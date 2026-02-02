नितेश तिवारी की 'रामायणम्' का इंतजार इस समय हर कोई कर रहा है. लगभग 4000 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म के लिए बेसब्र होना कोई हैरानी वाली बात नहीं. क्योंकि इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं 'केजीएफ' स्टार यश रावण के रोल में नजर आने वाले हैं.

रणबीर की 'रामायणम्' पर क्या बोले अरुण गोविल?

हाल ही में एक्टर अरुण गोविल ने नितेश तिवारी की 'रामायणम्' पर बात की. अरुण गोविल, रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभा चुके हैं, जिसमें उन्होंने लोगों के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी. अब एक्टर इस नई 'रामायणम्' का भी हिस्सा बने हैं. हालांकि इस बार उनका रोल बेहद अलग, लेकिन अहम है. वो भगवान राम के पिता यानी राजा दशरथ की भूमिका में नजर आएंगे.

समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान अरुण गोविल ने नितेश तिवारी की 'रामायणम्' पर बात की. उन्होंने कहा, 'नितेश तिवारी वाली रामायण फिल्म बहुत अच्छी लग रही है. डायरेक्टर नितेश तिवारी, एक्टर्स और पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है. मेन हीरो रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हैं. वो एक अच्छे एक्टर भी हैं और अच्छे इंसान भी. भगवान का किरदार निभाने के लिए अच्छी, साफ आत्मा होनी चाहिए, और अच्छा इंसान भी होना बहुत जरूरी है.'

प्रभास की 'आदिपुरुष' से क्यों ना हो 'रामायणम्' की तुलना?

अरुण गोविल ने आगे 'रामायणम्' की तुलना प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' से होने वाली बातों पर भी कमेंट किया. उनके मुताबिक, दोनों फिल्में बेहद अलग हैं, इसलिए उनकी तुलना एक-दूसरे से नहीं की जा सकती. एक्टर ने कहा, 'नई रामायण को आदिपुरुष से कंपेयर नहीं करना चाहिए. दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है.'

'कंपेयर तब होता है जब कोई स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है. मेरा मानना है कि भगवान का रोल प्ले करने के लिए इंसान को वैसा ही दिखना चाहिए. लुक बहुत जरूरी है. जब लोग आपको देखें, तो उनमें भगवान नजर आए, और वो सोचें कि भगवान ऐसे भी हो सकते हैं.'

बात करें नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' की, तो ये दो पार्ट्स में रिलीज की जाएगी. पहला पार्ट इस साल 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा. वहीं दूसरा पार्ट अगले साल यानी 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म में रणबीर के अलावा साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल और लारा दत्ता भी हैं, जो माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और कैकयी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे.

