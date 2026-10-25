बड़े पर्दे पर चलेगा काजी तौकीर की आवाज का जादू, बिग बॉस में रोहित शेट्टी ने किया वादा

'बिग बॉस 20' में आने के बाद से ही सिंगर काजी तौकीर इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं. शो के दर्शक उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदाज से शो में चार चांद लगा दिए हैं. सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी ही चर्चा होती है.

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और सबसे अच्छी बात, उनके वे फैंस, जिन्होंने 21 साल पहले 'फेम गुरुकुल' में उन्हें देखा और सपोर्ट किया था, आज काजी की सफलता देखकर सबसे ज्यादा खुश हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक 'कमबैक' नहीं है; बल्कि लगभग दो दशकों के बाद उनका फिर से लाइमलाइट और मीडिया की सुर्खियों में आना है.

रोहित शेट्टी ने की तारीफ

यहां तक कि फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, जिन्होंने इस वीकेंड का एपिसोड होस्ट किया, भी काजी के शानदार कमबैक को देखकर बेहद खुश हैं. हाल ही के एपिसोड में, उन्होंने काज़ी को अपनी आने वाली फिल्म में एक रोमांटिक गाना देने का वादा भी किया.

काजी की तारीफ करते हुए रोहित शेट्टी ने कहा, 'आपका टाइम आ गया है, काजी. जब आप यहां से बाहर निकलेंगे, तो आपको बहुत काम मिलेगा... बहुत प्यार मिलेगा. आपको सोलो एल्बम मिलने शुरू हो जाएंगे... आपका टाइम आ गया है. मैं नेशनल टेलीविजन पर कह रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है. आप बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा.'

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जब काज़ी ने पूछा कि क्या उन्हें रोहित के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो फिल्म निर्माता ने उन्हें अपने किसी आने वाले प्रोजेक्ट में एक गाना देने का वादा किया.

रोहित शेट्टी ने किया वादा

शो के दौरान रोहित शेट्टी ने काजी से कहा, 'मैं नेशनल टेलीविजन पर कह रहा हूं.. 'गोलमाल' एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन अगर कोई ऐसी फिल्म आती है जिसमें रोमांटिक ट्रैक होगा, तो मैं वह आपको दूंगा. आप उसमें प्लेबैक करेंगे.' रोहित की तारीफ सुनकर काजी की आंखों में आंसू आ गए.

इस वीकेंड, 'वीकेंड का वार' को होस्ट करने के लिए रोहित शेट्टी आए, क्योंकि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पहले से तय कुछ कामों की वजह से नहीं थे.

ऐसा पहली बार नहीं है जब रोहित शेट्टी ने 'बिग बॉस' में सलमान खान की जगह ली हो. इससे पहले के सीजन में भी वे 'वीकेंड का वार' एपिसोड होस्ट कर चुके हैं. पिछले साल 'बिग बॉस 19' के दौरान भी वे शो में आए थे, जहां उन्होंने कंटेस्टेंट गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के साथ बातचीत की थी.



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