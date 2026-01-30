scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'असमिया पहचान से सिर्फ राहुल गांधी को दिक्कत', डिब्रूगढ़ की रैली में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में विपक्षी नेता राहुल गांधी पर असम की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करने को लेकर कांग्रेस का घेराव किया.

Advertisement
X
असम में अमित शाह ने कांग्रेस का घेराव किया. (Photo/ITG)
असम में अमित शाह ने कांग्रेस का घेराव किया. (Photo/ITG)

असम विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर असम दौरे पर हैं. शुक्रवार (30 जनवरी) को उन्होंने डिब्रूगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला. अमित शाह ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित एट होम रिसेप्शन में राहुल गांधी को राष्ट्रपति का दिया फटका न पहनने के लिए भी घेरा.

अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने असमिया गमछा धारण नहीं किया. उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर असमिया संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं करेगी. अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से पूछता हूं कि कांग्रेस ने असम को बंदूकें, गोलियां, संघर्ष और मौतों के अलावा क्या दिया है? अमित शाह ने कहा कि हमने कांग्रेस सरकारों को देखा है जहां कई घोषणाएं, घोषणा मात्र ही रह गईं. उन्होंने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा ने ये घोषणा की और आज 250 एकड़ में फैले असम के दूसरे विधानसभा परिसर की आधारशिला रखी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है भारतीय जनता पार्टी
चुनाव से पहले अमित शाह का असम दौरा... डिब्रूगढ़ और असमिया संस्कृति पर फोकस
Amit Shah
BJP का 'मिशन असम'... अमित शाह करेंगे 1715 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
Union Home Minister Amit Shah
मुस्लिम बूथों पर BJP का फोकस, सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर, कल असम जाएंगे अमित शाह
funeral rites of ajit pawar begin at baramati vidya pratishthan crematorium
अजित पवार का अंतिम संस्कार, विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचे अमित शाह
बारामती में हुआ अजित पवार का अंतिम संस्कार (Photo: PTI)
अजित पवार पंचतत्व में विलीन... बेटे पार्थ ने दी मुखाग्नि, बारामती ने नम आंखों से 'दादा' को दी विदाई
Advertisement

इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उन्होंने कहा कि आज यहां लगभग 825 करोड़ रुपये की लागत वाली 5 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है. अमित शाह ने कहा कि मैं असम के मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं. उन्होंने 2025 में असम को समावेशी बनाने की घोषणा की थी और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय भी घोषित किया था.

यह भी पढ़ें: BJP का 'मिशन असम'... फिर राज्य के दौरे पर अमित शाह, 1715 करोड़ की विकास परियोजनाओं करेंगे उद्घाटन

EU ट्रेड डील को सराहा

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि आज पूरे भारत में डिब्रूगढ़ के निवासी असम की राजधानी के निवासी माने जाएंगे. उन्होंने ये डिब्रूगढ़ की धरती है, जहां से असम की चाय की सुगंध दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचती है और भारतीय चाय का समृद्ध स्वाद दुनिया भर में सराहा जाता है. गृह मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र ने भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक खास पहचान दी है. 

यह भी पढ़ें: CM हिमंत बिस्वा सरमा के 'मियां' वाले बयान पर मचा सियासी बवाल, देखें

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने EU ट्रेड डील साइन करके जीरो टैरिफ के साथ पेरिस से बर्लिन तक असम की चाय को पहुंचाने का काम किया है. अमित शाह ने यह भी दावा किया कि बीजेपी सरकार ऐसे इंतजाम कर रही है, जिससे देश में घुसपैठियों की एंट्री ना हो सके. उन्होंने दोहराया कि पहले से मौजूद घुसपैठियों को भी चुन-चुनकर निकाला जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कौन हैं मियां मुसलमान जिन्हें CM हिमंता सरमा भगा रहे? देखें

शाह ने असम को दी 1,715 करोड़ की सौगात

बता दें कि अमित शाह ने असम को शिलान्यास और उद्घाटन कर 1,715 करोड़ की सौगात दी है. इनमें 240 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है. इसमें एक इनडोर स्टेडियम, एक स्विमिंग पूल, एक फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट के साथ-साथ खिलाड़ियों के लिए छात्रावास और प्रशिक्षकों के लिए आवासीय सुविधाएं भी होंगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement