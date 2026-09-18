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Chanakya Niti: सुबह की ये 4 आदतें कर देगी कंगाल, चाणक्य ने दी है चेतावनी

Chanakya Niti:क्या आपके पास भी पैसा नहीं टिकता? आचार्य चाणक्य के अनुसार सुबह की ये 2 गलतियां घर में कंगाली लाती हैं. जानिए क्या है धन बचाने का सही तरीका.

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चाणक्य नीति (Photo: ITG)
चाणक्य नीति (Photo: ITG)

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को भारत के महान नीतिशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों में गिना जाता है. उनकी नीतियां और विचार आज के समय में भी उतने ही सटीक बैठते हैं, जितने सदियों पहले थे. कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अच्छी खासी कमाई तो कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा टिक नहीं पाता है. सैलरी आते ही हाथ खाली हो जाते हैं , आर्थिक तंगी घेरने लगती है. 

चाणक्य नीति के अनुसार, हमारी रोजमर्रा की आदतें और खास तौर पर सुबह की शुरुआत का तरीका हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा असर डालता है. अगर सुबह उठते ही कुछ खास बातों का ध्यान न रखा जाए, तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, घर में कंगाली आने लगती है. आइए जानते हैं कि वे कौन सी दो बड़ी गलतियां हैं जो सुबह के वक्त पैसों के टिकने में रुकावट बनती हैं:

1. सुबह उठते ही घर में कलह या तनाव का माहौल बनाना
आचार्य चाणक्य के अनुसार, दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक और शांत माहौल में होनी चाहिए. जिन घरों में सुबह उठते ही वाद-विवाद, गुस्सा, चीख-चिल्लाहट या पैसों को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है, वहां कभी भी बरकत नहीं होती. सुबह का तनावपूर्ण माहौल मानसिक स्थिति को तो बिगाड़ता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी बुलावा देता है. इसलिए सुबह के समय घर में शांति बनाए रखें और अनावश्यक तर्कों या कलह से दूर रहें. 

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2. अन्न और धन का अनादर करना
चाणक्य नीति में अन्न और धन दोनों को ही बहुत पवित्र और देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. कई लोगों की आदत होती है कि वे सुबह के वक्त खाने-पीने की चीजों में कमियां निकालते हैं या जरूरत से ज्यादा खाना थाली में लेकर बर्बाद करते हैं. इसके अलावा, पैसों के लेन-देन या खर्च को लेकर सुबह-सुबह लापरवाह रवैया अपनाना भी भारी पड़ सकता है. अन्न का अपमान या धन का गलत इस्तेमाल करने वालों के पास कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं टिकता है. 

आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपनाएं ये आसान आदतें:
अनुशासित रूटीन: सुबह समय पर उठने की आदत डालें, अपने दिन की शुरुआत एक निश्चित योजना के साथ करें. 

बचत की आदत: अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा हर महीने सेविंग (बचत) के रूप में जरूर अलग रखें. 

सकारात्मक सोच: सुबह उठकर खुद को शांत रखें, बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाने की नीति अपनाएं. 

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