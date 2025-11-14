scorecardresearch
 

किसका चलेगा बाहुबल? जानिए अनंत सिंह, रीतलाल, ओसामा शहाब, चेतन आनंद के इलाके का अपडेट

बिहार विधानसभा चुनाव में एक दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर बाहुबली नेता खुद मैदान में है या फिर अपने परिवार के किसी को चुनाव लड़ा रहे हैं. एनडीए हो या फिर महागठबंधन दोनों ने बाहुबालियों पर दांव लगाया है.

बिहार चुनाव: बाहुबली नेताओं की साख दांव पर है (Photo-ITG)
बिहार की सियासत में बाहुबलियों का हमेशा से दबदबा रहा है. इस बार के विधानसभा चुनाव में एक दर्जन से भी ज्यादा बाहुबली नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है. वहीं, कई बाहुबली जो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते हैं तो उन्होंने अपने बेटे-बेटियों या फिर अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में उतार रखा है.

किसका बाहुबल आएगा काम

 

  • नवीनगर: बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके सामने जेडीयू से आमोद चंद्रवंशी मैदान में हैं.

  • वारिसलीगंज सीट: आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी और बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी मैदान में हैं. अनीता देवी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी हैं, जबकि अरुणा देवी बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं.

  • दानापुर सीट: आरजेडी के टिकट पर बाहुबली रीतलाल यादव और बीजेपी के रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला है.

  • ब्रहमपुर सीट: एलजेपी से बाहुबली हुलास पांडेय और आरजेडी से शंभूनाथ यादव मैदान में हैं.

  • तरारी सीट: बाहुबली सुनील पांडेय के पुत्र विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला सीपीआई माले के मदन सिंह से है.

  • लालगंज: बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनका सामना बीजेपी के संजय कुमार सिंह से है. 

  • नवादा: दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला है. आरजेडी के टिकट पर बाहुबली और पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी विभा देवी मैदान में हैं तो जेडीयू से बाहुबली पूर्व विधायक कौशल यादव के बीच फाइट है.

  • हिसुआ सीट: दो बाहुबलियों का मुकाबला है। कांग्रेस से मौजूदा विधायक नीतू कुमारी हैं तो बीजेपी से पूर्व विधायक अनिल कुमार मैदान में हैं.

  • बेलागंज सीट: जेडीयू की विधायक मनोरमा देवी चुनाव मैदान में हैं, जो बाहुबली बिंदी यादव की पत्नी हैं. आरजेडी से बाहुबली पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह मैदान में हैं.

  • एकमा सीट: जेडीयू के टिकट पर बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह और आरजेडी के श्रीकांत यादव के बीच कांटे का मुकाबला है। यहां जन सुराज पार्टी से देव कुमार सिंह और बसपा के लक्ष्मण मांझी मैदान में हैं.

  • कुचायकोट सीट: जेडीयू के बाहुबली नेता अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की टक्कर महागठबंधन से कांग्रेस के दुबई के कारोबारी हरिनारायण सिंह कुशवाहा से है.

  • रघुनाथपुर सीट: आरजेडी के टिकट पर बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह और जन सुराज से राहुल कुमार सिंह के बीच टक्कर है.

  • मांझी: बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं, जिनके सामने सीपीआई (एम) से सत्येंद्र यादव और जन सुराज पार्टी से वाईवी गिरी हैं. इसके अलावा बनियापुर सीट से प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

