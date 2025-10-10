scorecardresearch
 

Feedback

टिकट बंटवारे को लेकर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा, तेजस्वी यादव की गाड़ी का किया घेराव

राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव की गाड़ी घेर ली. कुछ कार्यकर्ता उनकी गाड़ी पर चढ़ गए और नारेबाजी की. बिहार के अलग-अलग हिस्सों से आए राजद कार्यकर्ता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने से नाराज थे.

Advertisement
X
टिकट बंटवारे से नाराज राजद कार्यकर्ताओं ने पटना में तेजस्वी यादव की गाड़ी घेर ली. (Photo: X/@RJD)
टिकट बंटवारे से नाराज राजद कार्यकर्ताओं ने पटना में तेजस्वी यादव की गाड़ी घेर ली. (Photo: X/@RJD)

विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार की राजनीति में मंगलवार को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गाड़ी को घेर लिया. बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से पटना पहुंचे सैकड़ों राजद कार्यकर्ता टिकट वितरण को लेकर आक्रोशित थे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट देने की मांग कर रहे थे.

खासतौर पर मसौढ़ी सीट से वर्तमान विधायक रेखा देवी को टिकट नहीं देने की मांग उठ रही है. घटना शुक्रवारदोपहर करीब 2 बजे की है, जब तेजस्वी यादव अपना मां राबड़ी देवी के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक अटेंड करने के बाद वहां से निकल रहे थे. जैसे ही उनकी एसयूवी गेट से बाहर आई, राजद कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और 'रेखा देवी हटाओ, मजबूत उम्मीदवार लाओ' जैसी नारेबाजी शुरू कर दी. 

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को लगा झटका! पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत कई नेताओं ने थामा RJD का दामन

सम्बंधित ख़बरें

बिहार की चुनावी रेस में कौन किस पर पड़ेगा भारी, देखें So Sorry 
Revelation for all: Nitishs popularity in Bihar has fallen, while PKs graph has risen.
बिहार में CM पद के लिए बेहतर नेता कौन? देखें क्या कह रहा सर्वे 
Vote thief, throne thief - The battle over vote stealing has begun.
क्या राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' से महागठबंधन को फायदा? देखें सर्वे  
Nitish is the Bhishma Pitamah of Bihar; he will retire the day he leaves.
NDA ने सरकार बनाई तो नीतीश कुमार CM बने रहेंगे? देखें सर्वे  
One owl was enough to cause destruction; here, two are sitting.
क्या दिवाली-छठ पर बिहार आए लोग चुनाव में वोट डालेंगे? देखें क्या कह रहा सर्वे 

तेजस्वी यादव की गाड़ी पर कूदे RJD वर्कर्स

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

कुछ उतावले कार्यकर्ता तो तेजस्वी यादव की गाड़ी पर ही चढ़ गए, जिससे सुरक्षा बल हड़बड़ा गए. तेजस्वी की गाड़ी करीब 20 मिनट तक राजद कार्यकर्ताओं के बीच फंसी रही, और उन्हें हटाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी. यह विवाद आरजेडी के आंतरिक टिकट वितरण को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है. मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रेखा देवी पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में गुस्सा भरा पड़ा है. उनका आरोप है कि रेखा देवी ने पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया.

Advertisement

पार्टी स्तर पर टिकट की सूची अंतिम रूप ले रही है, और तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत रूप से अधिकांश उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है. लेकिन कुछ मौजूदा विधायकों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए, आरजेडी की रणनीति है कि उन्हें टिकट न दिया जाए. मसौढ़ी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में यह असंतोष पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है, जहां यादव वोट बैंक मजबूत है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे बिहार के कोने-कोने से आए हैं और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करने के साथ-साथ न्याय की मांग कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement