IT कंपनी के बाहर दिखा विशाल अजगर... सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने हाथों से पकड़ा, कंधे पर लादकर ले गया! Video

हैदराबाद का दुर्गम चेरुवु इलाका. एक तरफ IT कंपनियां, दूसरी तरफ रोज की तरह अपने काम में लगे लोग. लेकिन इसी बीच एक ऐसी चीज ने सबका ध्यान खींच लिया, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी. एक IT कंपनी के बाहर विशाल अजगर दिखाई दिया. सांप को देखते ही आसपास मौजूद लोगों की नजरें उस पर टिक गईं. कुछ लोग दूर खड़े होकर उसे देखने लगे, तो किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

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यहां देखें Video

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक इस विशाल अजगर के पास जाता दिखाई दे रहा है. लोगों का कहना है कि युवक एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है. वीडियो में युवक अजगर को अपने हाथों से पकड़ता नजर आता है. इसके बाद वह सांप को अपने कंधों पर लटका लेता है. आसपास खड़े लोगों के लिए यह नजारा काफी हैरान करने वाला था. जिस सांप को देखकर आमतौर पर लोग दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं, उसके साथ युवक इस तरह दिखाई दे रहा था.

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वीडियो यहीं खत्म नहीं होता. इसके अगले हिस्से में युवक अजगर को अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ता दिखाई देता है. इसके बाद वह सांप को दोपहिया वाहन से वहां से ले जाता हुआ नजर आता है. वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ तो लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई.

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कुछ लोग युवक के इस अंदाज को देखकर हैरान हैं, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इतने बड़े सांप को बिना विशेषज्ञ मदद के पकड़ना कितना सुरक्षित है. वीडियो में युवक अजगर को वहां से ले जाता तो दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद सांप को कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

वन्यजीव को लेकर सावधानी जरूरी

वीडियो भले ही रोमांचक नजर आए, लेकिन बड़े सांपों को खुद पकड़ना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे मामलों में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या वन्यजीव अधिकारियों की मदद लेना सुरक्षित माना जाता है. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने दुर्गम चेरुवु की इस घटना को चर्चा में ला दिया है. IT कंपनी के बाहर दिखा विशाल अजगर, उसे पकड़ता युवक और फिर दोपहिया वाहन से ले जाने का दृश्य लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है. हालांकि, अजगर के रेस्क्यू और उसके बाद उसे कहां छोड़ा गया, इस बारे में आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी.

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