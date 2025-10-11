scorecardresearch
 

Feedback

फोन पर लालू और कांग्रेस हाईकमान के बीच बात और सीटों पर पेच खत्म, ये हो सकता है फॉर्मूला

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग तय हो गया है. देर रात हुई बैठक में अधिकांश सीटों पर सहमति बनी, हालांकि करीब एक दर्जन सीटों पर पेच अब भी बरकरार है. वहीं, एनडीए के घटक दलों की सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर की बैठकें आज दिल्ली में हो रही हैं.

Advertisement
X
महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान जल्द हो सकता है. (File Photo)
महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान जल्द हो सकता है. (File Photo)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है. सूत्रों के मुताबिक, कल देर रात तक चली बैठक में सीटों की संख्या पर लगभग अंतिम निर्णय लिया गया. हालांकि, कुछ सीटों को लेकर अब भी घटक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं. राजद अध्यक्ष लालू यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है और सीटों पर फंसा पेच खत्म हो गया है. माना जा रहा है कि जल्द ही सीटों का ऐलान हो सकता है.

सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन में आरजेडी को 135, कांग्रेस को 55, वीआईपी को 18, भाकपा माले को 20, सीपीआई को 6, सीपीएम को 4, जेएमएम को 2, आरएलजेपी को 2 और आईपी गुप्ता को 1 सीट दिए जाने की संभावना है. कुछ सीटों पर घटक दलों के बीच कैंडिडेट एडजेस्टमेंट का भी फॉर्मूला अपनाया जाएगा. हालांकि, माना जा रहा है कि 12 सीटों पर पेच अब भी फंसा है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: तेजस्वी का हर घर सरकारी नौकरी का वादा, नीतीश का 1 करोड़ रोजगार का दावा

सम्बंधित ख़बरें

Where will we get 30 million jobs? A big question on Tejashwis promises.
NDA नेताओं पर पीके की ओर से लगाए भ्रष्ट्राचार के आरोपों से किसे फायदा? देखें सर्वे 
rahul gandhi voter tejashwi yadav
RJD के सामने क्या घुटने टेक रही है कांग्रेस? सौ सीटें मांग रही थी, 58 पर सिमट गई 
In the Mahagathbandhan, negotiations took place under the cover of darkness, while an NDA meeting was held during the day.
बिहार: महागठबंधन में महा-संकट, कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी, तेजस्वी की टेंशन बढ़ी! 
mayawati akash anand
क्या बसपा बिहार में बीजेपी के लिए 'कैंपेन' करेगी? मायावती की पहेली से समझिये 
Controversy over ticket distribution in RJD, attempts to besiege Misa Bharti.
'हाईकमान ही तय करेगा...' सीएम फेस पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, देखें  

विवादित सीटों में वीआईपी का दावा आरजेडी की शेखपुरा, सिमरी बख्तियारपुर, भभुआ, बड़हरा, महिषी और गौराबराम सीटों पर है. कांग्रेस ने आरजेडी की बायसी, बहादुरगंज और सहरसा सीट मांगी हैं, जबकि आरजेडी ने भाकपा माले की घोसी और पालीगंज सीट पर दावा किया है. सीपीआई ने आरजेडी की हरलाखी सीट पर दावेदारी जताई है. जेएमएम को कटोरिया और मनिहारी सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

पशुपति पारस की तरफ से नहीं बन पाई सहमति

आरएलजेपी नेता पशुपति पारस कुशेश्वरस्थान या वैशाली में एक सीट चाहते हैं, जिसमें सूरजभान सिंह को एडजस्ट करने की शर्त रखी गई है. सूत्रों के मुताबिक, इन विवादित सीटों पर आज सहमति बनने के बाद महागठबंधन 12 या 13 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कर सकता है. इस बीच, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी शनिवार को तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित आवास पर पहुंचे और लंबी बैठक हुई.

यह भी पढ़ें: टिकट बंटवारे को लेकर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा, तेजस्वी यादव की गाड़ी का किया घेराव

एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी

उधर, एनडीए में भी सीट बंटवारे पर मंथन जारी है. दिल्ली में आज एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है. बीजेपी के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावडे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ऋतुराज सिन्हा और मंगल पांडे दिल्ली पहुंच चुके हैं. जेडीयू नेता ललन सिंह और संजय झा भी आज दिल्ली जाएंगे.

सूत्रों के अनुसार, एनडीए में एलजेपी (रामविलास) को गोविंदगंज सीट देने पर सहमति बन गई है, लेकिन ब्रह्मपुर सीट पर बीजेपी अब भी तैयार नहीं है. उपेंद्र कुशवाहा बाजपट्टी और शेखपुरा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी 7 सीटों से कम मिलने पर नाराज बताए जा रहे हैं और आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement