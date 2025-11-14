किसका चलेगा बाहुबल? जानिए अनंत सिंह, रीतलाल, ओसामा शहाब, चेतन आनंद के इलाके का अपडेट

बिहार की सियासत में बाहुबलियों का हमेशा से दबदबा रहा है. इस बार के विधानसभा चुनाव में एक दर्जन से भी ज्यादा बाहुबली नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है. वहीं, कई बाहुबली जो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते हैं तो उन्होंने अपने बेटे-बेटियों या फिर अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में उतार रखा है.
किसका बाहुबल आएगा काम
मोकामा सीट: बाहुबली नेता और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला है.
बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें
मोकामा विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
नवीनगर: बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके सामने जेडीयू से आमोद चंद्रवंशी मैदान में हैं.
नबीनगर विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
वारिसलीगंज सीट: आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी और बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी मैदान में हैं. अनीता देवी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी हैं, जबकि अरुणा देवी बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं.
वारिसलीगंज विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
दानापुर सीट: आरजेडी के टिकट पर बाहुबली रीतलाल यादव और बीजेपी के रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला है.
दानापुर विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
ब्रहमपुर सीट: एलजेपी से बाहुबली हुलास पांडेय और आरजेडी से शंभूनाथ यादव मैदान में हैं.
ब्रहमपुर विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
तरारी सीट: बाहुबली सुनील पांडेय के पुत्र विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला सीपीआई माले के मदन सिंह से है.
तरारी विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
लालगंज: बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनका सामना बीजेपी के संजय कुमार सिंह से है.
लालगंज विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
नवादा: दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला है. आरजेडी के टिकट पर बाहुबली और पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी विभा देवी मैदान में हैं तो जेडीयू से बाहुबली पूर्व विधायक कौशल यादव के बीच फाइट है.
नवादा विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
हिसुआ सीट: दो बाहुबलियों का मुकाबला है। कांग्रेस से मौजूदा विधायक नीतू कुमारी हैं तो बीजेपी से पूर्व विधायक अनिल कुमार मैदान में हैं.
हिसुआ विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
बेलागंज सीट: जेडीयू की विधायक मनोरमा देवी चुनाव मैदान में हैं, जो बाहुबली बिंदी यादव की पत्नी हैं. आरजेडी से बाहुबली पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह मैदान में हैं.
बेलागंज विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
एकमा सीट: जेडीयू के टिकट पर बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह और आरजेडी के श्रीकांत यादव के बीच कांटे का मुकाबला है। यहां जन सुराज पार्टी से देव कुमार सिंह और बसपा के लक्ष्मण मांझी मैदान में हैं.
एकमा विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
कुचायकोट सीट: जेडीयू के बाहुबली नेता अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की टक्कर महागठबंधन से कांग्रेस के दुबई के कारोबारी हरिनारायण सिंह कुशवाहा से है.
कुचायकोट विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
रघुनाथपुर सीट: आरजेडी के टिकट पर बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह और जन सुराज से राहुल कुमार सिंह के बीच टक्कर है.
रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
मांझी: बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं, जिनके सामने सीपीआई (एम) से सत्येंद्र यादव और जन सुराज पार्टी से वाईवी गिरी हैं. इसके अलावा बनियापुर सीट से प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.
मांझी विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें
बनियापुर विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें