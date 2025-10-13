'इस बार नहीं लड़ेंगे चुनाव', बिहार के बीजेपी विधायक ने किया ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक दलों में सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया है. बिहार एनडीए के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने कोटे की सभी सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए जाने की बातें भी आ रही हैं.

चर्चा है कि पार्टी इस बार 20 फीसदी विधायकों के टिकट काट सकती है. बीजेपी के 20 फीसदी विधायकों के टिकट काटने के फॉर्मूले की चर्चा के बीच बिहार के एक पार्टी विधायक ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने ऐलान किया है कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा. अरुण कुमार सिन्हा ने साथ ही यह भी जोड़ा है कि संगठन के लिए कार्य करता रहूंगा. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पिछले 25 वर्षों में आप सभी ने जो विश्वास और सहयोग दिया, उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा.

यह भी पढ़ें: 'मन से दुखी हूं लेकिन...' बिहार चुनाव में सिर्फ 6 सीटें मिलने पर छलका जीतन राम मांझी का दर्द

Advertisement

अरुण कुमार सिन्हा ने अपनी पोस्ट के अंत में कार्यकर्ता सर्वोपरि, संगठन सर्वोपरि भी लिखा है. अरुण कुमार सिन्हा उन नेताओं में से थे, जिनके टिकट को लेकर इस बार अटकलों का बाजार गर्म था. बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली कुम्हरार विधानसभा सीट से विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने से पहले ही अपने कदम वापस खींच लिए.

यह भी पढ़ें: कटेगा 16 विधायकों का टिकट, 75 पार वाले भी दावेदार... बिहार में BJP कोटे की 101 सीटों पर उम्मीदवार तय!

अरुण कुमार सिन्हा के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के साथ ही कुम्हरार विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर किसी नए चेहरे के मैदान में उतरने का रास्ता साफ हो गया है. अरुण पिछले कई चुनावों से बिहार विधानसभा में कुम्हरार सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.

---- समाप्त ----