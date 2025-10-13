बिहार विधानसभा चुनाव: NDA सीट शेयरिंग में नया पेच, चिराग पासवान ने JDU की सिटिंग सीटों पर ठोका दावा

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे का मामला चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दावे के कारण और ज़्यादा पेचीदा हो गया है.

सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान की ओर से जनता दल यूनाइटेड (JDU) की कुछ सिटिंग (मौजूदा) और महत्वपूर्ण सीटों पर दावा किए जाने से गतिरोध पैदा हो गया है. कहा जा रहा है कि ये सीटें जेडीयू की पारंपरिक सीटें हैं.

इन सीटों पर फंसा है पेंच:

राजगीर: JDU की यह सिटिंग सीट है, लेकिन LJP(R) इसे अपने खाते में शामिल करने पर अड़ी हुई है, जिससे बात अटक गई है.

सोनबरसा: यह सीट JDU के लिए और भी संवेदनशील है, क्योंकि इस पर वर्तमान में मंत्री रत्नेश सादा विधायक हैं, और JDU उन्हें सिंबल भी जारी कर चुकी है. चिराग को यह सीट देने पर JDU तैयार नहीं है.

मोरवा: JDU मोरवा सीट भी चिराग पासवान को नहीं देना चाहती है, जबकि 2020 के चुनाव में JDU यह सीट लगभग 11,000 वोटों से हार गई थी.

तारापुर: यह JDU की जीती हुई सीट है, जिस पर उसने 2020 में और उसके बाद हुए उपचुनाव दोनों में जीत हासिल की थी. JDU इस सिटिंग सीट को भी LJP(R) के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है.

JDU द्वारा अपने मौजूदा विधायक और मंत्री रत्नेश सादा को सोनबरसा सीट के लिए सिंबल जारी करने के बावजूद चिराग पासवान का इन सीटों पर अड़े रहना, NDA के भीतर सहमति बनने की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है.

