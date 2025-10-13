scorecardresearch
 

Feedback

कटेगा 16 विधायकों का टिकट, 75 पार वाले भी दावेदार... बिहार में BJP कोटे की 101 सीटों पर उम्मीदवार तय!

भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में 16 विधायकों के टिकट काट सकती है. पार्टी इस बार के चुनाव में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को भी टिकट दे सकती है.

Advertisement
X
बीजेपी सीईसी की बैठक में हुआ फैसला (Photo: ITG)
बीजेपी सीईसी की बैठक में हुआ फैसला (Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सीटों का मसला सुलझा लिया. बिहार एनडीए के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया. बीजेपी के हिस्से में 101 सीटें आई हैं.

अब खबर है कि बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं. सूत्रों की मानें तो बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों में से करीब 20 फीसदी विधायकों को बेटिकट कर सकती है. बिहार में इस समय बीजेपी के 80 विधायक हैं. ऐसे में 20 प्रतिशत वाले फॉर्मूले से देखें तो 16 विधायकों के टिकट पार्टी काट सकती है.

बिहार बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को निराशा हाथ लग सकती है, जो विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं, टिकट की आस लगाए हुए हैं. बीजेपी के सूत्रों का यह भी कहना है कि 12 अक्टूबर की रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह भी तय हुआ कि बिहार चुनाव के लिए टिकट की राह में उम्र रोड़ा नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

cpi ml
सीट बंटवारे से पहले ही महागठबंधन में विवाद, घोसी सीट पर भाकपा माले ने उतारा कैंडिडेट 
Chirag Paswan seat share deal with JDU-BJP
29 सीटें तो पा गए चिराग लेकिन क्या मनमुताबिक क्षेत्र भी मिलेगा, JDU-BJP कितनी कुर्बानी देंगी? 
Tejashwi Tejpratap
बिहार: अपने उम्मीदवार उतारेंगे तेज प्रताप, RJD को कितना नुकसान?  
अपनी बहू और समधन को चुनाव लड़ाएंगे जीतनराम मांझी (File Photo: PTI)
'मन से दुखी हूं लेकिन...' चुनाव में सिर्फ 6 सीटें मिलने पर छलका मांझी का दर्द 
tejashwi yadav
'तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है...', IRCTC केस में आरोप तय होने पर क्या बोले तेजस्वी यादव 
Advertisement

बीजेपी सीईसी की बैठक में यह भी तय किया गया कि टिकट का एकमात्र आधार जीतने की संभावनाएं होंगी. यानी पार्टी इस बार अपनी अघोषित नीति में बदलाव कर सकती है. बिहार चुनाव में 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने की अपनी अघोषित नीति में पार्टी बदलाव भी कर सकती है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: बिहार में JDU और बीजेपी अब 'जुड़वा भाई', 20 साल बाद बराबर सीटों पर लड़ेंगे... NDA के सीट बंटवारे में चिराग ने मारी बाजी

इस बार के बिहार चुनाव में बीजेपी 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को भी टिकट दे सकती है. गौरतलब है कि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनावः पटना से दिल्ली तक हलचल, आज आएगी NDA की 'सीट लिस्ट', तेजप्रताप के उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर

जीतनराम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) को छह और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को छह सीटें मिली हैं. बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में छह और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement