जब बंदर के काटने से ग्रीस के राजा की मौत हो गई

25 अक्टूबर 1920 को ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर की मौत हो गई. उन्हें एक बंदर ने काट लिया था. बंदर के हमले में वह बुरी तरह घायल हो गए थे. जब उनकी मौत हुई. उस समय वे 27 साल के थे. राजा अलेक्जेंडर की मौत तब हुई जब वह एथेंस के बाहर महल के मैदान में घूम रहे थे. महल में रहने वाले एक शख्स के बंदर ने उनके कुत्ते पर हमला कर दिया. जब राजा जानवरों को अलग करने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें बंदर ने कई जगह काट लिया.

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बंदर के काटने के बाद जल्द ही इंफेक्शन फैल गया और उन्हें सेप्टिक हो गया. लगभग तीन हफ्ते बाद, राजा की मौत हो गई. वह राजगद्दी पर कुछ ही साल रहे. किंग अलेक्जेंडर का जन्म 1893 में ग्रीस के किंग कॉन्स्टेंटाइन I और क्वीन सोफिया के घर हुआ था, जो आखिरी जर्मन सम्राट कैसर विल्हेम II की बहन थीं. 1917 में, प्रिंस अलेक्जेंडर राजा बने जब उनके पिता को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था.

जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था, तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की एलाइड सेनाओं ने जर्मनी के समर्थक कॉन्स्टेंटाइन से मांग की कि वे पद छोड़ दें, नहीं तो उनके परिवार का गद्दी पर से हक छीन लिया जाएगा. ग्रीस के ताकतवर प्रधानमंत्री, एल्यूथेरियोस वेनिज़ेलो , जो एलाइड देशों का साथ दे रहे थे, ने इस मामले को दबाने के लिए हथियारों से लैस विद्रोह किया.

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देश निकाला पाए राजा का दूसरा बेटा होने के नाते, अलेक्जेंडर राजगद्दी का वारिस नहीं था. लेकिन एलाइड सेनाओं का मानना ​​था कि वह अपने बड़े भाई, प्रिंस जॉर्ज, ड्यूक ऑफ स्पार्टा की तुलना में जर्मनों के लिए कम हमदर्दी रखता था.

राजा बनने के बाद, युवा और कम अनुभवी अलेक्जेंडर ने वेनिज़ेलोस की बात मानी और जल्द ही जर्मनी और दूसरी सेंट्रल पावर्स के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया. युद्ध के बाद, वेनिज़ेलोस ने समझदारी से ग्रीस को इलाका दिलाने के लिए बातचीत की.

राजा अलेक्जेंडर के लिए मुश्किल तब खड़ी हो गई जब उन्होंने एक ग्रीक कर्नल की बेटी एस्पासिया मानोस से शादी करने की कोशिश की. एक शाही आदमी और समाज में निचले दर्जे के किसी व्यक्ति के बीच इस तरह की अनोखी जोड़ी की खबर को ग्रीक समाज और अलेक्जेंडर के परिवार ने नापसंद किया.

ग्रीक कैथोलिक चर्च के आर्कबिशप ने शादी के लिए अपनी मंज़ूरी देने से मना कर दिया. इसलिए उनका रिश्ता सिविल तौर पर मानने लायक नहीं था. अलेक्जेंडर के साथ अपनी हैसियत के बारे में फैली गॉसिप से परेशान होकर, मानोस पेरिस भाग गईं और कपल कुछ समय के लिए वहीं देश निकाला में रहे.

अलेक्जेंडर कई महीनों बाद ग्रीस लौटे, लेकिन कपल की शादी को ऑफिशियली मान्यता मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई. उनकी इकलौती बेटी, एलेक्जेंड्रा, उनके गुजरने के कई महीनों बाद पैदा हुई.

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