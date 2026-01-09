LIVE: ईरान में सड़कों पर जनसैलाब, तेहरान को प्रोटेस्टर्स ने घेरा... ट्रंप की धमकी के बाद खामेनेई शासन ने बंद किया एयरस्पेस

ईरान में आर्थिक संकट के ख़िलाफ़ चल रहे विरोध प्रदर्शन देशभर के कई शहरों में फैल गया है. राजधानी तेहरान समेत मशहद और इस्फ़हान जैसे प्रमुख शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए. प्रोटेस्टरों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई हैं. विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है. ईरान में सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह चल रहा है.
पिछले महीने तेहरान के ग्रैंड बाज़ार से शुरू हुए प्रदर्शन अब देश भर में फैल चुके हैं. व्यापारियों द्वारा ईरानी मुद्रा रियाल के तेज गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, जो जल्द ही बेरोज़गारी, वस्तुओं की कमी और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बढ़ते आर्थिक संकट में तब्दील हो गया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट में देखा गया है कि कई शहरों में पूर्व शाह के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं.
इसी बीच, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वे वस्तुओं की जमाखोरी या मूल्य वृद्धि न करें, जिससे जनता को राहत मिल सके.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान पर दबाव बढ़ रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा. किसी की भी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं.
ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में आपको आजतक के इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी. ईरान के भीतर हालात कैसे बदल रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है और दुनिया भर से इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं - हर अहम घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है.
पल-पल की ताज़ा जानकारी, ग्राउंड अपडेट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के लिए इस पेज से जुड़े रहें.
ईरान से आ रही तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि अब प्रदर्शनकारी सीधे खामेनेई शासन को चुनौती दे रहे हैं. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सड़कों पर कारें जलती हुई नजर आ रही हैं. गुस्सा खुलकर सड़कों पर उतर आया है और भीड़ अब किसी दबाव में दिख नहीं रही.
जिस तरह से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि शासन की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है. प्रदर्शन अब सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहे. सड़कों पर बढ़ता उबाल खामेनेई के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है.
तेहरान समेत पूरे देशभर में सत्ता विरोधी आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा है. रातभर प्रोटेस्टर और सुरक्षाबलों के बीच सड़कों पर झड़प हुई है. सड़कों से भीड़ को हटाने की कोशिशें की जा रही है. हालांकि, प्रोटेस्टर मानने को तैयार नहीं हैं.
ईरान संकट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है. ईरान को परमाणु मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए. अमेरिका अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों के साथ हैं. परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से वास्तविक बातचीत ही सबसे समझदारी है.
ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे खामेनेई शासन साफ तौर पर घबराया हुआ दिख रहा है. हालात हाथ से फिसलते देख सरकार ने बड़ा और सख्त सुरक्षा फैसला लिया है. पूरे देश का एयरस्पेस बंद कर दिया गया है. तेहरान का मुख्य एयरपोर्ट भी ठप कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.
इतना ही नहीं, खामेनेई शासन ने देशभर में एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय कर दिए हैं. साफ है कि सत्ता को डर है कि हालात और बिगड़े तो स्थिति काबू से बाहर जा सकती है. सड़कों पर बढ़ते विरोध और जनता के गुस्से के बीच शासन हर कदम डर और दबाव में उठा रहा है.
राजधानी तेहरान में रात को प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया था कि शहर के प्रमुख सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया.
इनपुट: सुमीत चौधरी
तेहरान में मौजूदा हालात को पिछले कई सालों में सबसे गंभीर संकट के रूप में देखा जा रहा है. बढ़ता जनआक्रोश, इंटरनेट ब्लैकआउट और सुरक्षा बलों की तैनाती यह संकेत दे रही है कि आने वाले घंटे ईरान के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मौतें भगदड़ में हुई हैं.
बाद में लेकिन यह साफ किया गया है कि ईरान में किसी भगदड़ की नहीं हुई है.
इन प्रदर्शनों की शुरुआत ईरान के पूर्व शाह के बेटे रेज़ा पहलवी के आह्वान के बाद हुई. उनके समर्थन में उतरे लोग सड़कों पर ‘यह आखिरी लड़ाई है, पहलवी लौटेंगे’ और ‘लॉन्ग लिव द शाह’ जैसे नारे लगा रहे हैं.
तेहरान की सेंट्रल स्क्वायर आग की लपटों और नारों से घिरी हुई बताई जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने ऐतिहासिक ‘लायन एंड सन’ झंडा लहराया, जिसे ईरान में राजशाही के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.
राजधानी तेहरान में प्रदर्शन के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई है, जिससे स्थिती बेहद गंभीर हो गई है. हालात बिगड़ते देख ईरानी प्रशासन ने पूरे देश में इंटरनेट सेवा काट दी है.
इनपुट: सुमीत चौधरी