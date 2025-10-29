बिहार: चुनाव प्रचार अभियान के बीच समर्थक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए तेज प्रताप यादव

आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बताया जा रहा है कि वह अपने एक समर्थक की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने चुनावी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और हेलीकॉप्टर से महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात की.

जानकारी के अनुसार, आज बिहार के कई जगहों पर तेज प्रताप यादव की जनसभाएं होनी थीं, लेकिन इसी बीच उन्होंने महुला में अपने समर्थक मोहम्मद हुसैन का निधन की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर महुला जाने का फैसला किया और अपने हेलीकॉप्टर को महुआ के डोगरा में उतार दिया, जहां से वह सीधे मोहम्मद हुसैन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने हुसैन के जनाजे को कंधा दिया और और कब्र पर मिट्टी डाली.

पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो होने के बावजूद भी अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ में लोगों से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. इस बार वह अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के सुप्रीमो के रूप में महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं.

महुआ से रह चुके हैं MLA

आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव का महुआ से पुराना रिश्ता है. 2015 में वे इसी सीट से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के टिकट पर चुनाव जीते थे और स्वास्थ्य मंत्री बने थे, लेकिन 2020 में वे हसनपुर चले गए, जहां जीत हासिल की. इस बार लालू प्रसाद द्वारा आरजेडी से निकाले जाने के बाद, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'आरजेडी में लौटना मौत से बदतर होगा. मैं सिद्धांतों पर चलता हूं, सत्ता की भूख नहीं.'

