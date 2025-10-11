फोन पर लालू और कांग्रेस हाईकमान के बीच बात और सीटों पर पेच खत्म, ये हो सकता है फॉर्मूला

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है. सूत्रों के मुताबिक, कल देर रात तक चली बैठक में सीटों की संख्या पर लगभग अंतिम निर्णय लिया गया. हालांकि, कुछ सीटों को लेकर अब भी घटक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं. राजद अध्यक्ष लालू यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है और सीटों पर फंसा पेच खत्म हो गया है. माना जा रहा है कि जल्द ही सीटों का ऐलान हो सकता है.

सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन में आरजेडी को 135, कांग्रेस को 55, वीआईपी को 18, भाकपा माले को 20, सीपीआई को 6, सीपीएम को 4, जेएमएम को 2, आरएलजेपी को 2 और आईपी गुप्ता को 1 सीट दिए जाने की संभावना है. कुछ सीटों पर घटक दलों के बीच कैंडिडेट एडजेस्टमेंट का भी फॉर्मूला अपनाया जाएगा. हालांकि, माना जा रहा है कि 12 सीटों पर पेच अब भी फंसा है.

विवादित सीटों में वीआईपी का दावा आरजेडी की शेखपुरा, सिमरी बख्तियारपुर, भभुआ, बड़हरा, महिषी और गौराबराम सीटों पर है. कांग्रेस ने आरजेडी की बायसी, बहादुरगंज और सहरसा सीट मांगी हैं, जबकि आरजेडी ने भाकपा माले की घोसी और पालीगंज सीट पर दावा किया है. सीपीआई ने आरजेडी की हरलाखी सीट पर दावेदारी जताई है. जेएमएम को कटोरिया और मनिहारी सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है.

पशुपति पारस की तरफ से नहीं बन पाई सहमति

आरएलजेपी नेता पशुपति पारस कुशेश्वरस्थान या वैशाली में एक सीट चाहते हैं, जिसमें सूरजभान सिंह को एडजस्ट करने की शर्त रखी गई है. सूत्रों के मुताबिक, इन विवादित सीटों पर आज सहमति बनने के बाद महागठबंधन 12 या 13 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कर सकता है. इस बीच, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी शनिवार को तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित आवास पर पहुंचे और लंबी बैठक हुई.

एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी

उधर, एनडीए में भी सीट बंटवारे पर मंथन जारी है. दिल्ली में आज एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है. बीजेपी के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावडे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ऋतुराज सिन्हा और मंगल पांडे दिल्ली पहुंच चुके हैं. जेडीयू नेता ललन सिंह और संजय झा भी आज दिल्ली जाएंगे.

सूत्रों के अनुसार, एनडीए में एलजेपी (रामविलास) को गोविंदगंज सीट देने पर सहमति बन गई है, लेकिन ब्रह्मपुर सीट पर बीजेपी अब भी तैयार नहीं है. उपेंद्र कुशवाहा बाजपट्टी और शेखपुरा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी 7 सीटों से कम मिलने पर नाराज बताए जा रहे हैं और आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे.

