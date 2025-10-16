मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती BJP? जफर इस्लाम ने बताई ये वजह, दिया UP में सपा के टिकट बंटवारे का उदाहरण

आजतक के आयोजन पंचायत आजतक बिहार के मंच पर गुरुवार को मुस्लिम फैक्टर की भी चर्चा हुई. 'मुसलमान... किस पर मेहरबान' सेशन में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रवक्ता जफर इस्लाम, जनता दल (यूनाइटेड) के एमएलसी खालिद अनवर और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ हाशमी शामिल हुए.

बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें कितने मुस्लिम हैं? इस सवाल के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं है. उन्होंने सहयोगी दलों के आंकड़े गिनाए और कहा कि जेडीयू की लिस्ट में चार मुस्लिमों के नाम हैं. अभी और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है. उम्मीद है, उसमें भी कुछ होंगे. जफर इस्लाम ने कहा कि एलजेपी की लिस्ट में भी कुछ मुस्लिम उम्मीदवार होंगे.

उन्होंने वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को टिकट के सवाल पर कहा कि उनका टिकट नहीं है, ये जानता हूं. बीजेपी मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती है? इस सवाल के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि कोई भी पार्टी किसी समाज के विरोध में नहीं होती. हर पार्टी चाहती है कि वह हर समाज को टिकट दे, उसे टिकट दे जो जीत के आ सकता हो. उन्होंने कहा कि चीजों को करीब से देखता हूं, समझता हूं. जब एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट चल रहा हो. किसी समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए और लगे कि उसी समाज के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है.

Advertisement

जफर इस्लाम ने कहा कि ऐसी स्थिति में न चाहते हुए भी पार्टी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है, जो सभी समाज के वोट ला सके. उन्होंने कहा कि जब ऐसा लगता है कि कोई पूरा का पूरा समाज ही पार्टी को वोट नहीं दे रहा, तब ऐसी नौबत आती है. जफर इस्लाम ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का एक मकसद होता है कि किसी भी तरह जीतना है. कोई ये कहता है कि मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए ये कर रहा हूं, तो वो गलत कहता है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: 'बोलना नहीं चाहता, लेकिन 40 सीट कहां से कोई दे सकता है...', मुकेश सहनी की डिमांड पर कांग्रेस की खरी-खरी

यूपी का उदाहरण देते हेते उन्होंने कहा कि सपा ने मुस्लिमों के टिकट जब हारने लगे, तब घटा दिया. जफर इस्लाम ने कहा कि जब इन्होंने बिहार सौंपा था, पूरा जंगलराज था. किसी भी एजेंसी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए. नीतीश कुमार को ऐसे ही जनता ने सुशासन बाबू नहीं कहा. उन्होंने कहा कि अब सड़कें अच्छी बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस मिला है, जिससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो सका. हमने जनधन योजना, आयुष्मान भारत शुरू किया, क्या मुस्लिम समाज को लाभ नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: '...तो आज भाजपा में होते', बिहार चुनाव से जुड़े सवाल पर बोले कन्हैया कुमार

Advertisement

जफर इस्लाम ने कहा कि यूपी से सांसद रहा हूं. वहां मुरादाबाद में पीएम आवास योजना के तहत निर्मित आवास की चाबी लाभार्थियों को दी, 66 फीसदी मुस्लिम थे. हम नाम या जाति देखकर का काम नहीं करते. हम वोट ना मिले, तब भी सेवक की तरह सेवा करते हैं. चुनाव से पहले सनातन की बात को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी में कुछ बड़बोले नेता होते हैं. बीजेपी नेताओं के बयान सुर्खियों में आ जाते हैं, कांग्रेस के कई नेताओं के बयान निकालकर दे देंगे लेकिन वो सुर्खियों में नहीं रहे.

यह भी पढ़ें: 'राजनीति में चमचे ज्यादा हो गए हैं, चम्मच खरीदेंगे', कन्हैया कुमार ने कसा तंज

पसमांदा मुस्लिम को लेकर एक सवाल पर जफर इस्लाम ने कहा कि इस कमजोर तबके की मदद के लिए हम योजनाएं चला रहे हैं. उसका फायदा भी उनको हो रहा है. हम काम कर रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए.

---- समाप्त ----