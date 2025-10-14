scorecardresearch
 

सोनबरसा सीट पर चिराग का दावा, नीतीश ने उतार दिया अपना उम्मीदवार... NDA में सीटों की रार

बिहार चुनाव में सीटों को लेकर अब एनडीए में भी सिरफुटौव्वल देखने को मिल रही है. नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुला ली है, वहीं बीजेपी नेताओं की मीटिंग भी पार्टी के बिहार प्रभारी के आवास पर चल रही है.

नीतीश कुमार ने बुलाई जेडीयू की इमरजेंसी बैठक (File Photo: PTI)
नीतीश कुमार ने बुलाई जेडीयू की इमरजेंसी बैठक (File Photo: PTI)

बिहार चुनाव के लिए सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो चुका है, लेकिन घमासान जारी है. एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी के कारण कुछ सीटों पर पेच फंस गया है. बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रहे जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की सीटों पर चिराग के दावे की वजह से मामला पेचीदा हो गया है.

अब ताजा स्थिति यह है कि जेडीयू ने उन सीटों पर भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है, जो सीट शेयरिंग में चिराग के खाते में चली गई हैं. दरअसल, चिराग पासवान ने कई ऐसी सीटों पर दावा किया है जहां से फिलहाल जेडीयू के विधायक हैं. राजगीर और सोनबरसा ऐसी ही सीटें हैं.

जेडीयू की सीटिंग सीट राजगीर और सोनबरसा चिराग की पार्टी को दिए जाने की वजह से बात बिगड़ती दिख रही है. राजगीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की विधानसभा सीट है. राजगीर से जेडीयू के कौशल किशोर विधायक हैं. वहीं, सोनबरसा से जेडीयू के रत्नेश सदा विधायक हैं.

रत्नेश सदा की गिनती सीएम नीतीश के करीबियों में होती है. सीएम नीतीश इस सीट को लेकर अड़ गए हैं. कहा तो यह भी जा रहा है कि रत्नेश सदा के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते कुछ ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए, वह ये सीट चिराग की पार्टी या किसी भी सहयोगी के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे.

सीएम नीतीश ने इस सीट से दो दिन पहले ही रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल भी दे दिया है. नीतीश कुमार के इस कदम से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सोनबरसा सीट को लेकर किस कदर गंभीर हैं. सोनबरसा सीट को लेकर सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) आमने-सामने हैं.

जेडीयू मोरवा विधानसभा सीट भी चिराग पासवान की पार्टी को नहीं देना चाहती. जेडीयू ये सीट 2020 में 11 हजार वोट से हार गई थी. सीट शेयरिंग पर टकराव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर पार्टी नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है. यह बैठक जेडीयू की सीटिंग सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के दावे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है. जेडीयू और एलजेपीआर में बढ़ती रार के बीच सीट शेयरिंग पर बीच का रास्ता कैसे निकलता है, यह देखना होगा.

