामी ने क्या कहा?
Yami Gautam, Aditya Dhar
'धुरंधर' के लिए यामी गौतम को मिली थी मोटी फीस? एक्ट्रेस ने तोड़ी चु्प्पी
Shriram Nene Madhuri Dixit
शाहरुख, सलमान को नहीं जानते थे माधुरी के पति! फराह खान का रिएक्शन वायरल
amitabh bachchan 84th birthday
KBC में गूंजी मां की आवाज, अभिषेक का प्यार देख भावुक हुए अमिताभ
Madhuri Dixit
5 स्टार होटल जैसा दिखता है माधुरी दीक्षित का घर

लेडी लव माधुरी दीक्षित संग शादी की तस्वीरें शेयर करने के साथ डॉक्टर श्रीराम नेने ने अपनी पत्नी के लिए एक लविंग मैसेज भी लिखा है. वो लिखते हैं- मेरे हां कहने के दो दिन बाद हमने परिवार, परंपराओं, आशीर्वाद और हिंदू विवाह के पवित्र वचनों के साथ अपने प्यार का जश्न मनाया था. 

Advertisement

'17 अक्टूबर 1999 को हमने जीवन के हर मोड़ पर हर खुशी, चुनौती और सफर में एक-दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया था. 27 साल बाद वो सात फेरे हमें उस मुकाम तक ले आए हैं, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी. प्यार करने वाले दो लोगों से लेकर एक खूबसूरत परिवार और साझा सपनों की जिंदगी तक, यह सफर बेहद शानदार रहा है.'

श्रीराम नेने ने रोमांटिक अंदाज में आगे लिखा- माधुरी आप आज भी मेरी सबसे पसंदीदा इंसान, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो. आने वाले लाखों कदम भी ऐसे ही साथ मिलकर चलने के नाम. 

डॉक्टर श्रीराम नेने की पोस्ट पर फैंस कपल पर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हैं. बता दें कि माधुरी और श्रीराम नेने के दो बेटे हैं. दोनों शादी के 27 साल बाद भी बच्चों संग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    23 की बेटी, 52 साल की मां..., निसा के आगे काजोल ने लूटी महफिल, पीली साड़ी और मॉर्डन ब्लाउज में लगीं बेहद कमाल! |
    शादी को हुए 27 साल, दुल्हन के जोड़े में सजीं माधुरी दीक्षित, रोमांटिक होकर पति बोले- तुम मेरी फेवरेट |
    अनोखे दुर्गा पंडाल! कहीं पुरानी चीजों से सजे मंडप तो कहीं दिखा मीनाक्षी मंदिर, PHOTOS |
    AB de Villiers ने विराट कोहली पर किया बड़ा खुलासा, शेयर की पुरानी यादें |
    एक दिन की DM बनीं सोनाक्षी, प्रिंसिपल बनकर राहेमीन ने बच्चों को पढ़ाया, फतेहपुर के स्कूल में अनोखी पहल |
    दिल्ली जंतर-मंतर हिंसा: SC की कमेटी ने लॉन्च किया पोर्टल, ऐसे दर्ज कराएं शिकायत |
    500%, 100%, अब छूट... अमेरिका के टैरिफ से भारत कैसे बचा? जानिए डिटेल |
    नई FORTUNER लाने की तैयारी कर रही टोयोटा, चल रही टेस्टिंग |
    How to Make Suji at Home: बाजार की पुरानी और मिलावटी सूजी खरीदना छोड़ें, घर पर गेहूं से बनाएं शुद्ध और दानेदार सूजी, महीनों तक रहेगी फ्रेश |
    ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
    Advertisement