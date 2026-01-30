BJP का 'मिशन असम'... फिर राज्य के दौरे पर अमित शाह, 1715 करोड़ की विकास परियोजनाओं करेंगे उद्घाटन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर हैं. वे गुरुवार देर रात डिब्रूगढ़ पहुंचे. अब शुक्रवार (30 जनवरी) को वो असम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान वो राज्य को 1,715 करोड़ रुपये की सौगात देंगे.

अमित शाह 29 दिसंबर 2025 को भी असम यात्रा पर गए थे. आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शाह एक बार फिर असम पहुंचे हैं. अमित शाह राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

अमित शाह के सभी कार्यक्रम जिले के खानिकर परेड ग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद वो धेमाजी जिले में मिशिंग जनजाति के युवाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे.

कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे शाह

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमित शाह डिब्रूगढ़ में 284 करोड़ रुपये की लागत से बने दूसरे विधायक परिसर और हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे. वो 238 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एडवांस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और 209 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इसके दूसरे चरण की नींव रखेंगे.

गुवाहाटी में शाह बीजेपी पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीतियों और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे.

वाइल्डलाइफ हेल्थ और रिसर्च सेंटर की नींव रखेंगे

गृह मंत्री इस दौरान 292 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे वाइल्डलाइफ हेल्थ और रिसर्च सेंटर की नींव भी रखेंगे. वो राज्य में झीलों, तालाबों और दलदली इलाकों को फिर से जीवित करने के लिए 692 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करने वाले हैं.

इसके अलावा वो डिब्रूगढ़, धेमाजी और गुवाहाटी में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे.

सीएम सरमा ने जताया आभार

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया. सीएम बिस्वा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर अमित शाह जी का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं.'

सीएम ने आगे लिखा, 'उनकी (अमित शाह) यात्रा से ऊपरी असम में विकास, शासन और सांस्कृतिक उत्सवों सहित कई अहम उपलब्धियां हासिल होंगी. हम असम की जनता के लिए उनके मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन की आशा करते हैं.'

मार्च-अप्रैल में हो सकते हैं चुनाव

बता दें कि असम में मार्च-अप्रैल में राज्य की 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है. ऐसे में राज्य में तीसरी बार अपना वर्चस्व कायम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह समेत बीजेपी की दिग्गज नेता राज्य का नियमित दौरा कर रहे हैं.

