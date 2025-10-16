'नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बची रहे, लेकिन...', BJP पर क्या बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री

बिहार चुनाव के बीच पटना में पंचायत आजतक बिहार का मंच सजा है. आजतक के इस आयोजन के 'मुसलमान ... किस पर मेहरबान' सेशन में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम के साथ ही जनता दल (यूनाइटेड) के एमएलसी खालिद अनवर और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ हाशमी ने शिरकत की.

आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ हाशमी ने कहा कि ये बेहसी है. आपको खाने को मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, लेकिन आप सांस मत लो. ये धकेलकर वहीं पहुंचाना चाहते हैं, जहां इनकी प्लानिंग की होगी. उन्होंने मुस्लिमों के बीजेपी को वोट नहीं देने की जफर इस्लाम की बात को काउंटर करते हुए कहा कि मुझे खुद मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुस्लिमों का वोट मिला है.

हाशमी ने कहा कि जब लड़ा हूं, मुस्लिमों से डबल वोट गैर मुस्लिमों के मिले हैं. नीतीश कुमार को मुस्लिमों ने कभी रिजेक्ट किया हो, ऐसा नहीं है. अब जो साझेदारी है, जनता इनको विदा करने की तैयारी में है. उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी फितरत है कि अपने पार्टनर को ही निगल लेते हैं. मोहम्मद अली अशरफ हाशमी ने कहा कि पहले जेडीयू की एक पॉलिसी होती थी, अब ऐसा नहीं है.

उन्होंने कहा कि हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बची रहे, लेकिन इनकी तैयारी पूरी है उनको रवाना करने की. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी सरकार बनती है, किसी भी कोने में दुनिया के, वो सबके लिए काम करती है. मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों के टिकट पर सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए जितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगा, हम उससे आठ गुना नौ गुना अधिक टिकट देंगे.

मोहम्मद अली अशरफ ने कहा कि पिछली बार 21-22 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, इस बार उससे ज्यादा ही टिकट देंगे. उन्होंने कहा कि ये गर्दन काट के कहते हैं, जिंदा रहो. हमारी पार्टी गरीब, दबे-कुचले... सबको साथ लेकर चलती है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा और सेक्युलरिज्म के साथ चलते हैं.

उन्होंने कहा कि ये लोग इस पर चलते हैं कि देश-समाज का कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से सत्ता में आओ. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लालू यादव की सरकार में कभी भागलपुर में दंगा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की थी कि दंगे हों, होते रहें लेकिन लालू यादव ने रथयात्रा रोककर लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया.

मोहम्मद अली अशरफ ने कहा कि ये विकास के दावे करते हैं. बताएं कि सबसे अनपढ़, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में क्यों है. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि सबसे ज्यादा बाहर जाकर नौकरी करने वाले लोगों का राज्य बिहार क्यों है. ये कहते हैं कि ट्रिपल सी (क्राइम, करप्शन और सेक्युलरिज्म) को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे. पूर्व मंत्री ने कहा कि क्राइम देख ही रहे है., करप्शन का भी सामने आएगा, सरकार बदलने दीजिए.

उन्होंने सवाल किया कि 20 साल में एनडीए सरकार ने बिहार को क्या दिया. साल 2004 के बाद ही देश में विकास की गति बढ़ी और ये मनमोहन सिंह का कमाल है, आपका नहीं. हाशमी ने अपने मानव संसाधन मंत्रालय में अपने मंत्री रहते सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कस्तूरबा गांधी विद्यालय तक, बिहार के लिए हुए काम गिनाए और आरोप लगाया कि आपने बिहार को नीचे से नीचे पहुंचा दिया है. झूठी बुनियाद मत बनाइए.

ओवैसी फैक्टर पर बोले- वे बीजेपी के मित्र

आरजेडी नेता ने कहा कि हम एक भी बेरोजगार नौजवान को बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे. सीमांचल में ओवैसी फैक्टर के सवाल पर कहा कि वो इनके दोस्त हैं, इनसे बात करो. अब डेवलपमेंट की बात होगी. सैयद जफर इस्लाम ने बीजेपी और एनडीए की सरकार में मुस्लिमों के लिए हुए बेहतरी के काम गिनाए और दावा किया कि योजनाओं का लाभ सर्वाधिक मुस्लिमों को मिला है.

जेडीयू एमएलसी ने गिनाए मुस्लिमों के लिए काम

जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और उन्होंने 2009 में बेगूसराय सीट पर मुनाजिर हसन को टिकट दिया, जहां मुस्लिम आबादी महज 15 फीसदी है और वह जीतकर भी आए.2020 में हमने 11 मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे. खालिद अनवर ने कहा कि हमारे एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर नहीं आए, फिर भी हमने चार टिकट दिए हैं.

उन्होंने कहा कि कथित सेक्युलर गठबंधन अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं. जेडीयू एमएलसी ने कहा कि 2020 में सीएए को लेकर ऐसा माहौल बनाया कि मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी. आज ये डराया जा रहा है कि तुम्हारा कब्रिस्तान छिन जाएगा, मदरसा छिन जाएगा, मस्जिद छिन जाएगी. उन्होंने कहा कि ये डराकर ऐसा कर देते हैं कि तरक्की का एजेंडा पीछे हो जाता है.

जेडीयू एमएलसी ने आवासीय स्कूल से कब्रिस्तान की घेरेबंदी तक, नीतीश सरकार के काम गिनाए और कहा कि बिहार के तरक्की पसंद मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ हैं. उन्होंने कहा कि 2005 से हम बीजेपी के साथ हैं. बिहार के लोग जानते हैं कि कहीं भी बीजेपी तरक्की के काम में आड़े नहीं आई. खालिद अनवर ने कहा कि बीजेपी बिहार और मुस्लिमों की तरक्की में कभी हमारे खिलाफ नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि आरजेडी ने 50 फीसदी से ज्यादा टिकट उनको दिए जो अपनी जाति के हैं और उन मुस्लिमों को टिकट दिए, जो उन तक पैसा पहुंचाते हैं. जेडीयू एमएलसी ने कहा कि लालू यादव के जमाने में जितने दंगे हुए, एक का एफआईआर नहीं हुआ. एक काम ये नहीं बता सकते. उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को नौकरी के सवाल पर कहा कि हमने दो लाख 55 हजार जब टीचर्स की नौकरी दी, उसमें 20 फीसदी मुस्लिम थे. आज के डेट में भी मुस्लिमों के बीच खौफ का माहौल बनाया जा रहा है कि दो गज जमीन भी अब खरीदनी पड़ेगी.

