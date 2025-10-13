कटेगा 16 विधायकों का टिकट, 75 पार वाले भी दावेदार... बिहार में BJP कोटे की 101 सीटों पर उम्मीदवार तय!

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सीटों का मसला सुलझा लिया. बिहार एनडीए के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया. बीजेपी के हिस्से में 101 सीटें आई हैं.

अब खबर है कि बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं. सूत्रों की मानें तो बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों में से करीब 20 फीसदी विधायकों को बेटिकट कर सकती है. बिहार में इस समय बीजेपी के 80 विधायक हैं. ऐसे में 20 प्रतिशत वाले फॉर्मूले से देखें तो 16 विधायकों के टिकट पार्टी काट सकती है.

बिहार बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को निराशा हाथ लग सकती है, जो विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं, टिकट की आस लगाए हुए हैं. बीजेपी के सूत्रों का यह भी कहना है कि 12 अक्टूबर की रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह भी तय हुआ कि बिहार चुनाव के लिए टिकट की राह में उम्र रोड़ा नहीं है.

बीजेपी सीईसी की बैठक में यह भी तय किया गया कि टिकट का एकमात्र आधार जीतने की संभावनाएं होंगी. यानी पार्टी इस बार अपनी अघोषित नीति में बदलाव कर सकती है. बिहार चुनाव में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने की अपनी अघोषित नीति में पार्टी बदलाव भी कर सकती है.

इस बार के बिहार चुनाव में बीजेपी 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को भी टिकट दे सकती है. गौरतलब है कि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं.

जीतनराम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) को छह और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को छह सीटें मिली हैं. बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में छह और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

