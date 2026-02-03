scorecardresearch
 
Dhurandhar 2 में 'बड़े साहब' हैं सलमान? लीक हुई तस्वीर का पकड़ा गया झूठ

‘धुरंधर 2’ के टीजर से ठीक पहले फिल्म में सलमान खान की एंट्री की अफवाह ने फैन्स को चौंका दिया. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर ने दावा किया है कि 'धुरंधर 2' के सेट पर संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के साथ सलमान शूट करते नजर आए हैं. मगर इस तस्वीर के पीछे AI का तगड़ा खेल है.

'धुरंधर 2' में सलमान खान हैं बड़े साहब? जानिए सच (Photo: Instagram/@devaimation)
'धुरंधर 2' में सलमान खान हैं बड़े साहब? जानिए सच (Photo: Instagram/@devaimation)

‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर आने में अब करीब एक घंटे का ही वक्त है. पर इस बीच एक नई खबर ने ‘धुरंधर’ फैन्स की एक्साइटमेंट का पारा बढ़ा दिया है. पहली फिल्म में एक किरदार का जिक्र बार-बार सुनने में आया था, लेकिन ये किरदार अब तक रिवील नहीं किया गया था— बड़े साहब. अब टीजर आने से पहले चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि ‘धुरंधर 2’ में बड़े साहब का किरदार सलमान खान निभा रहे हैं. और इसकी वजह है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर.

धुरंधर 2’ के सेट पर दिखे सलमान खान?
इंस्टाग्राम पर एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई है, जिसमें यूजर ने ‘धुरंधर 2’ के सेट से लीक फोटो शेयर करने का दावा किया है. इस तस्वीर में ‘धुरंधर’ के पहले पार्ट में नजर आ चुके संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के साथ सुपरस्टार सलमान खान भी नजर आ रहे हैं.

इस यूजर @devaimation ने फोटोज के कैप्शन में दावा किया, “रिपोर्ट्स के हिसाब से, हाई सिक्योरिटी में चल रहे शूट से आईं इन लॉन्ग-डिस्टेंस फोटोज में सलमान खान एक महत्वपूर्ण बालकनी सीक्वेंस शूट करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ मेजर इकबाल के रोल में अर्जुन रामपाल और एसपी असलम के रोल में संजय दत्त हैं.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dev Pal (@devaimation)

कई यूजर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि सलमान खान ‘बड़े साहब’ के रोल में हैं. इसी एंगल के साथ ये पोस्ट वायरल होने लगी. मगर इस फोटो का सच कुछ और ही है.

संजय दत्त-अर्जुन की रियल फोटो, बीच में AI वाला सलमान
जिस यूजर ने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं, वो AI के इस्तेमाल से तस्वीरें बनाता रहा है. जिस फोटो को ‘धुरंधर 2’ के सेट से सलमान खान की लीक तस्वीर बताया जा रहा है, उसमें भी AI का ही इस्तेमाल है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘धुरंधर 2’ के शूट से कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. दावा किया गया था कि रिलीज से महीनों पहले भी फिल्म का शूट चल रहा है. मुंबई के बैलार्ड एस्टेट की एक गली को ल्यारी में कन्वर्ट किया गया था, जहां संजय दत्त और अर्जुन रामपाल एक अहम सीक्वेंस शूट कर रहे थे. सिक्योरिटी बेहद कड़ी थी, लेकिन एक रेडिट यूजर एक्स्ट्राज के बीच इस लोकेशन तक पहुंच गया.

वायरल तस्वीरों में संजय दत्त और अर्जुन रामपाल बालकनी में खड़े सीन शूट करते दिखे थे. सलमान खान वाली नई तस्वीरें दरअसल वही पुरानी फोटो हैं, जिनमें AI से सलमान को फिट कर दिया गया है.

सोमवार को मेकर्स ने अनाउंस किया था कि मंगलवार को 12:12 बजे ‘धुरंधर 2’ का टीजर आएगा. फिल्म का पोस्टर सामने आ चुका है और फैन्स टीजर के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं. बस एक्साइटमेंट में फेक न्यूज का शिकार नहीं होना है और अफवाहों को हवा नहीं देनी है. हैप्पी मूवीज़.

