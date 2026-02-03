Dhurandhar 2 में 'बड़े साहब' हैं सलमान? लीक हुई तस्वीर का पकड़ा गया झूठ

‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर आने में अब करीब एक घंटे का ही वक्त है. पर इस बीच एक नई खबर ने ‘धुरंधर’ फैन्स की एक्साइटमेंट का पारा बढ़ा दिया है. पहली फिल्म में एक किरदार का जिक्र बार-बार सुनने में आया था, लेकिन ये किरदार अब तक रिवील नहीं किया गया था— बड़े साहब. अब टीजर आने से पहले चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि ‘धुरंधर 2’ में बड़े साहब का किरदार सलमान खान निभा रहे हैं. और इसकी वजह है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर.

और पढ़ें

‘धुरंधर 2’ के सेट पर दिखे सलमान खान?

इंस्टाग्राम पर एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई है, जिसमें यूजर ने ‘धुरंधर 2’ के सेट से लीक फोटो शेयर करने का दावा किया है. इस तस्वीर में ‘धुरंधर’ के पहले पार्ट में नजर आ चुके संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के साथ सुपरस्टार सलमान खान भी नजर आ रहे हैं.

इस यूजर @devaimation ने फोटोज के कैप्शन में दावा किया, “रिपोर्ट्स के हिसाब से, हाई सिक्योरिटी में चल रहे शूट से आईं इन लॉन्ग-डिस्टेंस फोटोज में सलमान खान एक महत्वपूर्ण बालकनी सीक्वेंस शूट करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ मेजर इकबाल के रोल में अर्जुन रामपाल और एसपी असलम के रोल में संजय दत्त हैं.”

कई यूजर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि सलमान खान ‘बड़े साहब’ के रोल में हैं. इसी एंगल के साथ ये पोस्ट वायरल होने लगी. मगर इस फोटो का सच कुछ और ही है.

Advertisement

संजय दत्त-अर्जुन की रियल फोटो, बीच में AI वाला सलमान

जिस यूजर ने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं, वो AI के इस्तेमाल से तस्वीरें बनाता रहा है. जिस फोटो को ‘धुरंधर 2’ के सेट से सलमान खान की लीक तस्वीर बताया जा रहा है, उसमें भी AI का ही इस्तेमाल है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर 2’ के शूट से कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. दावा किया गया था कि रिलीज से महीनों पहले भी फिल्म का शूट चल रहा है. मुंबई के बैलार्ड एस्टेट की एक गली को ल्यारी में कन्वर्ट किया गया था, जहां संजय दत्त और अर्जुन रामपाल एक अहम सीक्वेंस शूट कर रहे थे. सिक्योरिटी बेहद कड़ी थी, लेकिन एक रेडिट यूजर एक्स्ट्राज के बीच इस लोकेशन तक पहुंच गया.

Dhurandhar 2 is still rolling barely a month before release. Maybe they’re adding patchwork scenes.



Not much could be gathered, but an entire gully in Ballard Estate has been transformed into Lyari.



You can see Sanjay Dutt and Arjun Rampal !!



The area was completely… pic.twitter.com/oomWtS3MnI — BollyGupp (@BollyGup) January 31, 2026

वायरल तस्वीरों में संजय दत्त और अर्जुन रामपाल बालकनी में खड़े सीन शूट करते दिखे थे. सलमान खान वाली नई तस्वीरें दरअसल वही पुरानी फोटो हैं, जिनमें AI से सलमान को फिट कर दिया गया है.

सोमवार को मेकर्स ने अनाउंस किया था कि मंगलवार को 12:12 बजे ‘धुरंधर 2’ का टीजर आएगा. फिल्म का पोस्टर सामने आ चुका है और फैन्स टीजर के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं. बस एक्साइटमेंट में फेक न्यूज का शिकार नहीं होना है और अफवाहों को हवा नहीं देनी है. हैप्पी मूवीज़.

---- समाप्त ----