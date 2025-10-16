scorecardresearch
 

'...तो आज भाजपा में होते', बिहार चुनाव से जुड़े सवाल पर बोले कन्हैया कुमार

बिहार में कांग्रेस का युवा चेहरा माने जाने वाले कन्हैया कुमार ने कहा है कि पिछले पांच साल में मेरी पार्टी बदल गई है, लड़ाई नहीं बदली है. पार्टी बदली है, लेकिन विचारधारा में बदलाव नहीं हुआ है.

कन्हैया कुमार ने बताया- हर परिवार को नौकरी कैसे देंगे तेजस्वी (Photo: ITG)
बिहार की राजधानी पटना में आजतक के कार्यक्रम पंचायत आजतक के मंच पर गुरुवार को कांग्रेस के युवा नेता और राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रभारी कन्हैया कुमार भी पहुंचे. 'बिहार में कांग्रेस कितनी असरदार' सेशन में कन्हैया ने महागठबंधन में सीटों की खींचतान से लेकर तेजस्वी यादव के साथ अपनी केमिस्ट्री तक, सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए.

कन्हैया कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पांच साल में केवल इतना ही बदला है कि पार्टी बदल गई है, लड़ाई नहीं बदली. उन्होंने कहा कि 2020 में हम सीपीआई में थे, तब भी कांग्रेस और आरजेडी के लिए प्रचार किए थे. इस बार कांग्रेस में हैं और इस बार भी सभी के लिए प्रचार करेंगे. पार्टी बदली है, लड़ाई नहीं बदली है. कन्हैया कुमार ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, विचार नहीं बदले हैं तो तरीका नहीं बदलता.

एक सवाल पर उन्होंने कहा कि विचार बदल दिए होते न, तो कांग्रेस में नहीं गए होते, आज बीजेपी में होते. हम टिकट के लिए इधर-उधर नहीं होते. हम तो टिकट बांट रहे हैं आजकल. सीट शेयरिंग और नामांकन दाखिले को लेकर सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि शाम को जोड़कर बताएंगे कि अब तक कितने उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिए हैं. हमारे उम्मीदवार नामांकन कर हे हैं. उन्होंने कहा कि कमिटमेंट कर दिए थे कि यहां आएंगे. नहीं तो हम अभी किसी की नॉमिनेशन रैली में होते.

कन्हैया ने एक सवाल पर कहा कि पहली बार कमिटमेंट किए थे, तब पूरा नहीं किया था. यह भी एक लर्निंग है. जब कोई कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते, तब दुख होता है और इसके बाद यह तय करते हैं कि जीवन में हर कमिटमेंट पूरा करेंगे. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई फाइट नहीं है. व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए राजनीति में नहीं हूं. डरने वाला आदमी नहीं हूं, घबराना मुझे आता नहीं है.

कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव के हर परिवार को सरकारी नौकरी के वादे पर कहा कि इसमें यह भी है कि पहले कभी सरकारी नौकरी नहीं रही हो. ऐसे परिवार कुछ लाख ही होंगे. उन्होंने कहा कि हर जगह पीपीपी के नाम से निजीकरण किया गया है और इसमें कहीं कोई हिस्सेदारी की बात नहीं होती. सरकार तय करे कि हर परिवार को नौकरी दी जाएगी, तो क्यों नहीं दी जा सकेगी.

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि सरकार ने अभी भागलपुर पीरपैंती में अडानी ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है. उन्होंने कहा कि सरकार कहे कि बिहार के लोगों को नौकरी देनी है, तो देनी पड़ेगी. कन्हैया कुमार ने एक सवाल पर कहा कि इस तरह मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है. अगर नहीं दे पाएगा कोई नौकरी तो हटा दीजिएगा अगली बार. ऐसा तो है नहीं कि वोट देने का अधिकार आखिरी बार मिला हो.

कन्हैया कुमार ने कहा कि कुछ सौ पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ माफ करते हैं, तो इससे कुछ परिवारों को नौकरी नहीं दे पाएंगे क्या. शिक्षा और सरकारी नौकरी के सवाल पनर उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आती है, उसकी प्राथमिकता में जनता होनी चाहिए.

