'राजनीति में चमचे ज्यादा हो गए हैं, चम्मच खरीदेंगे', कन्हैया कुमार ने क्यों कहा ऐसा?

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने धनतेरस पर सोने के बढ़े दाम का जिक्र करते हुए कहा है कि राजनीति में चमचे ज्यादा हो गए हैं. इस बार धनतेरस पर चम्मच ही ले लेंगे.

कन्हैया कुमार का दावा- महागठबंधन में सब शुभ-शुभ होगा (Photo: ITG)
कन्हैया कुमार का दावा- महागठबंधन में सब शुभ-शुभ होगा (Photo: ITG)

पंचायत आजतक बिहार के मंच पर गुरुवार को कांग्रेस के युवा नेता और राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रभारी कन्हैया कुमार थे. कन्हैया कुमार ने महागठबंधन में क्या चल रहा है, इस सवाल से लेकर मनोज झा और इमरान प्रतापगढ़ी के बीच शायराना वार तक, सवालों के अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिए. कन्हैया कुमार ने कहा कि मुझे शायरी नहीं आती. जहां तक क्या चल रहा है की बात है, शरद ऋतु चल रहा है. त्योहार का मौसम चल रहा है.

उन्होंने कहा कि धनतेरस आ रहा है, सोना सवा लाख भरी हो गया है. आप क्या खरीदेंगे, इस सवाल के जवाब में कन्हैया कुमार ने कहा कि राजनीति में चमचे ज्यादा हो गए हैं, चम्मच खरीद लेंगे. सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि दो-चार घंटे इंतजार करिए, सब शुभ होगा. हमारा काम है जनता के बीच रहना, हम वही जानते हैं.

आरजेडी की कमजोर कड़ी को लेकर सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि उनकी मजबूत और कमजोर कड़ी हमारे लिए मायने नहीं रखती. उन्होंने कहा कि हमने 20 साल, 20 सवाल का मसौदा तैयार किया है. इसमें शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर पलायन तक, सबको लेकर मसौदा तैयार किया है. कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार इतना डायवर्स है, कई भाषाएं बोली जाती है, इतिहास इतना विविध है, वहां के लोगों को अपनी हर जरूरत के लिए मजबूरी में बिहार से बाहर जाना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि हमको भी पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ा. पटना में एम्स है, लेकिन इलाज के लिए आज भी दिल्ली जाना पड़ता है. कन्हैया कुमार ने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है. सरकार के रहनुमा आएंगे, बताएंगे कि 90 के पहले की सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि 20 साल से आपकी (एनडीए की) सरकार है, चूहा शराब पी रहा है. कैग की रिपोर्ट है कि 73 हजार करोड़ का हिसाब नहीं है सरकार के पास. शिक्षा-स्वास्थ्य का हाल देखिए. पटना के किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, तस्वीर दिख जाएगी.

'नाम कन्हैया है, लेकिन माखन चोरी नहीं की'

कन्हैया कुमार ने सत्ताधारी एनडीए को घेरते हुए कहा कि आप 90 के पहले की बात कब तक करेंगे. कब तक आप इस पर राजनीति करेंगे. उन्होंने कहा कि आज के बिहार की बात करिए न. आज जो समस्याएं हैं, उन पर बात करिए ना. कन्हैया कुमार ने कहा कि रोटी समय पर नहीं पलटिएगा, तो जल जाएगी. बिहार की जनता इस बार पलटू चाचा को पलट देगी. ये बिहार है, नीतीश चाचा का जो शिंदे करना चाहते हैं, यहां की जनता उनको हल्दी चूना लगा देगी.

जनता खूब सुनती है, लेकिन वोट नहीं देती. कहां पर कमी रह जाती है. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम हैं शरीफ और पाला वोट चोरों से पड़ा है. कन्हैया नाम है, लेकिन माखन चोरी नहीं किए हैं. दिल हमारा सही जगह है. उन्होंने कहा कि शिवमंगल सिंह सुमन की बड़ी अच्छी कविता है-- क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं. हारने के बाद भी यहां बात कर रहा हूं, यह अच्छी बात है. कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि हम व्यक्तिगत तौर पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सूबे की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं.

बिहार पहले से ही लेबर फोर्स- कन्हैया कुमार

कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी है, गरीब लोग बेरोजगारी का भार उठा कर सकते हैं क्या. उन्होंने एक सवाल पर कहा कि बिहार पहले से ही लेबर फोर्स है, बताइए किस राज्य से श्रमजीवी ट्रेन चलती है. अच्छे प्रोफेशनल तैयार हों, अच्छी बात है. लेकिन बीपीएससी में क्यों पेपर लीक हो रहा है. शिक्षा को और बेहतर करिए, लेकिन जो पढ़े हैं, उनको तो रोजगार दीजिए. कन्हैया ने कहा कि बिहार की व्यवस्था में, बिहार के संसाधनों पर पहला हक बिहार के पौने तीन करोड़ परिवारों का है.

तेजस्वी के साथ नहीं दिखने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि अभी तो हम लोग पूरी यात्रा कर लिए. अबकी मिलेंगे तो कहेंगे कि एक सेल्फी खींच के डालिए. ये सवाल हमको बार-बार मिलता है. उन्होंने साथ रैली के सवाल पर कहा कहा कि हमको शो-ऑफ के खेल में फंसाना चाहते हैं. कन्हैया कुमार ने कहा कि राजनीति अलग विषय है, गणित नहीं.

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर यह गणित होता, तो पूरी दुनिया में गणित में पढ़ाया जाना चाहिए था. राजनीति अगर केमिस्ट्री है, तो इसे उस विभाग में पढ़ाया जाता. उन्होंने कहा कि राजनीति में दो और दो चार नहीं होते.अभी एक पार्टी का उम्मीदवार मिला था, रो रोकर कह रहा था कि भैया पांच गो सीट खराब करेंगे इनका.

चिराग के पांच परसेंट वोट और उनके इस बार सत्ताधारी एनडीए के साथ होने को लेकर भी कन्हैया कुमार से सवाल हुआ. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का कितना परसेंट है. उनका भी तो कुछ होगा. कन्हैया कुमार ने कहा कि राजनीति में हर साल बाढ़ आती है, मिट्टी नई आती है, फसल नई आती है.

