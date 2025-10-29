scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: चुनाव प्रचार अभियान के बीच समर्थक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव एक समर्थक की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अपने चुनावी कार्यक्रम को स्थगित कर महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने समर्थक के परिवार से मुलाकात की है और उनके जनाजे को कंधा दिया.

Advertisement
X
बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव. (File Photo- ITG)
बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव. (File Photo- ITG)

आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बताया जा रहा है कि वह अपने एक समर्थक की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने चुनावी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और हेलीकॉप्टर से महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात की.

जानकारी के अनुसार, आज बिहार के कई जगहों पर तेज प्रताप यादव की जनसभाएं होनी थीं, लेकिन इसी बीच उन्होंने महुला में अपने समर्थक  मोहम्मद हुसैन का निधन की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर महुला जाने का फैसला किया और अपने हेलीकॉप्टर को महुआ के डोगरा में उतार दिया, जहां से वह सीधे मोहम्मद हुसैन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने हुसैन के जनाजे को कंधा दिया और और कब्र पर मिट्टी डाली.

पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो होने के बावजूद भी अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ में लोगों से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. इस बार वह अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के सुप्रीमो के रूप में महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं.

सम्बंधित ख़बरें

तेज प्रताप का RJD प्रत्याशी पर तीखा हमला 
भ्रष्टाचार और लूट का जिम्मेदार ठहराया.(Photo: Screengrab)
'देखिए बहरूपिया का गाड़ी जा रहा है...', तेज प्रताप यादव का RJD प्रत्याशी पर तीखा हमला 
Tej Pratap Yadav का तंज: "लालू की छत्रछाया में रहकर..." 
तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा.(File Photo:ITG)
'लालू की छत्रछाया में...', तेजप्रताप ने भाई तेजस्वी को लेकर कह दी ये बात 
तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी को 'जननायक' मानने से कर चुके हैं इनकार
'...अभी समय लगेगा', तेजस्वी को जननायक बताने पर बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी 
Advertisement

महुआ से रह चुके हैं MLA

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव का महुआ से पुराना रिश्ता है. 2015 में वे इसी सीट से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के टिकट पर चुनाव जीते थे और स्वास्थ्य मंत्री बने थे, लेकिन 2020 में वे हसनपुर चले गए, जहां जीत हासिल की. इस बार लालू प्रसाद द्वारा आरजेडी से निकाले जाने के बाद, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'आरजेडी में लौटना मौत से बदतर होगा. मैं सिद्धांतों पर चलता हूं, सत्ता की भूख नहीं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement