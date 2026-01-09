scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

LIVE: ईरान में सड़कों पर जनसैलाब, तेहरान को प्रोटेस्टर्स ने घेरा... ट्रंप की धमकी के बाद खामेनेई शासन ने बंद किया एयरस्पेस

aajtak.in | नई दिल्ली | 09 जनवरी 2026, 7:33 AM IST

Iran Protests LIVE Updates: ईरान में आर्थिक संकट के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है. राजधानी तेहरान समेत कई प्रमुख शहरों में प्रोटेस्टरों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई है. प्रदर्शनों के बीच देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट की खबर सामने आई है. दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से खामेनेई को वार्निंग दे दी है.

इंटरनेट ब्लैकआउट से ईरान में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं (Photo: AP) इंटरनेट ब्लैकआउट से ईरान में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं (Photo: AP)

ईरान में आर्थिक संकट के ख़िलाफ़ चल रहे विरोध प्रदर्शन देशभर के कई शहरों में फैल गया है. राजधानी तेहरान समेत मशहद और इस्फ़हान जैसे प्रमुख शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए. प्रोटेस्टरों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई हैं. विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है. ईरान में सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह चल रहा है. 

पिछले महीने तेहरान के ग्रैंड बाज़ार से शुरू हुए प्रदर्शन अब देश भर में फैल चुके हैं. व्यापारियों द्वारा ईरानी मुद्रा रियाल के तेज गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, जो जल्द ही बेरोज़गारी, वस्तुओं की कमी और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बढ़ते आर्थिक संकट में तब्दील हो गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट में देखा गया है कि कई शहरों में पूर्व शाह के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं.

इसी बीच, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वे वस्तुओं की जमाखोरी या मूल्य वृद्धि न करें, जिससे जनता को राहत मिल सके.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान पर दबाव बढ़ रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा. किसी की भी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं. 

ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में आपको आजतक के इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी. ईरान के भीतर हालात कैसे बदल रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है और दुनिया भर से इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं - हर अहम घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है.

पल-पल की ताज़ा जानकारी, ग्राउंड अपडेट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के लिए इस पेज से जुड़े रहें. 

7:33 AM (2 मिनट पहले)

Iran Protests News LIVE Updates: प्रदर्शनकारियों का खामेनेई शासन को चुनौती

Posted by :- Anurag

ईरान से आ रही तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि अब प्रदर्शनकारी सीधे खामेनेई शासन को चुनौती दे रहे हैं. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सड़कों पर कारें जलती हुई नजर आ रही हैं. गुस्सा खुलकर सड़कों पर उतर आया है और भीड़ अब किसी दबाव में दिख नहीं रही.

जिस तरह से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि शासन की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है. प्रदर्शन अब सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहे. सड़कों पर बढ़ता उबाल खामेनेई के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है.

 

7:30 AM (5 मिनट पहले)

Tehran Protests News LIVE: ‘यह आखिरी लड़ाई है’ के नारों से गूंजा तेहरान, सत्ता पर सीधी चुनौती

Posted by :- Anurag

तेहरान समेत पूरे देशभर में सत्ता विरोधी आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा है. रातभर प्रोटेस्टर और सुरक्षाबलों के बीच सड़कों पर झड़प हुई है. सड़कों से भीड़ को हटाने की कोशिशें की जा रही है. हालांकि, प्रोटेस्टर मानने को तैयार नहीं हैं.

 

7:18 AM (17 मिनट पहले)

Iran News LIVE: जेडी वेंस का ईरान को संदेश, परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से वास्तविक बातचीत ही सबसे समझदारी

Posted by :- Anurag

ईरान संकट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है. ईरान को परमाणु मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए. अमेरिका अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों के साथ हैं. परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से वास्तविक बातचीत ही सबसे समझदारी है.
 

 

7:15 AM (20 मिनट पहले)

Iran Airspace Closed LIVE: तेहरान की सड़कों पर उबाल, ईरान ने एयरस्पेस किया बंद

Posted by :- Anurag

ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे खामेनेई शासन साफ तौर पर घबराया हुआ दिख रहा है. हालात हाथ से फिसलते देख सरकार ने बड़ा और सख्त सुरक्षा फैसला लिया है. पूरे देश का एयरस्पेस बंद कर दिया गया है. तेहरान का मुख्य एयरपोर्ट भी ठप कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

इतना ही नहीं, खामेनेई शासन ने देशभर में एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय कर दिए हैं. साफ है कि सत्ता को डर है कि हालात और बिगड़े तो स्थिति काबू से बाहर जा सकती है. सड़कों पर बढ़ते विरोध और जनता के गुस्से के बीच शासन हर कदम डर और दबाव में उठा रहा है.

tehran protests
तेहरान में उग्र प्रदर्शन
Advertisement
7:05 AM (30 मिनट पहले)

Tehran Protests LIVE: तेहरान में प्रमुख सड़कों को किया गया बंद

Posted by :- Anurag

राजधानी तेहरान में रात को प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया था कि शहर के प्रमुख सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया.

इनपुट: सुमीत चौधरी

7:01 AM (33 मिनट पहले)

Tehran Protests LIVE: ईरान में गुस्सा थमने का नाम नहीं, सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह

Posted by :- Anurag

तेहरान में मौजूदा हालात को पिछले कई सालों में सबसे गंभीर संकट के रूप में देखा जा रहा है. बढ़ता जनआक्रोश, इंटरनेट ब्लैकआउट और सुरक्षा बलों की तैनाती यह संकेत दे रही है कि आने वाले घंटे ईरान के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं. 
 

7:00 AM (34 मिनट पहले)

Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान को खुली धमकी

Posted by :- Anurag

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मौतें भगदड़ में हुई हैं. 

बाद में लेकिन यह साफ किया गया है कि ईरान में किसी भगदड़ की नहीं हुई है. 

6:58 AM (37 मिनट पहले)

Iran Exile Prince Reza Pahlavi call: रेज़ा पहलवी के समर्थन में नारे, ईरान में निर्णायक रात

Posted by :- Anurag

इन प्रदर्शनों की शुरुआत ईरान के पूर्व शाह के बेटे रेज़ा पहलवी के आह्वान के बाद हुई. उनके समर्थन में उतरे लोग सड़कों पर ‘यह आखिरी लड़ाई है, पहलवी लौटेंगे’ और ‘लॉन्ग लिव द शाह’ जैसे नारे लगा रहे हैं. 
 

6:57 AM (38 मिनट पहले)

Tehran Protests LIVE: लायन एंड सन झंडा लहराया, तेहरान में सत्ता को खुली चुनौती

Posted by :- Anurag

तेहरान की सेंट्रल स्क्वायर आग की लपटों और नारों से घिरी हुई बताई जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने ऐतिहासिक ‘लायन एंड सन’ झंडा लहराया, जिसे ईरान में राजशाही के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

tehran

 

Advertisement
6:56 AM (39 मिनट पहले)

Iran News LIVE: तेहरान जल रहा है, सड़कों पर जनसैलाब - ईरान में सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह

Posted by :- Anurag

राजधानी तेहरान में प्रदर्शन के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई है, जिससे स्थिती बेहद गंभीर हो गई है. हालात बिगड़ते देख ईरानी प्रशासन ने पूरे देश में इंटरनेट सेवा काट दी है.

इनपुट: सुमीत चौधरी

Advertisement
Advertisement