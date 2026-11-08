शादी के एक दशक बाद हुए जुड़वा बेटे, एक्ट्रेस ने धूमधाम से किया नामकरण, बताया नाम का मतलब

दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने आखिरकार अपने जुड़वां बेटों के नामों का खुलासा कर दिया है. अब तक, यह कपल प्यार से अपने बच्चों को T1 और T2 कहकर बुलाता था. इस घोषणा को खास बनाने के लिए, उन्होंने अपने परिवार के लिए एक मजेदार 'क्लू-हंटिंग' (सुराग खोजने वाला) गेम रखा, जिससे नामों का खुलासा एक रोमांचक सरप्राइज बन गया.

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जुड़वां बेटों के नामों का खुलासा किया

दिव्यांका और विवेक ने अपने नवजात बच्चों के नामों का खुलासा करने के लिए परिवार के सदस्यों को एक 'क्लू-हंटिंग' गेम में शामिल किया. जब विवेक के पिता को एक सुराग मिला, तो दिव्यांका ने अपने यूट्यूब फॉलोअर्स के साथ यह बड़ी खबर शेयर की. पहले बच्चे के नाम की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, 'तो हमारे T1 का खुलासा होता है. T1 का नाम है दैविक.' बाद में उन्होंने बताया कि T2 का नाम वैद्विक रखा गया है.

एक्ट्रेस ने इन नामों के पीछे की सोच और उनके अर्थ के बारे में भी बताया. 'दैविक' नाम चुनने के पीछे की वजह बताते हुए दिव्यांका ने कहा कि बच्चे की पर्सनैलिटी काफी मजबूत है, बिल्कुल अपने पिता विवेक की तरह. यह याद करते हुए कि कैसे बच्चा बचपन में ही उनकी उंगलियों को मजबूती से पकड़ लेता था, उन्होंने कहा, 'शुरू से ही उसमें काफी ताकत थी.' उन्होंने यह भी बताया कि दैविक की शारीरिक बनावट में कुछ समानताएं उनसे (दिव्यांका से) मिलती-जुलती हैं.

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दूसरी ओर, कपल ने अपने दूसरे बेटे का नाम 'वैद्विक' रखा, जिसे दिव्यांका ने तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर बताया. नाम का अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा कि 'वैद' का मतलब है हीलर (ठीक करने वाला), जबकि 'द्विक' का मतलब है दोगुना. उन्होंने इस नाम को एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ा जो खुद को दोगुनी तेजी से ठीक कर सकता है, यानी 'जो दोगुनी गति से खुद को हील करे.' वहीं, विवेक ने अपने छोटे बेटे के बारे में बताया, 'उसे खुश करना बहुत आसान है.'

दस साल बाद हुए बच्चे

जुलाई 2016 में शादी के लगभग एक दशक बाद, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया माता-पिता बने हैं. कपल ने 19 मार्च, 2026 को गुड़ी पड़वा के मौके पर सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे अपने पहले बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं. बाद में दिव्यांका ने बताया कि वे छह महीने तक इस खबर को छिपाकर रखने में कामयाब रहे थे.

26 मई, 2026 को इस जोड़े ने एक जॉइंट पोस्ट के जरिए अपने जुड़वां बेटों के आने की घोषणा की, जिसमें लिखा था, 'हमने खुशी मांगी थी, और भगवान ने कहा, 'दोगुनी ले लो.' हमें जुड़वां बेटे हुए हैं.' विवेक ने भी इस खास मौके पर कहा, 'मेरे करण-अर्जुन आ गए!'

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